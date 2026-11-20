Durante toda la semana, Braulio ha intentado recuperar su amistad con Manuela, primero con un acto que conmovió a la joven, haciendo que tomara una decisión: no quiere casarse con Alejo. Después, apoyándola en todo y buscando un plan para que don Hernando consiga ceder a los deseos de su hija. Sin embargo, ha sido ella quien ha sorprendido al Gálvez de Aguirre con una confesión: decirle lo que su padre va a hacer en la fiesta de Lucas. ¿Quieres saber qué es lo que ha pasado? ¡Te contamos todos los detalles!

El plan de Braulio para evitar la boda

Braulio busca a su primo con prisa, pues tiene un plan para conseguir parar su boda con Manuela. El Gálvez de Aguirre le cuenta a Luisa y Alejo que se ha enfrentado a don Hernando: "Le dije lo que se tenía que decir, que no puede condenar a su hija a vivir una vida de desdicha casándola con un hombre que no la va a querer". La pareja no da crédito de los arrestos que tuvo el joven de decir eso al marqués, y le agradecen el arrojo, pero no creen que ese sea el camino. En cambio, Braulio cree que se equivocan, pues lo único que puede remover a don Hernando es el bienestar de Manuela.

Así, Alejo le pregunta por el plan que tenía, que no es otro que parar esta boda de una vez por todas y con la ayuda de Manuela. Él cree que cuando se lo cuente querrá ayudarlos: "De hecho, creo que si ella no ha parado la boda es porque tiene miedo de enfrentarse a su padre, y no puede enfrentarse sola a ese temor". Por eso quiere que todos se enfrenten juntos a don Hernando obligándole a escucharlos hasta que dé su brazo a torcer.

Luisa y Alejo siguen dudando de si saldría bien, motivo por el que Braulio les da un tiempo para pensarlo, pero es que la cabeza de la pareja solo puede estar centrada en una cosa: el invitado de don Hernando que irá a la fiesta.

Valle Salvaje Valle Salvaje - El plan de Braulio para evitar la boda Braulio busca a su primo con prisa, pues tiene un plan para conseguir parar su boda con Manuela. Descubre de qué se trata Ver ahora

Manuela confiesa los planes de don Hernando

Aun así, Braulio va hasta la alcoba de Manuela para contarle el mismo plan que ha desarrollado a Luisa y Alejo. Primero intenta acercarse a ella hablándole del caballo que don Hernando le ha regalado, pero la joven sigue a sus cosas. También le cuenta que se ha enfrenta al marqués, motivo que provoca el enfado de la mujer.

En cambio, si el Gálvez de Aguirre ha ido hasta allí ha sido para pedirle permiso y volver a hablar con él, todos: "Alejo, Luisa, usted y yo, y con suerte, mi primo Rafael también". Al ver que Manuela continúa enfadada, procede a contarle el plan. "Si todos hacemos un frente común le haremos recapacitar", comienza diciéndole, pero la hija del marqués le dice que se calle, pues ya no hay nada que hacer, ni que hablar, ni que intentar, confesándole los planes de don Hernando en la fiesta de Lucas: "Mi padre va a anunciar mañana mi compromiso con Alejo delante de todos los invitados".

¿Supondrán esta revelación un problema o una ayuda para Alejo y Luisa? ¡No te pierdas cómo continúa en los nuevos capítulos de Valle Salvaje!