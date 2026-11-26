Desde el pasado viernes, el equipo de Ana no, la última película que dirige Paz Vega, está instalado en San Martín de la Vega. Sin embargo, al llegar a la finca madrileña en la que están rodando, nos damos cuenta de que, en realidad, estamos en la entrada de la cárcel de Basauri (Vizcaya), cubierta de nieve. El panorama, frío ya de por sí, es desolador: una larga fila de personas espera a que les dejen pasar para poder ver a sus familiares.

Hasta allí debe (y quiere) llegar Ángela Molina. A sus 71 años, la actriz da vida a Ana Paucha, uno de los personajes más reconocidos del escritor Agustín Gómez Arcos. El dramaturgo almeriense, desconocido para muchos —tuvo que exiliarse a Francia por sus ideales republicanos—, no lo era para la actriz. "Ana no en concreto sí [la conocía]. Ahora estoy leyendo toda su obra porque es fascinante y es un autor que aquí no se le conoce tanto como nos merecemos porque es fabuloso", declara a RTVE durante un parón entre escenas.

Recreación del centro penitenciario de Basauri en 'Ana no'.IRENE URBANO CRUZ

La novela arranca en 1968, con una mujer de 75 años que decide dejar atrás su pueblo pesquero y emprender un viaje que puede que sea el último. Nada ni nadie la retiene en casa. Su marido y dos de sus hijos perecieron en la Guerra Civil Española. El único que le queda está preso en el centro penitenciario vasco desde hace 30 años por expresar sus ideas.

Molina guarda muchas similitudes con su personaje: las dos rondan la misma edad y ambas son madres. ¿De dónde sacan mujeres como ellas las ganas de emprender un viaje como ese? "Yo creo que del amor. El amor maternal, el amor materno, de donde venimos todos", sostiene, enfundada en una chaqueta marrón que le llega hasta las rodillas. A la ganadora del Goya de Honor le cuesta expresar lo que está viviendo su Ana Paucha, un papel con el que pasa de la oscuridad a la luz, pero afirma estar trabajando "con verdad, entrega, ilusión, fe y confianza".

Paz Vega encuentra en Ángela Molina a su Ana Paucha

"¡Motor! ¡Silencio!". Y, sorprendentemente, no se escucha nada… salvo el murmullo de una maquinaria ahora poco frecuente en los rodajes cinematográficos. Para este largometraje Paz Vega, que parece no tenerle miedo a nada, ha recurrido al 35 mm. "Como directora es que es la manera de hacer cine. Es que no hay comparación", subraya la sevillana.

Su primera incursión al otro lado de la pantalla fue hace dos años con Rita, una historia que también escribió y por la que estuvo nominada al Goya a Mejor dirección novel. Esta vez, el reto para ella ha sido trabajar con un texto que no es suyo. "Es importante que haya parte de ti en cada plano, que tu impronta esté ahí, pero siempre respetando la visión del autor, su lenguaje, el espíritu del libro, y creo que se está consiguiendo", declara con mucha vehemencia.

Paz Vega, en los primeros días de rodaje de 'Ana no'.MANU TRILLO

El mimo con el que Vega trabaja convenció a los productores Marta Velasco y Paul Mateos Verdejo para confiarle la adaptación de la obra, junto a María Delgado y David Pellón. Hubo, eso sí, una versión de Ana no anterior: fue el propio Gómez Arcos quien la llevó a la televisión francesa en 1985. La de 2026 se apoya en la visión de Antonio Gómez, uno de los sobrinos del escritor, que pasó varios veranos con él. "Lo que nos ha aportado esto es acercarnos al autor, cómo era el autor realmente, lo que te da también otro plus de responsabilidad más, si es que teníamos poco", cuenta Verdejo.

Ataviada con un largo plumas negro y sin ocultar los cascos con los que escucha todo, Paz Vega echa la vista atrás a su carrera. "Toda mi vida trabajando como actriz ha sido el gran aprendizaje para poder estar ahora detrás de las cámaras", afirma. El "gusanillo" que se le quedaba al terminar cada proyecto ha dado sus frutos.

La directora reconoce que el guion no le llamó la atención, pero descubrir la obra de Gómez Arcos le hizo pasar del "no" al "sí". Desde que lo leyó tuvo claro que Ángela Molina debía interpretar a Ana Paucha. En el proceso de cástin, recuerda, buscaban a alguien que se pareciera a ella, así que era inevitable. "No solo porque por edad es perfecta, sino porque encarna esa fragilidad y esa dignidad, y a la vez esa entereza y fortaleza que tiene que tener el personaje. No había otra como ella", relata con una amplia sonrisa.

Álvaro Morte, sobre Vega: "Ella tiene muy clara la película en la cabeza"

Entre coches de policía antiguos, cajas de cartón con documentos y un grupo de personas vestidas de negro, aparece Álvaro Morte. El actor acaba de llegar al set y tiene tiempo para unas preguntas antes de transformarse en Trinidad. Su personaje, un trovador que canta por los caminos y arrastra un enorme tormento, es lo opuesto a él: mayor, invidente y con visibles heridas de guerra. El de Algeciras vio en el reto una oportunidad y aceptó enseguida. "Trinidad es como una especie de metáfora de lo que fue la España de aquel entonces: por un lado destruida por la guerra y, por otro lado, sumida en la miseria, y me parecía que era un personaje sinceramente muy, muy bonito para enfrentarme a él", relata.

Recreación de una parada de autobús para 'Ana no'.IRENE URBANO CRUZ

Aunque no le gusta que su personalidad se cuele en sus papeles, tuvo claro que su tierra debía tener un hueco en el proyecto. "Hay algo de Despeñaperros hacia abajo que vemos la vida, por muy mal que nos vaya, siempre con algo de optimismo. Me parecía que él, yendo con su guitarra, con esa ironía y demás, puede tener todo el sentido que fuera un carnavalero de la vida", enfatiza.

Pese al día soleado, el frío aprieta y Álvaro Morte tiene dos horas por delante para que le maquillen, le pongan unas lentillas y trabaje con un ojo tapado. Se despide no sin antes respaldar la figura de Paz Vega: "Trabajar con ella ha sido muy gratificante. Ella tiene muy clara la película en la cabeza, sabe perfectamente lo que quiere, pero al mismo tiempo te permite aportar todo lo que se te pase por la cabeza con respecto al personaje e incluso con respecto a la puesta en escena y demás", sostiene.

El rodaje de Ana no, que comenzó a mediados de octubre en Sevilla, cuenta con la participación de RTVE y continuará hasta finales de 2026. Llevará al equipo a distintos puntos de Segovia, la Comunidad de Madrid e Italia, concretamente a Cerdeña. Por cuestiones de financiación, admiten los productores, no han podido filmar en la provincia de Almería, la tierra natal de Agustín Gómez Arcos, aunque aseguran que la región "va a estar presente".