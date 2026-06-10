Premios Metrópolis-MECAL 2026: Tres miradas oblicuas para entender nuestro tiempo

Metrópolis vuelve a reafirmar su compromiso con la creación audiovisual contemporánea y con el cortometraje como espacio privilegiado para la experimentación, la reflexión y la innovación formal. En el marco de la última edición de MECAL, Festival Internacional de Cortometrajes y Animación de Barcelona, el programa de RTVE ha otorgado los Premios Metrópolis-MECAL 2026 a tres obras seleccionadas dentro de la sección Oblicua: I Am Everything, de Jeppe Lange; Luz Herida, de Abril Catalina Beascoechea; y TearsK, de Paulina Ziolkowska.

Celebrado en Barcelona del 21 al 31 de mayo, MECAL se ha consolidado a lo largo de más de dos décadas como una de las principales citas dedicadas al cortometraje en España y un referente internacional para descubrir nuevas voces y tendencias del audiovisual contemporáneo. Su programación reúne cada año trabajos de ficción, documental, animación y propuestas híbridas procedentes de todo el mundo, prestando especial atención a aquellas obras que exploran nuevas formas narrativas y visuales.

Dentro de este contexto, la sección Oblicua ocupa un lugar singular. Concebida como un espacio para las propuestas más arriesgadas y personales, reúne trabajos que se alejan de los códigos narrativos convencionales para explorar territorios próximos al cine experimental, el ensayo audiovisual, la animación de autor y las prácticas artísticas contemporáneas. Una sección donde la innovación formal y la capacidad de generar nuevas miradas sobre la realidad adquieren un protagonismo especial.

La inteligencia artificial frente al espejo de la historia de la imagen Entre las obras seleccionadas destaca I Am Everything (Jeppe Lange), un trabajo que aborda uno de los grandes debates culturales de nuestro tiempo: la irrupción de la inteligencia artificial y su relación con la creatividad humana. Lejos de las aproximaciones más habituales, la película propone un fascinante ejercicio de reflexión desde la propia perspectiva de la máquina. A través de imágenes procedentes de la historia del arte, archivos visuales y referencias culturales acumuladas durante siglos, la inteligencia artificial intenta comprender qué significa ser humano. I Am Everything (Jeppe Lange) El cortometraje destaca por su capacidad para plantear preguntas sobre la memoria, la conciencia, la creación y el papel que las imágenes han desempeñado en la construcción de nuestra cultura visual. Una propuesta inteligente y sugerente que invita a reconsiderar la relación entre tecnología, arte e identidad en la era digital.

Fragmentos de identidad y memoria en Luz Herida La segunda obra galardonada, Luz Herida (Abril Catalina Beascoechea), sobresale por la elegancia de su construcción narrativa y la sensibilidad con la que aborda cuestiones universales como la identidad, la pérdida y la memoria. Luz Herida (Abril Catalina Beascoechea) El cortometraje combina diferentes registros visuales y recursos formales para construir un relato fragmentado que interpela directamente al espectador. Lejos de ofrecer respuestas cerradas, propone una experiencia emocional abierta donde las imágenes, los recuerdos y las ausencias dialogan constantemente. La riqueza de sus distintos formatos audiovisuales y la delicadeza de su puesta en escena convierten la obra en un ejercicio de gran madurez artística, capaz de transformar experiencias íntimas en una reflexión de alcance universal.

La animación como lenguaje emocional en Tears La tercera obra premiada, Tears (Paulina Ziolkowska), representa de manera ejemplar el extraordinario momento creativo que atraviesa la animación contemporánea. A través de una propuesta visual experimental y profundamente expresiva, el cortometraje explora emociones vinculadas a la soledad, la desconexión, la incertidumbre y la búsqueda de sentido en la sociedad actual. La animación se convierte aquí en mucho más que una técnica: es el propio lenguaje que permite representar estados emocionales complejos y difíciles de verbalizar. Tears (Paulina Ziolkowska) La fuerza de sus imágenes, el carácter simbólico de sus composiciones y la libertad de su propuesta formal convierten a Tears en una obra especialmente significativa dentro de las nuevas corrientes de animación de autor, donde la exploración estética y la reflexión emocional avanzan de la mano.