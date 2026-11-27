"A los 20 años, cuando estaba en Estados Unidos, fui víctima de una agresión sexual. Regresé a Francia y de manera un poco inconsciente dejé de escribir. Unos años lo retomé como vía de escape. No tenía nada qué ver con el cine, pero aprendí a hacer mi propio guion de un cortometraje sobre jóvenes tuteladas. Fue una manera de salvarme, de exorcizar mi agresión". Habla la cineasta francesa de origen marroquí Nora el Hourch y el corto al que hace referencia es Quelques secondes (2014), que participó en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes de 2015 y cosechó excelentes críticas. Este trabajo, que recibió varios premios, se estrenó en más de sesenta países y la directora supo que quería hablar de mujeres y su consentimiento. "Pensé una película puede ayudar, pude salvar, puede despertemos", decía a Días de Cine.

Y la hizo. Así nació HLM Pussy, en la que Nora el Hourch insiste en los abusos sexuales a menores y, de paso, denuncia el clasismo y el racismo de su país. "Era la primera película que hacían mis actrices, y hubo escenas que nos costó rodar, como la agresión sexual". En la cinta se pone el foco en la amistad entre tres mujeres Amina, Djeneba y Zineb, tres amigas inseparables, adolescentes, de distintos orígenes sociales. Pero también habla del consentimiento, la doble cultura y la búsqueda de identidad. La historia arranca con Zineb. Cuando sufre acoso por parte del mejor amigo de su hermano, su amiga Amina, de clase acomodada, publica un video comprometedor del agresor en redes sociales con la intención de ayudarla. Ahora las tres chicas corren peligro y su amistad se tambalea.

Léah Aubert interpreta a Amina, Salma Takalime es Zibeb y Médina Diarra es Djeneba, la única de las tres chicas que tenía experiencia en el cine. Junto a ellas destaca la actriz Bérénice Bejo (The Artist).

'HLM Pussy' de Nora el HourchRTVE

La brecha social

La directora quería reflejar la transformación de las tres amigas, el choque que se produce entre ellas y reflejar la fractura social, una brecha que separa, margina. "Amina, que es de familia burguesa, creció escuchando palabras como consentimiento, agresión y abuso: su madre es una abogada francesa, su padre es un cirujano de origen magrebí y forman una familia acomodada. Djeneba es negra y de clase obrera y Zineb es musulmana. Amina piensa que su forma de pensar es la normal, la que tiene todo el mundo, y hace lo que hace porque cree que es lo correcto. y que lo hace por amistad. Es un personaje que se escribió para que fuera contradictorio", cuenta la directora. "Hay que tratar de comprenderse sin juzgarse y ahí sí se puede intentar llegar a hacer algo de verdad".

Para Nora el Hourch era fundamental centrar la agresión en el entorno cercano, en el ámbito familiar. "Es donde se suele dar, y al darse en ese círculo es más difícil de contar y casi imposible que se sepa. ¡Creo que hay demasiadas películas que han hecho los hombres en las que la agresión es parece real, más bien una cosa fantasmagórica!".

Hormigas negras

Hay un proverbio que resuena en la cabeza de Zined de forma constante. En una noche negra. En una piedra negra. Una hormiga negra. Dios la ve. "Significa que vayamos donde vayamos, pase lo que pase, siempre hay una razón, pero nunca estamos solos y debemos ser fuertes", desvela la directora. "Hay un mensaje de esperanza, un guiño a la películas Así nos ven".

'HLM Pussy' de Nora el HourchRTVE

Las redes sociales

El abuso y las agresiones han adquirido una nueva dimensión con las redes sociales, el espacio de comunicación de los jóvenes. Un espacio que puede resultar muy peligroso. Por eso la película se va transformando y tras el estallido de violencia se convierte en un thriller psicológico, un tren que avanza sin control en el que se van estas tres amigas. "Ellas quieren luchar y lo hacen con las armas que tienen, que son las redes sociales. Lo malo es que no son conscientes de lo que pueden provocar. Y ahí está uno de los temas que toco", dice Nora el Hourch, que rodó toda la película en Sens (Yvone), en Francia.

HLM Pussy

Sobre el título hay varias teorías. Una, en la que insiste la directora ahora, es que HLM son las iniciales de Habitation à Loyer Modéré (Habitación de alquiler moderado), una especie de vivienda social que se encuentran en las afueras de las ciudades francesas, en la famosa Banlieue. Allí es donde vive los personajes de Djeneba y Zineb, un lugar muy alejado y muy diferente al que está acostumbrada Amina.

Enlace para ver HLM Pussy

Cine internacional Cine - HLM Pussy A pesar de sus diferentes orígenes sociales, Amina, Djeneba y Zineb son tres adolescentes inseparables y mejores amigas desde que tienen uso de razón. rtve play

RTVE Play con el 25N

La película llega al catálogo de RTVE Play la semana que se conmemora el 25N, Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Otros títulos que se acaban de añadir son: Alumbramiento, de Pau Teixidor; Rita, la ópera prima de Paz Vega (como directora y guionista) y Bella, la cinta de animación basada en la historia real de Ana Bella Estévez.

Además, La mujer dormida, con Almudena Amor y Javier Rey; El llanto, protagonizada por Ester Expósito; Cuerpo abierto, con Tamar Novas, Victória Guerra y María Vázquez; o HLM Pussy, de Nora El Hourch. Todas se centran en la distintas formas de agresión que sufren las mujeres, el abuso y el terror al que se sienten sometidas y muestran la peor cara de la masculinidad.