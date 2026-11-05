Metrópolis prepara una nueva identidad visual de la mano de Chino Moya

La cultura contemporánea se expande en una constante evolución técnica y conceptual. En este escenario, Metrópolis permanece desde hace más de cuatro décadas como el faro incombustible de la creación de vanguardia en la televisión pública española. Desde su nacimiento en 1985, Metrópolis ha hecho de la experimentación audiovisual y la exploración de nuevos lenguajes una de sus señas de identidad. A lo largo de sus 41 años de trayectoria, el programa cultural de La 2 ha acompañado las transformaciones de la creación contemporánea, incorporando a su propio lenguaje televisivo las innovaciones estéticas y tecnológicas de cada época.

Fiel a ese espíritu de búsqueda, Metrópolis inicia una nueva etapa con una renovación de su identidad visual para adaptarla a la sensibilidad visual y a los códigos narrativos del siglo XXI. La nueva cabecera, creada por el cineasta y artista visual Chino Moya, propone un universo de imágenes que conecta la memoria del programa con las posibilidades expresivas de las nuevas tecnologías y los imaginarios contemporáneos.

Chino Moya presenta el proceso creativo del nuevo Metrópolis

El proyecto se dará a conocer el jueves 5 de noviembre, a las 18 horas, en el Auditorio de CentroCentro (Madrid), en una masterclass abierta al público organizada dentro del programa Madrid Internacional. Bajo el título "Arte e inteligencia artificial", Chino Moya compartirá las claves conceptuales y técnicas de la creación de esta nueva identidad visual, tomando como caso de estudio el proceso de desarrollo de la cabecera de Metrópolis.

Avance de la nueva imagen de Metrópolis creada por el cineasta y artista visual Chino Moya

El encuentro permitirá acercarse al proceso de concepción de esta nueva imagen y la permeabilidad de las tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial, en el seno de la producción artística. Una oportunidad única para conocer de primera mano el planteamiento y el proceso de trabajo detrás de una de las transformaciones visuales más significativas del programa.

Esta presentación constituye un primer acercamiento al proyecto antes de su llegada a televisión. El público podrá descubrir en CentroCentro algunas de las claves de la nueva propuesta y conocer a su creador, mientras que el estreno televisivo de la cabecera tendrá lugar el lunes 23 de noviembre.

De la cabecera de 2006 a un nuevo universo visual

La nueva identidad toma el relevo de la cabecera creada en 2006, convertida hoy en un clásico absoluto del diseño en televisión. Tras dos décadas acompañando la mirada de los espectadores, aquella identidad cede el paso a una obra que opera como una síntesis perfecta de los cuarenta años de memoria del programa.

Imagen de la cabecera de Metrópolis lanzada en 2006, creada por Luis Cerveró.

La renovación no supone una ruptura con la trayectoria del programa, sino una nueva exploración de sus señas de identidad. La propuesta de Chino Moya recupera elementos de la memoria visual de Metrópolis y los reinterpreta desde una mirada contemporánea, estableciendo conexiones entre arquitectura, naturaleza e historia del arte.

El trabajo de Moya conecta directamente con la raíz misma del programa en 1985, cuando Metrópolis revolucionó la pequeña pantalla al incorporar las primeras e incipientes animaciones digitales de la época. Cuarenta años después, el espacio vuelve a situarse en la frontera de la innovación al emplear las tecnologías de última generación para transmutar figuras de la pintura clásica en sujetos contemporáneos.

Chino Moya: entre el cine, el arte y los nuevos imaginarios

La conceptualización de este nuevo universo visual ha sido encomendada a Chino Moya (Madrid, 1976), cineasta y artista visual afincado en Londres cuya obra posee una identidad inconfundible. Su estética transita de forma magistral entre la utopía y la distopía, mezclando elementos de la arquitectura brutalista y la mitología posthumana para explorar los límites de la existencia y la creatividad.

Con una sólida trayectoria internacional, Moya ha exhibido sus videoinstalaciones en espacios de prestigio como la Saatchi Gallery de Londres, el Museo Belvedere 21 de Viena y el LACMA, además de haber sido galardonado con el Premio BMW de Arte Digital en 2025.

Fotograma del largometraje Underdogs (Chino Moya, 2021)R

Su primer largometraje, Undergods (2021), aclamado por la crítica internacional y respaldado por el British Film Institute y la productora de Ridley Scott, amplía su exploración de los imaginarios distópicos y las narrativas cinematográficas.

El 23 de noviembre, estreno en La 2

La nueva cabecera de Metrópolis llegará a la televisión el lunes 23 de noviembre, coincidiendo con la emisión de un programa monográfico dedicado al artista asturiano Avelino Sala.

El capítulo estará disponible desde las 20:00 horas en RTVE Play y se emitirá posteriormente en La 2. Será la primera ocasión en que los espectadores podrán descubrir la nueva identidad visual integrada en su contexto natural, la apertura de un programa de Metrópolis.

Con esta renovación, el espacio cultural de RTVE vuelve a poner en práctica una de sus constantes históricas: explorar nuevas formas de mirar, experimentar con el lenguaje audiovisual y mantener abierta la puerta a la creación contemporánea.

Como antesala de este estreno, Metrópolis ha programado dos emisiones especiales a modo de despedida de la cabecera creada por Luis Cerveró en 2006 y la imagen del árbol en el bosque, que se ha convertido en una de las señas de identidad más reconocibles del programa en los últimos años. Estos dos programas, dedicados respectivamente a los Premios Metrópolis-MECAL 2026 y al legado del artista alemán Thomas Nölle, emitidos el 9 y el 16 de noviembre, servirán de transición entre ambas etapas y permitirán reencontrarse con ella antes de dar paso a una nueva forma de entrar en Metrópolis.