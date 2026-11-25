Lo conoces de otras ficciones como El secreto de Puente Viejo, El ministerio del Tiempo, Acacias 38 o La Promesa. Ahora, Jordi Coll desembarca en Valle Salvaje y vuelve a ponerse bajo las órdenes del productor ejecutivo Josep Císter Rubio para interpretar a un personaje que llega para revolucionar esta serie diaria: un jornalero que va a captar rápidamente la atención de Mercedes, Victoria y Enriqueta y a jugar un rol clave en el nuevo capítulo de sus vidas como aliadas, socias y, si todo sale bien, empresarias.

"Interpreto a un personaje que es un jornalero, le vamos a llamar de momento 'el jornalero', porque algo me dice que le van a poner otro nombre", adelanta Jordi Coll en la entrevista que ya puedes ver en RTVE Play. Él llega como caído del cielo para ponerse en la piel de Álvaro de la Vega, ese hombre que las mujeres habían fabulado y que, siguiendo la ocurrencia de Mercedes, ahora podría volverse de carne y hueso.

Mercedes, Enriqueta y Victoria quedan prendadas del jornalero en 'Valle Salvaje'RTVE

El amor está en el aire

"Mi personaje viene a trabajar, a conseguir un sueldo y a ir tirando en la vida. Pero va a conocer a una gente que le va a cambiar la vida", cuenta el actor. Cuando le preguntamos por la canción popular que escogería si tuviese que ponerle a este nuevo personaje una banda sonora, él lo tiene claro: "Le pondría Love is in the Air".

Las tres mujeres van a reparar en él a la vez, y las tres mujeres van a compartir trama con él. Le preguntamos cómo definiría a cada una con un adjetivo: "Mercedes es tierna. Doña Victoria potente. Madame Henriette divertida", afirma. Las conocemos bien y lo podemos anticipar: ¡el enredo está servido!

Jordi Coll es un veterano: a sus espaldas tiene muchos créditos en el teatro musical y en series, también en diarias. "Volver a hacer una serie diaria siempre te aporta la regularidad para ir descubriendo cosas, cuando crees que lo tienes siempre viene una secuencia que te sorprende, y el placer de poder trabajar de seguido en nuestro oficio, en esta profesión que tanto me gusta, tener la oportunidad de interpretar cada día es un lujo", dice.

¿Y qué tiene Valle Salvaje de especial? "Tenemos decorados móviles, un equipo increíble, Valle Salvaje ha estado nominados al Emmy que es decir mucho. Los exteriores me encantan, porque estás rodando y entran caballos salvajes a media toma. Es un sitio mágico. Una maravilla".

Esto es lo que puede contarnos de la historia en la que va a embarcarse su personaje y los cambios que va a provocar: "La trama en la que está envuelto mi personaje será bastante distendida, tendrá sus puntos más de peso con un poco de drama pero en general distensión, caos, locura, diversión y muchos enredos de todo tipo. Y amor, en algún momento tendrá que llegar el amor".

Enriqueta instruye a Álvaro en 'Valle Salvaje'RTVE

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