Los fans de Alejo y Luisa están de enhorabuena. Ha llegado el momento que todos estábamos esperando y que marca un antes y un después en la historia de Valle Salvaje: el amor clandestino entre la criada y el más joven de los Gálvez de Aguirre se ha convertido en un amor público con un beso de infarto que han podido ver todos los habitantes del valle.

¿Qué significa esto? Que todo el mundo sabe que Luisa es la amada de Alejo, y no Manuela, como planeaba declarar Don Hernando. Que el secreto más antiguo de Valle Salvaje ya está fuera y el ducado, de boca de Rafael, se ha declarado como lo que es: un lugar diferente al resto en el que el amor es lo más importante.

Libres para amar

Lo más emocionante ha sido el discurso con el que el duque de Valle Salvaje, don Rafael, ha mostrado su apoyo públicamente a la pareja formada por su hermano y la que fuese la mejor amiga de su difunta esposa, Adriana. Si existe el cielo, nos la podemos imaginar sonriendo, porque este es un momento sacado de un cuento de hadas. Y porque ella, que tanto amaba desafiar las convenciones de su clase, estaría orgullosa de escuchar las palabras de Rafael.

El duque ha afirmado delante de todos que los Gálvez de Aguirre son una familia especial. Que para ellos, y bajo su ducado, el amor es más importante que la convención social. Algo que sería impensable en tiempos de don José Luis, que encarceló a Luisa y estuvo a punto de hacer que perdiese la vida solo por evitar la imagen que nadie del valle va a poder quitarse de la retina. Ahora, Alejo y Luisa son libres para amar.

Valle Salvaje Valle Salvaje - Luisa deja boquiabierto a Alejo con su entrada en la fiesta 18 15 luisa llega a la fiesta Ver ahora

El beso que frustra los planes de Hernando

Con este beso, Luisa y Alejo han conseguido frustrar los planes de don Hernando de Guzmán, que estaba a punto de anunciar el compromiso de Alejo con su hija Manuela. Algo que todos intentaron evitar por todos los medios, incluida la joven, que pese a estar enamorada del Gálvez de Aguirre recientemente había entrado en sus cabales y estaba intentando convencer a su padre de hacer lo correcto.

Ahora, don Hernando está lívido y enfadado. Desea que caiga el infierno sobre Alejo y Luisa, que reciban un castigo a la medida de su transgresión. Pero lo que se adivina de fondo de sus palabras es miedo: ¿Qué teme Don Hernando? ¿Por qué necesitaba tan desesperadamente que su hija contrajese matrimonio con Alejo y qué va a hacer ahora que eso ya no es posible? Enriqueta lo ha confirmado: todo el valle sabe que don Alejo está enamorado de una criada. ¿Quién moverá la siguiente ficha?