Olimpia Coral Melo recuerda el orden en que se enteraron. Primero fue la escuela, luego la calle y después el trabajo. "Cuando ese vídeo llegó a la escuela todo mundo me señaló, cuando ese vídeo llegó a las calles todo mundo me culpó, cuando ese vídeo llegó al trabajo todo mundo me juzgó". Cuando el vídeo íntimo, difundido sin su consentimiento, alcanzó las paredes de su casa, esperó la misma reacción. Pero entonces su madre cambió el guion: "Me dijo: 'Hija mía, tú no tienes la culpa, tienes derecho a la intimidad'".

Hora América Olimpia, la víctima de violencia sexual digital que cambió la ley en México Escuchar ahora

En una entrevista en Hora América, de Radio Exterior de España, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la activista mexicana explica lo que significó que su familia la creyera y cómo, junto a otras mujeres, pasó de buscar justicia para su caso a redactar una ley. Las reformas conocidas como Ley Olimpia, que llegaron al ámbito federal mexicano en 2021, reconocen la violencia digital y sancionan la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

Ponerle nombre a la violencia

"Todos decían que lo virtual no era real, que no hacía daño", recuerda. Una de las primeras dificultades fue explicar ante las autoridades qué les había ocurrido. La agresión continuaba cada vez que alguien reproducía, guardaba o compartía el vídeo, pero las mujeres que acudían a denunciarla carecían de un término con el que nombrarla y encontraban un sistema de justicia que, según cuenta, no las creía.

El respaldo de su madre fue decisivo. También lo fue encontrarse con las mujeres con las que hoy integra Defensoras Digitales. Melo recuerda la precariedad con la que trabajaron y reivindica la autoría de aquellas reformas. "Eso me hizo a mí poner todas mis energías para no inspirar una ley, redactar, crear una ley aún sin ser legisladora".

En la conversación aparece Gisèle Pelicot y su llamamiento a que la vergüenza cambie de bando. Olimpia Coral Melo encuentra en esa historia una experiencia compartida, aunque señala que las voces de las mujeres del sur global reciben menos atención. "Por fin el miedo cambió de bando", desliza. En su caso, habla de cambiar el miedo de bando y de recuperar el control sobre su propia historia. "Sobrevivimos, alzamos la voz y luchamos como acto de rebeldía".

El coste de dar su nombre a una ley

El documental Llamarse Olimpia, dirigido por Indira Kato, sigue a la activista y a sus compañeras. La película también recoge el cansancio de quien lleva años contando una agresión que todavía puede reaparecer con una búsqueda en internet. "Hay días en los que me siento contenta, feliz, acompañada con mis amigas y hay días en los que me siento muy abrumada", dice.

Cuando empezó a oír su nombre asociado a la ley, temió que la exposición pública despertara de nuevo la curiosidad por el vídeo. Aceptar que una cámara la siguiera durante el rodaje también le costó. En la película, mientras se cuenta la difusión de aquellas imágenes, se ve el camino hacia su pueblo y la neblina de la Sierra Norte de Puebla. Melo valora que Kato haya encontrado una forma de contar lo sucedido sin volver a exponer su intimidad.

"Vuelves a caminar por la calle por donde fuiste agredida"

Antes de que se generalizara la inteligencia artificial generativa, Melo y sus compañeras ya documentaban casos de fotografías manipuladas para crear imágenes sexuales. Por eso, explica, la Ley Olimpia contempló desde el principio contenidos reales o alterados. Lo que ha cambiado es la escala a la que se pueden fabricar y difundir. "La innovación tecnológica nunca puede estar por encima de los derechos humanos", sostiene.

Para explicar lo que supone convivir con una agresión que puede repetirse durante años, Melo recurre a una imagen. Tras un asalto, una persona puede dejar de pasar por la calle donde ocurrió. Con la violencia digital, al abrir el teléfono o consultar las redes, "vuelves a caminar por la calle por donde fuiste violada, por donde fuiste agredida". Mudarse tampoco pone distancia. Alguien puede encontrar el vídeo desde cualquier lugar.

La activista reclama que las plataformas respondan por su papel en la difusión de esos contenidos y cuestiona que puedan beneficiarse económicamente de su circulación. Al cerrar la entrevista, vuelve a las mujeres que han sostenido la lucha y a quienes siguen sufriendo esa violencia: "Justicia para todas".

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