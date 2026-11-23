Mercedes, Enriqueta y Victoria nos están demostrando poco a poco que juntas son imparables. Su ingenio y sus talentos combinados llega mucho más allá de lo que nadie habría esperado, e incluso lo imposible se vuelve imposible cuando ellas se ponen a ello. ¿Lo último? Lograr que doña Mercedes se transforme en el hombre que las tres socias necesitan para hacer realidad su sueño de invertir la herencia de Dámaso en un molino que las permita ganarse la vida con holgura y controlar los recursos del valle. Un hombre inventado que no existía hasta que Enriqueta, como si fuese el doctor Frankenstein, le diese forma: Álvaro de la Vega, el apoderado de don Dámaso, un personaje ficcional que hoy ha encarnado Mercedes de forma perfecta.

Porque resulta que doña Enriqueta tiene muchos talentos bajo la manga aparte de disfrutar de la comida y la bebida que tiene que ofrecer el valle: es una excelente maquilladora que ha conseguido convertir una idea de bombero en una realidad que podría funcionar. Pero, ¿cómo sabemos que podría funcionar? Sigue leyendo para ver el detrás de cámaras de la transformación de Mercedes.

El disfraz de Mercedes pasa la primera prueba

Ni Braulio ni Victoria se han dado cuenta de que Mercedes es la persona que ha estado hablando con ellos durante la fiesta que don José Luis ha organizado en honor a su nieto Lucas y donde se han mezclado los personajes más importantes de la comarca y de la Corte. Que no la hayan reconocido los desconocidos, vale, pero, ¿que no la hayan reconocido Braulio y Victoria, que tratan con ella a diario? ¡Eso sí que es una gran Victoria!

Vamos, Victoria incluso se ha puesto un poco nerviosa cuando Mercedes, o mejor dicho, Álvaro de la Vega, ha sacado sus mejores dotes de seducción y le ha lanzado a la Salcedo un par de cumplidos bien dirigidos. ¡Victoria se ha marchado encantada y sin sospechar! Así que, quien sabe: es posible que sus ángeles de la guarda, Enriqueta y Mercedes, consigan hacerse con un jugoso botín para ella: el molino.

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La entrada de Luisa y Alejo, la otra sensación

Aunque nuestro otro momento favorito ha sido ver a Luisa vestida como una noble, tan bella que incluso Manuela, que no se lleva muy bien con ella, le ha dirigido un cumplido. Alejo se deshacía nada más verla en un hermoso vestido de tonos naranjas con el que parece nada más y nada menos que lo que es: una princesa de cuento. Ahora bien, el cuento puede estar a punto de convertirse en una pesadilla, porque don Hernando ha conseguido dar los primeros pasos para desvelar delante de todo el mundo sus planes de casar a Manuela con Alejo. Luisa se ha cargado de coraje, pero, ¿cómo podrá salir de esta situación?

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El duque le dedica su discurso a Luisa y a Rosalía

Si Luisa y Alejo han puesto cara de circunstancia, no se queda atrás la que ha puesto don José Luis cuando ha escuchado las palabras de su hijo Rafael. Los agradecimientos del duque en este homenaje dirigido a sus hijos han ido para las dos personas que más han contribuido a su bienestar en el valle: primero, aunque sin decir su nombre, Luisa, que cumplió con la promesa que le hizo a Adriana y fue quien descubrió e investigó el cambiazo de los bebés y a quien todos los presentes le deben su agradecimiento.

Y después Rosalía, que ha permitido que María siga en la vida de Rafael, algo que es muy importante para él... pero que ha dejado completamente frío a su padre, don José Luis, que pensaba que su hijo tendría alguna palabra para él. ¡A ver si esto no trae cola en la Casa Grande! Muchas cosas que se han quedado todavía abiertas y se resolverán en el próximo capítulo. La fiesta continúa y no podemos esperar para descubrir cómo termina.