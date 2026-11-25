"No es una película se sustos, sino de suspense", dice Laura Alvea sobre su película La mujer dormida, una historia protagonizada por Almudena Amor, Javier Rey y Amanda Goldsmith, que interpretan a Ana, Agustín y Sara. Ana es auxiliar de enfermería y acepta el trabajo de cuidar a Sara, una aclamada pintora que está en estado vegetativo. Sara y su marido, Agustín, viven en una casa aislada en una isla y allí se instala Ana, que enseguida se siente atraída por Agustín y también intrigada por su compleja personalidad. La apacible vida en la casa pronto se transforma en una pesadilla: Ana quiere saber qué le pasó a Sara, y mientras crece su curiosidad empieza a sentir horribles fenómenos paranormales que ella interpreta como que Sara quiere que se vaya de la casa.

Almudena Amor habla de Sara

Sara, que se muestra muy frágil en el arranque de la historia, sufre una transformación muy grande según avanza la película. La actriz trabajó mucho con la directora para perfilar a Ana por dentro y por fuera el papel, moldeando su carácter pero también su forma de mirar y caminar. "Siempre me toca sufrir. Tengo mucha suerte y es tan divertido pasar por diferentes lugares, de vivir tantas emociones. Es un regalo tener un personaje así, al que le pasan cosas y sufre esa transformación, a la que le llevan los demás personajes o las cosas que está viviendo", dice Almudena Amor, que no describe a Sara como frágil.

"Yo la veo compasiva, bondadosa, luminosa. Me gusta mucho como evoluciona Ana, porque empieza siendo una chica muy inocente y jovial, que comparte alegría y amor con todo el mundo, pero que se irá transformando de manera muy fuerte con todo lo que le va sucediendo en la casa", dice la actriz, que ya tocó el género del terror y suspense en Hermana muerte y La abuela, ambas de Paco Plaza.

Almudena Amor en 'La mujer dormida'RTVE

Hitchcock, maestro y referente

La directora Laura Alvea trabajó sobre el guion de Miguel Ibáñez Monroy, Daniel González y Marta Armengol. Alvea se dio a conocer por la serie La chica de nieve y la película El cuco de cristal, dirigida junto a Juan Miguel del Castillo y protagonizada por Javier Rey. El actor, que también ha hecho cine de suspense, se muestra contrario a categorizar las películas. "Yo no pondría géneros a las películas, pero La mujer dormida se podría enmarcar en el suspense, tiene cierto olor a Hitchcok y, más allá del suspense, Laura le ha dado una especie de contenido a los personajes para hablar de relaciones personales, nada qué ver con el terror, que no suele ser así", decía el actor.

"A mí me encanta el género", dice Almudena Amor sobre el terror y el suspense. "Como actriz lo disfruto mucho porque te da mucha caña, mucha libertad... tiene una parte física pero también permite desarrollar mucho la imaginación... Pero, como actriz, intento evitar las etiquetas".

Laura Alvea dirige a Almudena Amor y Javier Rey en 'La mujer dormida'RTVE

Javier Rey y Almudena Amor

La directora tuvo claro desde el principio que Javier Rey era perfecto para el papel de Agustín. El papel de Ana, en cambio, tardó en tener voz y rostro. "Hicimos muchas pruebas a muchas chicas. Ella envió una prueba, que se grabó ella misma, pero el flechazo surgió cuando nos vimos en una prueba presencial", revelaba en RNE. "Luego faltaba saber si entre ellos habría química. Y la hubo".

Además de los ecos de Alfred Hitchcok (Rebecca, Sospecha, Vértigo), Alvea tuvo muy presente a Brian de Palma. "Esta película es muy diferente, porque me ha llevado a ese cine más clásico que me enamoró de pequeña. Ese cine que no se queda en el susto sino que, sobre todo, se centra en los personajes y el suspense que se genera a su alrededor".

La casa, como Manderley

La casa, situada en la isla de Gran Canaria, tiene mucho protagonismo y remite a esas referencias de Alfred Hitchcock. "Por esa Rebeccaque está ahí, de fondo, por una cierta transformación de la protagonista y por Manderley. Tuvimos mucha suerte con la localización y sabíamos que, bueno, es un tópico lo de que la casa es un personaje más, pero es verdad. En una historia donde todo se centra en en un triángulo, en tres personajes, donde envuelves todo es en la casa. Para la película era fundamental y también para Ana, con la que queremos que el público se identifique y que tiene que ir descubriendo que también había algo extraño en la casa", decía la directora en RNE.

Enlace para ver La mujer dormida