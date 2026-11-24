“En la película contamos la historia de Ana Bella, que sufrió malos tratos durante una década, pero sacó fuerzas para convertirse en una superviviente de esa violencia, con la esperanza de que inspire a los chavales. Es una película muy modesta en la que llevamos trabajando casi doce años, y ha sido un proceso duro", dice Manuel H. Martín, que ha dirigido la película junto a Amparo Martínez Barco. "La historia de Ana Bella es similar a las de muchas mujeres en todo el mundo. Pero Ana Bella no solo dio ese gran paso de salir de ahí y reconstruir su vida, sino que se ha convertido en un motor de cambio para ayudar a otras mujeres en similares circunstancias. Es una historia muy potente y muy inspiradora”.

Son declaraciones hechas en una entrevista de Jesús Jiménez, de RTVE, realizada durante la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) donde se proyectó Bella. La película nos cuenta su historia desde que era niña. Bella solo tenía siete años cuando su madre abandonó a la familia. Desde muy pequeña, se vio obligada a ocuparse de la casa, de sus estudios y de su padre, José, que sufría depresión. A los 18 años, Bella conoce a Ponce, un grafitero de 22 años que sueña con convertirse en pintor. Su amor florece rápidamente y, poco después de conocerse, se casan. Seis años después su vida parece perfecta: han formado una familia, viven en una lujosa mansión en Marbella y Bella es dueña de una galería de arte en Puerto Banús. Pero nadie sabe la verdad. Bella es víctima de abusos y violencia física, y para salir de ese infierno toma la decisión de escapar.

El 13 de septiembre de 2001 fue a denunciar a su marido a una comisaria de Sevilla. No lo hizo en Marbella porque la policía lo conocía y tuvo miedo. Estuvo nueve meses en una casa de acogida, con sus hijos. Cuando salió recibía una ayuda de 300 euros y nadie quería alquilarles un piso. "Me dieron un certificado que acreditaba mi condición de víctima, pero entendí que, si seguía viva y había salido de aquello, no era una víctima, sino una superviviente", contaba en RNE. En 2006 creó la fundación Ana Bella. "Somos una red mundial de 28 000 Mujeres Supervivientes actuando en 88 países, que hemos transformado nuestro sufrimiento en Empatía y Experiencia para ayudar a otras mujeres. Actuamos como Amigas de las mujeres maltratadas, logrando que en España 44 000 mujeres Rompan el Silencio, se empoderen con un trabajo digno y vuelvan a ser felices".

'Bella', la película que cuenta la historia real de Ana Bella, superviviente de la violencia machistaRTVE

La Fundación Ana Bella

El director, Manuel H. Giménez, remarca la colaboración y ayuda de la Fundación Ana Bella. “Es fundamental, sobre todo porque, gracias a ella, ya no se habla de víctimas sino de supervivientes. Supervivientes de situaciones muy peligrosas y complicadas. Nos encantaría que esta historia trascendiera y diese visibilidad a lo que hace la Fundación. Por eso la película se apoya en una guía didáctica. Y por eso nos gustaría que se moviera en las aulas. Creo que su duración, de 65 minutos, es ideal para que los centros educativos puedan proyectarla”, decía a RTVE Manuel H. Giménez.

Ana Bella, una superviviente

Construyendo memoria Construyendo memoria - Ana Bella rne audio

La película, que recibió el Premio Carmen a la Mejor Película de Animación de Andalucía, optó al Goya a Mejor película de animación. El guion lo escribió Manuel H. Martín a Carmen Giménez. "Cuando empezamos a entrevistar a Ana Bella, nos dimos cuenta de que es una historia universal pero que, por otro lado, también era muy personal. Por eso queríamos que el título de la película fuera su nombre: Bella. Un nombre que, además, nos remite a los cuentos y a la historia de La Cenicienta, porque Ana Bella era de origen humilde y, de alguna manera, se le apareció esa especie de príncipe azul que al final es un poco lo que ocurre en La Bella y la Bestia. Lo que pasa es que aquí es al revés, es la Bestia la que parece un príncipe”.

El origen de la película está en un encuentro, cuando el productor Eduardo Verástegui conoció a Ana Bella Estévez y conectaron enseguida. "Él me invitó al palco del Betis y yo le invité a ver a mi terraza para ver a la Trianera, en calle Pureza", contaba ella a los micrófonos de RNE. Su historia conmovió al productor y este quiso contarla. "Él nos habló de Ana Bella y estuvimos doce años preparando la película", decía el director. Enseguida tomaron la decisión de llegar a la gente joven y creyeron que la animación sería el formato perfecto. "Bella trata de violencia de género, pero tiene un fondo de educación emocional muy importante para todas y todos".

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Michelle Jenner y Víctor Clavijo

La actriz dice que tanto la película como el personaje tienen mucho valor. "Creo que es muy importante contar historias así, que nos muestran cómo se gesta una situación de abuso psicológico y de maltrato psicológico. Porque muchas veces creo que lo vemos ya cuando ha llegado a un pico. Es muy importante poder ver cómo se llega hasta ahí y ver todo ese camino. Y sobre todo, es importante para para gente joven, que se den cuenta e cómo se van creando estas situaciones, de qué cosas deberían hacernos sentir que que ese sitio no es seguro y que sería mejor salir de allí antes de que sea más tarde"

Ana Bella ha destacado su trabajo. "Hace mi voz, la voz de Bella, con un tono suave, delicado pero fuerte, segura, siempre amable a pesar del maltrato que sufre". Y también destaca el trabajo de Víctor Clavijo, que interpreta a Ponce. "Su voz puede ser seductora, romántica, embaucadora, galante y a la vez con el mismo tono pero en otro contexto. Su voz me da miedo. Me aterroriza, me amenaza. Que de hecho, cuando hemos hablado fuera de la película, digo: ¡Es que no puedo hablar contigo porque me duele la barriga!", decía ella, que logro rehacer su vida y volvió a casarse. "Quiero decir que en España hay millones de hombres buenos con los que podemos tener relaciones sanas y ser muy felices. Así que también un aplauso para todos esos hombres que nos acompañan con relaciones sanas". Y añade. "Yo he salido de maltrato con resiliencia. Sigo confiando las personas, en el amor. Siendo la misma y no me pudo cambiar".

Bella se emite en RTVE, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. "Pero todos los días son 25 de noviembre", decía Ana Bella en esta entrevista de RNE.

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