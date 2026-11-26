Cuatro mujeres que no se conocen entre sí y que viven en diferentes países coinciden en sus trayectorias vitales. Las cuatro están hartas, han dicho no y han decidido luchar para cambiar su situación. Hablan de ello con sus respectivos entornos. A medida que en el calendario se acerca el 8 de marzo, el movimiento parece imparable. ¿Puede un día de huelga global cambiar la historia y abrir un futuro de justicia y solidaridad para las mujeres de todo el mundo? Este es el punto de partida de la novela Un día sin mujeres (Salamandra), la nueva obra de Laetitia Colombani tras su gran éxito mundial con La trenza. Página Dos entrevista a la autora.

En Reikiavik, una joven socióloga se hunde tras el feminicidio de una gran amiga. Al descubrir que su abuela había participado en la gran huelga de mujeres islandesas, decide transformar su dolor en lucha. Se propone lanzar una huelga mundial contra la violencia y las desigualdades. Este soplo de rebelión, que pronto traspasa fronteras, es la chispa que provoca el incendio feminista en Un día sin mujeres. Otra de las mujeres protagonistas es Aya, una doctora senegalesa que vive en Francia y que salva a una niña víctima de ablación mientras se enfrenta a su propio trauma.

La ablación en España Ver ahora

La tercera de las cuatro protagonistas vive en Tokio, está embarazada, sufre humillaciones y acoso en el trabajo por haber perturbado el orden establecido. Destrozada, se refugia en casa de sus padres. Su hermano, un recluso, revela su historia en Internet, despertando la ira de las mujeres japonesas. La última de las heroínas es Ana María, una trabajadora agotada de El Salvador. Soporta a la vez la miseria, la violencia social y el encarcelamiento injusto de su hija.

Laetitia Colombani (Burdeos, 1976) estudió cine y dirigió su primera película a los veinticinco años. Más tarde trabajó con intérpretes de la talla de Audrey Tautou, Emmanuelle Béart o Catherine Deneuve. La trenza, su ópera prima, vendió ocho millones de ejemplares en todo el mundo, se tradujo a más de cuarenta idiomas y se adaptó al cine. En Un día sin mujeres regresa a esta forma de novela coral con protagonistas unidas por un hilo narrativo de reivindicación y cambio. Una carta de amor a la sororidad, y a cómo la unión puede convertir la vulnerabilidad en fuerza.

La primera generación del VIH

Por su parte, la escritora y abogada Marta Borraz (Huesca, 1981) ganó el XXII Premio Tusquets de Novela con Las leopardas, que rescata del olvido a toda una generación de mujeres. En ella se habla de las relaciones de amor y de amistad, del deseo y la muerte, del estigma de la enfermedad. Está ambientada en los hedonistas años ochenta, y habla de la lucha por las libertades sociales y la llegada del VIH, una epidemia silenciosa que dejó un profundo vacío.

Debía contar esta historia desde un lugar luminoso

«Antes de escribir pedí permiso, pregunté a las mujeres de mi familia», cuenta Borraz a Óscar López en su entrevista en Página Dos. «Mi tía Paloma es el personaje protagonista. Ella murió de sida en los años ochenta, en Zaragoza. Solo pusieron una condición: que no fuese una historia dramática, que lo contara desde un lugar luminoso». En la novela, Paloma se convierte en Clara, una joven que se mueve por el mundo con naturalidad y sin prejuicios.

Noticias Aragón Marta Borraz viaja a los 80 retratando el deseo, el amor juvenil y la resistencia femenina ante el sida en su última novela Ver ahora

Clara vive en Zaragoza, pero pasa los veranos con su familia, en el Pirineo. Allí forjará las primeras amistades adolescentes, marcadas por el amor por la música, el cine y los horóscopos. Será el despertar de finales de los años setenta, con todo por descubrir. Una singular constelación de mujeres que desafían las convenciones acompañan a Clara, mientras todo cambia a velocidad de vértigo.

Una enfermedad nueva, desconocida y todavía sin nombre marcará el destino de algunas de ellas. Frente al estigma eligirán la ternura y cuidar a quienes aman. Las leopardas es una novela de contrastes, que habla con dolor y humor de un grupo de pioneras que se abrió camino en una época de libertad recuperada y de incertidumbres.