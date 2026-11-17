Después de que Manuela haya rompiera completamente su relación de amistad con Braulio, el primo de los Gálvez de Aguirre no sabía cómo seguir ayudando a Alejo y Luisa, pero parece que finalmente ha encontrado la manera de que la hija del marqués ceda. Primero ha querido hablar con ella para citarla en un sitio. Un acto que ha conmovido a la joven y que puede cambiar el futuro de la trama en Valle Salvaje por la decisión posterior que ha tomado. ¿Quieres saber qué es lo que ha pasado? Te contamos todos los detalles.

Braulio intenta ayudar hablando con Manuela

Manuela se acerca a un lugar de la campa con la intención de encontrarse con Alejo, pero el que en verdad está allí es Braulio. Al ver al que fuera su amigo, la joven se enfada, pero el Gálvez de Aguirre le pide que le escuche: "Siento haber recurrido a trampas, pero necesitaba hablar con usted a solas. Y ya que ha venido hasta aquí no le importará quedarse un rato conmigo, ¿no?".

La hija del marqués accede para así descansar también del paseo, y le pregunta qué está leyendo al primo de Alejo. Braulio le comenta que se trata de una novela que sería de su agrado y accede a leerle un poco. Manuela reconoce sus palabras al instante, pues se trata de la novela de Alejo que se ha leído mil veces hasta el punto de sabérsela de memoria. Es entonces cuando el hijo de Enriqueta le lanza una pregunta: "¿Cómo un hombre podría escribir un amor así sin sentirlo? ¿Cómo podría describir unos sentimientos tan reales si no estuviera completamente entregado al amor que siente por esa mujer?".

Manuela es incapaz de pronunciar palabra, por lo que el Gálvez de Aguirre continúa su discurso: "Manuela, usted sabe que la mujer a la que Alejo le profesa tal amor es Luisa, y ella es la criada honrada". Sin embargo, la joven si qué vuelve a hablar para recordarle que también escribió una historia sobre ellos, a lo que Braulio le contesta que debe tener en cuenta que en esa ocasión su primo inventó el texto para demostrarle lo enamorado que estaba de Luisa.

Al ver que la hija de don Hernando no está dispuesta a ceder, le entrega una nota. "Yo estoy convencido de que tiene buen corazón. Son unas señas, creo que debería ir a ese lugar. Tiene que ir usted misma y comprobar lo que hay ahí". Y mientras Braulio se marcha, Manuela se queda mirando la dirección a la que le ha recomendado ir.

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Manuela se rompe con Braulio

Manuela llega de su paseo y va directa a Braulio: "¿Qué es lo que ha hecho?". El joven da por hecho que ha ido al lugar que le indicó, pero la hija del marqués le reprocha que no le avisara de lo que se iba a encontrar, pero si no lo hizo fue por un motivo obvio: "Si lo hubiese hecho, no hubiese acudido".

La dirección no era otra que la casa donde viven los hermanos y el pequeño Evaristo, y si mandó allí a Manuela fue "porque quería que conociera al niño por el que Alejo estaba dispuesto a dejarlo todo". Braulio le explica que su primo renunció a su apellido para ser el padre de ese niño: "Quería que escuchara su risa contagiosa, su voz inocente. Manuela, esa criatura es la prueba del amor que Alejo siente por Luisa, y si ese no es el amor más profundo que yo he visto, no he visto nada".

Manuela no quiere seguir escuchando al Gálvez de Aguirre, que le pide que acepte la realidad. La joven le pregunta por qué le hace esto, y Braulio le da la mejor de las respuestas: "Yo también sé lo que es estar profundamente enamorado de alguien, y suspirar por ella, y soñar con ella, exactamente igual que hace Alejo con Luisa". Las palabras conmueven a la hija del marqués, pero más lo que todavía tenía que decir el chico: "Y también porque sé que una mujer tan maravillosa como usted no puede daño". Su amiga rompe a llorar tras escuchar su discurso mientras que Braulio solo puede abrazarla para consolarla.

Valle Salvaje Valle Salvaje - Manuela se rompe con Braulio Las palabras conmueven a la hija del marqués. Su amiga rompe a llorar tras escuchar su discurso mientras que Braulio solo puede abrazarla para consolarla. Ver ahora

Las disculpas de Manuela a Alejo

Manuela interrumpe a Luisa y Alejo pero por un buen motivo. La joven quiere quedarse a solas con el Gálvez de Aguirre para explicarle que al fin ha comprendido la razón de su amor por la criada. El hermano de Rafael le pregunta por su encontronazo, a lo que la hija del marqués no duda en confesarle que se comportó como una necia: "Actué del peor modo posible, y por temor".

Ella tiene miedo a perderle, pero Alejo le recuerda que no se puede perder aquello que no se tiene. Es entonces cuando Manuela le hace una dura pregunta: "¿Usted cree que soy una mala persona?". El Gálvez de Aguirre no duda en negarlo, aunque sí cree que la joven hace muchos esfuerzos por parecerlo, dándole un bonito consejo: "De nada le sirve ser buena si no lo demuestra. La gente solo puede opinar de lo que ve, y en su caso solo puede ver maldad".

La joven se excusa en que es una manera de protegerse, pues le quiere con todas sus fuerzas y su indiferencia le resulta muy dolorosa. Los dos entablan una sincera conversación en la que Alejo le explica que si realmente estuviera enamorada de él, no dejaría que le obligaran a casarse: "El amor verdadero exige renunciar a la otra persona si los sentimientos no son mutuos". Además, le dice que ha expuesto a Luisa a un castigo terrible. Finalmente, Manuela termina pidiéndole perdón: "Soy esclava de mis impulsos". Algo que el Gálvez de Aguirre comprende y le recomienda empezar a actuar con bondad y decencia si quiere que le tomen como una buena persona.

Valle Salvaje Valle Salvaje - Las disculpas de Manuela a Alejo Manuela termina pidiéndole perdón: "Soy esclava de mis impulsos". Algo que el Gálvez de Aguirre comprende y le recomienda empezar a actuar con bondad Ver ahora

Manuela no quiere casarse

Parece que la conversación con Alejo ha hecho mella en Manuela, y cuando don Hernando se preocupa por su hija yendo a su alcoba, la joven le pide permiso para hablar, casi al límite del llanto: "No puedo más padre. Le prometo y le juro que he intentado seguir con esta boda adelante. He luchado para creerme que Alejo podía enamorarse de mi y ser feliz a su lado. Estoy cansada de fingir, de engañarme a mí misma, al resto de las personas. Mi relación con Alejo solo han sido mentiras: él no me besó, el relato que escribió no es cierto. Y se lo diré las veces que haga falta: detenga esa boda. No me voy a casar y me da igual lo que usted diga".

Tras este maravilloso discurso, don Hernando le pregunta a su hija si ya ha terminado, y ella, sabiendo lo que iba a ocurrir, le confirma que sí. Es entonces cuando el marqués abofetea a su hija y vuelve a imponer su decisión: "Harás lo que yo te diga. Cumplirás la voluntad de tu padre, no la tuya".

Una dura imagen que ha dejado a Manuela destrozada. ¿Conseguirá detener el enlace? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje para descubrirlo!