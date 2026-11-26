Personajes de piel azul, escenarios urbanos que parecen salidos de un sueño, referencias a la pintura clásica y una estética que transita entre la imagen real y la animación. Así es la nueva cabecera de Metrópolis estrenada el 25 de noviembre, que lleva la firma del cineasta y artista visual Chino Moya.

A partir de un recorrido por el archivo histórico de Metrópolis, Moya ha construido un universo visual que conecta la animación, la pintura y las nuevas herramientas de creación digital. Esta original propuesta renueva la identidad visual del programa y abre un nuevo capítulo en una historia iniciada hace más de cuatro décadas.

Imagen de la nueva cabecera de Metrópolis realizada por Chino Moya

Antes de abordar el proyecto, se sumergió en el archivo histórico del programa y encontró una conexión inmediata con el espíritu pionero de sus primeras entregas: “Me interesó mucho ver que casi todas las primeras cabeceras eran animación y que se habían estado usando ordenadores desde el principio, en una época en la que prácticamente nadie los utilizaba para hacer imagen en movimiento”. Para el realizador, aquellas piezas tenían algo muy vanguardista que miraba hacia el futuro y le evocaba la ciencia ficción y los cómics que leía de pequeño.

La IA como estudio artesanal

Cineasta y artista visual, nacido en Madrid y afincado en Londres, Chino Moya transita entre el cine, la fotografía y la videoinstalación. En la nueva cabecera de Metrópolis ha utilizado la inteligencia artificial como una herramienta de experimentación que amplía las posibilidades de creación y le permite intervenir sobre las imágenes en cada fase del proceso.

Detalles del proceso de creación de personajes de la nueva cabecera de Metrópolis realizada por Chino Moya

“La paradoja del trabajo con la IA es que ocurre lo opuesto a lo que la gente imagina; lejos de tener pocas opciones, dispones de tantísimas herramientas que es como tener un estudio en casa lleno de especialistas”, explica el creador.

Frente a las limitaciones de un rodaje tradicional, Moya celebra la libertad de experimentar sin freno: “Después de 25 años en esta profesión soñando con poder tener prueba y error, es increíble. Puedes meter mano sobre la imagen todo lo que quieras, igual que un artesano o un pintor con un cuaderno de bocetos”.

Una paleta pictórica y la idea de “otredad”

En el plano visual, el artista ha construido una estética muy definida, dominada por tonos naranjas, azules y verdes sobre fondo blanco, que oscila entre el cómic, la pintura y la imagen real. “Quería que tuviese algo de live action, pero que también flirtease con la animación, andar en un terreno extraño con una paleta de colores plana y muy restringida para hacer algo muy pictórico y gráfico”, detalla.

Detalles del proceso de creación de la nueva cabecera de Metrópolis realizada por Chino Moya

Esa combinación de estilos busca provocar una sensación ambigua en el espectador: “Quería una mezcla entre familiaridad y rareza, jugar con esa idea de la otredad”. Además, concibe ese universo como un espacio vivo que continúa fuera de plano. “Me gusta pensar que, cuando dejamos de mirar, esos personajes que andan por plazas con azulejos siguen caminando, cogen el metro y atraviesan esos bosques pegados a la ciudad”, añade.

Del casting digital a la pintura clásica

Los personajes de la cabecera de entrada y de la pieza de cierre tienen dos orígenes distintos. Los cuatro protagonistas que aparecen al comienzo, entre ellos la joven que camina escuchando música y la mujer que espera el metro mirando el móvil, surgieron de un proceso de iteraciones digitales: “Aparecieron después de múltiples generaciones en las que unas imágenes alimentan a otras, hasta que hice como un casting y elegí a estos cuatro”.

Otros personajes, en cambio, tienen su origen en obras maestras de la historia del arte. La figura femenina de vestido naranja que cierra la cabecera de entrada reinterpreta el retrato de Madame Moitessier, de Jean-Auguste-Dominique Ingres, para desplazarla hacia un universo contemporáneo. “Me interesaba darle una vuelta a ese canon tan eurocentrista; convertí el cuadro en foto, le puse la piel azul y fui cambiando el vestido y el pelo”, explica. Junto a ella, otra figura reinterpreta Convent Thoughts, del prerrafaelita Charles Allston Collins, donde el hábito de una monja da paso a una sudadera con capucha y un cómic.

Transición de la imagen de referencia, Convent Thoughts, de Charles Allston Collins, a la imagen final

La pieza de salida también sigue esa misma línea al reinterpretar un personaje del Tríptico de Donne, de Hans Memling, sustituyendo el cáliz original por un iPhone y la túnica por un chándal. “Cuando partes de una pintura clásica es como si extrajeses parte del aura de la obra original y quedase como un pequeño poso flotando”, resume el cineasta.

Fotograma de la pieza de salida de Metrópolis creada por Chino Moya

Chino Moya ha querido contrastar la pieza diseñada como 'cabecera de entrada', que refleja el bullicio de la ciudad y las conversaciones de los transeúntes en escenarios naturales y urbanos, con la 'cabecera de salida', en la que los personajes presentados se recluyen en el ámbito doméstico bajo un ritmo que invita a la quietud y la reflexión. Ambas obras audiovisuales cuentan con una banda sonora compuesta expresamente por el músico Fin Fletcher.

Un logotipo funcional con un destello fosforito

El nuevo logotipo de Metrópolis supuso un proceso paralelo. Aunque Moya sentía debilidad por el diseño original de los años ochenta, las propuestas excesivamente experimentales chocaban con la geometría del nuevo entorno: “Al logo le di mil vueltas, pero todo lo demasiado ornamental no encajaba en este mundo tan compacto y minimalista”.

Nuevo logotipo de Metrópolis creado por CHino Moya

Finalmente optó por el equilibrio, con un detalle cromático que introduce un pequeño contraste: “Acabé buscando un tipo de letra sencillo y funcional, pero con un toque especial en esa especie de verde fosforito”.

Un universo que continúa fuera de plano

Con esta nueva propuesta, Metrópolis se adentra en un universo donde conviven personajes cotidianos y figuras imposibles, paisajes urbanos y bosques, pintura clásica e imágenes generadas por inteligencia artificial. Una nueva identidad visual que invita a mirar de nuevo y descubrir todo lo que ocurre dentro y fuera del encuadre.