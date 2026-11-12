Luisa y Manuela protagonizan su estallido más violento en Valle Salvaje: "Adelante, golpéame con todas tus fuerzas"

Las cosas han empezado mal desde un primer momento. En cuanto Luisa le ha dicho a Manuela que tenía que hablar con ella y le ha invitado a sentarse, la de Guzmán se ha tomado ese gesto como un delirio de grandeza y una provocación por parte de la criada: ¿quién es ella para decirle a una señorita que se siente en una estancia de palacio?

El enfrentamiento que atraviesa la relación de Manuela y Luisa tiene mucho de clase: una, acostumbrada a conseguir todo lo que se propone y que no se le niegue ningún capricho, la otra, curtida a base de experiencias para pelear y reclamar su sitio. Las dos tienen el mismo objetivo, Alejo, aunque una de ellas está instalada en el delirio. Manuela, que estuvo a punto de ver la luz y renunciar al objeto de su deseo, ha redoblado sus esfuerzos por conquistarle y no está dispuesta a atender a razones.

El reto de Luisa que Manuela no perdona

Pese a todo, Luisa lo ha intentado: ha querido tener una conversación con ella para tratar de limar asperezas, una última advertencia que, para sorpresa de nadie, la de Guzmán no se ha tomado bien. "¿Cómo osas hablarme con esos aires de grandeza, Luisa?", le ha espetado Manuela a la joven, que se ha mantenido en calma. "Yo no le estoy hablando con ningún aire de grandeza, señorita. La grandeza se la gasta usted. Lo siento pero alguien tenía que decírselo. ¿No se da cuenta de que no se está conduciendo nada bien? ¿Por qué no intenta ser mejor persona?"

Valle Salvaje Valle Salvaje - Manuela confiesa a don Hernando la verdad sobre Alejo La de Guzmán ha entrado en razón y está decidida a rectificar su error. Ver ahora

Pero si Manuela ya estaba cerrada en banda, eso ha hecho que se cierre aún más. "¿Pretendes darme lecciones de humildad, Luisa? ¿Tú a mí?", le ha espetado. A lo que Luisa no ha respondido renunciando a su superioridad moral sino redoblándola: le ha dicho a Manuela que será la vida misma la que se encargará de darle una lección, aunque cuando llegue ese momento ya va a ser demasiado tarde para los tres.

Manuela ha tenido suficiente y parecía decidida a abandonar la estancia, pero se ha dado media vuelta porque los nervios han podido con ella, algo que le pasa bastante últimamente. A punto de perder los nervios y toda compostura, le ha dicho temblorosa y furibunda a Luisa: "Y que sea la última vez que me hablas con tanta superioridad. Tú solo eres una ratera, una embustera y una muerta de hambre que solo ha traído problemas a esta familia". ¡Se habrá quedado a gusto!

Pero eso no es todo: ante la mirada impasible de Luisa, Manuela se ha ido poniendo cada vez más nerviosa y ha tratado de expulsarla de la Casa Grande. Pero Luisa ha seguido sin achantarse y le ha aceptado el farol: "Adelante. Lleva mucho tiempo queriendo hacerlo. Golpeéme con todas sus fuerzas". ¿Será capaz la de Guzmán de hacerlo?