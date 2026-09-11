Metrópolis arranca temporada: agitación internacional y vanguardia local

Las noches de otoño recuperan su pulso más creativo y estimulante. El próximo lunes Metrópolis regresa a la parrilla de RTVE para explorar los límites de los nuevos lenguajes artísticos y analizar con la audiencia la creación más innovadora.

Con equipo renovado y una nueva imagen que se estrenará en otoño, y que todavía es una sorpresa para su público, el programa cultural más longevo de la televisión en España, fiel a su vocación divulgativa, conectará la escena internacional más potente con proyectos de cercanía que dinamizan el tejido artístico de nuestro país.

Un acercamiento original a las novedades del arte internacional En esta nueva temporada, el programa cruzará las fronteras nacionales para colarse en algunas de las citas culturales imprescindibles del año, convirtiéndose en los ojos del espectador dentro del circuito global. La mirada internacional de esta temporada se centra en la 61 Bienal de Venecia, uno de los epicentros indiscutibles del arte contemporáneo. A este evento se le dedicarán dos capítulos especiales, ofreciendo lo más significativo tanto de las propuestas de los pabellones nacionales como de las exposiciones centrales, dedicadas a analizar los discursos artísticos de nuestra era. La exposición principal de la Bienal de Venecia de arte 2026 comisariada por Koyo Kouoh La itinerancia europea continuará hasta Alemania, con una cobertura de Manifesta 16 Ruhr. Esta bienal nómada, conocida por su vinculación con los contextos geopolíticos, y sociales de los territorios que habita, permitirá comprender cómo el arte contemporáneo dialoga directamente con la memoria, la ecología y la transformación urbana. Asimismo, el programa mantendrá su radar atento a la hibridación entre creatividad y comunicación, presentando, como cada año, su capítulo dedicado a las tendencias visuales y publicitarias del Cannes LionsFestival 2026. Las ideas clave del festival cumbre de la publicidad global se sintetizan en una selección de spots, valorando tanto la perspectiva estética como la ética y permitiendo conocer cómo el sector de la comunicación asimila los lenguajes narrativos del arte.

El pulso de la escena local: PHotoESPAÑA y Bienal Once Junto al despliegue internacional, Metrópolis equilibra la balanza poniendo la atención en proyectos nacionales. El programa reafirma su compromiso con el tejido cultural español. En este marco, el primer programa de la temporada ofrecerá un seguimiento en profundidad a PHotoESPAÑA 2026, el festival internacional de fotografía que año tras año transforma la fisonomía expositiva de la capital y otras sedes aliadas. Las cámaras del programa recorrerán las muestras más arriesgadas y comprometidas para acceder de primera mano a las reflexiones sobre la imagen, el documento y la memoria que trabajan los fotógrafos actuales. La exposición dedicada a Richard Avedon y su proyecto The Aemrican West será una de las protagonistas del recorrido por PHotoESPAÑARichard Avedon De igual modo, la Bienal de arte contemporáneo de la ONCE, que puede visitarse en CentroCentro, tendrá un protagonismo destacado dentro de la programación de otoño. El espacio analizará cómo esta cita se ha consolidado como un ejemplo de accesibilidad, inclusión y diversidad en los procesos creativos, demostrando que el arte es una herramienta de transformación social democrática.

Monográficos de vanguardia: del lienzo digital al arte de trinchera La creación individual de media y larga carrera ocupa habitualmente una parte troncal de la programación de Metrópolis y durante este nuevo curso se añaden al impresionante archivo de creadores que posee el programa distintas miradas torrenciales que emplean distintos soportes para agitar conciencias. El programa ha entrevistado en exclusiva a Refik Anadol, el afamado artista digital que propone un viaje hipnótico al núcleo de la inteligencia artificial, transmutando datos puros en paisajes oníricos y lienzos tridimensionales que exploran el alma de las máquinas. Esta revolución tecnológica dialoga con el electrizante universo gráfico de Abigail Lazkoz, quien utiliza el desgarro del blanco y negro absoluto en imponentes murales que funcionan como un arma existencial y un grito político visceral contra las estructuras de poder cotidiano. Vista de la pieza Latent City (Refik Anadol) en BRUSK (2026)RCB El combate estético prosigue en la trinchera de Avelino Sala, una de las voces más indómitas del arte contemporáneo, cuya emisión analiza una poética de la resistencia activa que utiliza la ironía afilada y la instalación de choque para denunciar las crisis migratorias y el naufragio humanista. Como contrapunto, la obra de Antonio Ballester Moreno nos invita a un inspirador viaje de arraigo salvaje y misticismo cotidiano; un canto de amor a la abstracción geométrica y las artes populares que defiende la ecología viva y los ritmos pausados de la tierra como una hermosa y contundente disidencia frente al ruido ensordecedor de la era digital.

Fronteras expandidas: experimentación sonora y cinematográfica Los lenguajes alternativos y periféricos que expanden la noción de la obra de arte tradicional encontrarán su resolución en la vanguardia acústica y el formato cinematográfico libre. El arte sonoro se convertirá en materia de reflexión profunda en Metrópolis gracias a una entrega especial de Carta Blanca otorgada a Miguel Álvarez-Fernández. Compañero del mítico programa de radio Ars Sonora de RNE, respondiendo a la invitación del programa, Álvarez desplegará un itinerario auditivo y conceptual único que conectará su experiencia en la vanguardia acústica con las corrientes del arte sonoro internacional para introducirnos en la historia de esta disciplina. Premios Metrópolis-MECAL 2026: Tres miradas oblicuas para entender nuestro tiempoR Como cierre de oro a estas narrativas expandidas, el cine de pequeño formato y la creación audiovisual más libre volverán a brillar con luz propia a través de los Premios Metrópolis Mecal dentro del Festival Mecal 2026. El festival internacional de cortometrajes y animación, que cuenta con una estrecha alianza histórica con el programa, servirá de pasarela para visibilizar tres piezas rompedoras que recuperan el compromiso del programa con el formato corto.

Memoria, espacios independientes y cultura compartida La vocación horizontal y transformadora de Metrópolis conecta con el capítulo temático dedicado a la historia, vigencia y coleccionismo del arte postal (Mail Art). El programa rescatará la memoria de esta red de intercambio creativo y colaborativo que esquivó la censura y los circuitos comerciales del mercado tradicional durante el siglo XX. Este puente pasado-presente se consolida también al examinar el legado del artista multidisciplinar alemán Thomas Nölle, cuya investigación visual en torno al paisaje, la ecología y la memoria cobra una vigencia impactante. A modo de ensayo visual, el capítulo conectará su mirada crítica con la inauguración del nuevo espacio independiente LUX 48 en el distrito madrileño de Carabanchel. Dirigido por la investigadora Claudia Giannetti, este centro no solo custodia el archivo del autor, sino que funciona como un laboratorio social. La exposición dedicada a Thomas Nölle en LUX48 Y porque hacer comunidad creativa es muy importante para Metrópolis, el programa celebrará con un capítulo especial un hito histórico de la cultura española: los cien años del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Se ha concebido un programa homenaje que repasará su evolución arquitectónica y su rol como dinamizador fundamental de los movimientos de vanguardia en España, recordando cómo este templo ha cobijado el desarrollo de las artes plásticas, literarias y escénicas desde el primer tercio del siglo pasado hasta nuestros días.