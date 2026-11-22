Esta semana tiene una pinta estupenda en 'Valle Salvaje'. Por fin ha llegado la fiesta en honor a Lucas y va a tener una invitada sorpresa: Luisa. Ella y Alejo van a protagonizar uno de los momentos más esperados de la serie, pero no son los únicos que van a atrapar las miradas en el evento porque Mercedes y Enriqueta van a poner en marcha su plan. ¡Y nadie está preparado para lo logrado que ha quedado el disfraz de Mercedes! Por no hablar de don Hernando, que prepara su golpe maestro, y Rosalía y Rafael, que están cada vez más cerca...

Además, un nuevo personaje va a dejarse caer por el valle. Lo interpreta un viejo conocido de La Promesa, el actor Jordi Coll, y va a tener trama para rato junto a las tres socias, Mercedes, Victoria y Enriqueta, que en el tráiler semanal parece que, como de costumbre, no va a cortarse un pelo. ¡Te contamos lo que sucederá en los próximos capítulos!

Capítulo 529 del lunes 23 de noviembre

Llega la gran fiesta en la que toda la nobleza conocerá por fin a Lucas Gálvez de Aguirre. ¿Se atreverá Rosalía a presentarse junto a María? ¿Saldrá bien el arriesgado plan de Enriqueta y Mercedes y la presentación de esta en sociedad como si fuese el apoderado Álvaro de la Vega? Y cuando llegue la hora de la verdad, ¿quién dará el golpe maestro: Hernando… o Alejo y Luisa? Todo se decidirá en esta fiesta.

Luisa y Alejo buscan al invitado en la fiestaRTVE

Capítulo 530 del martes 24 de noviembre

Luisa y Alejo toman la decisión más arriesgada delante de todos. Igual que Rosalía, que se deja llevar por sus sentimientos. Leonor entrega a Amadeo una carta con la peor noticia posible. Rafael y Rosalía se acercan más que nunca. Y Alejo descubre el secreto que Hernando lleva mucho ocultando. ¿Ha llegado la hora de que el pasado alcance al marqués?

Rosalía decide besar a RafaelRTVE

Capítulo 531 del miércoles 25 de noviembre

Hernando exige a José Luis que castigue a Alejo, pero Luisa se enfrenta al marqués y le planta cara como nunca antes. Mientras, llegan noticias inesperadas de Eva que sacuden a Amadeo. Y en el Valle, un humilde jornalero despierta el interés de Mercedes… Pero ¿quién es realmente ese hombre? ¿Y en quién se convertirá?

Mercedes se fija en el nuevo jornaleroRTVE

Capítulo 532 del jueves 26 de noviembre

Amadeo no puede seguir ocultándolo y se ve obligado a revelar qué ha sido de Eva. Mientras, Rosalía toma una decisión y le confiesa a Rafael si siente algo por él. En una cena que nadie olvidará, Luisa y Alejo asestan a Hernando un golpe del que no podrá recuperarse… ¿ha llegado por fin su caída?

Enriqueta instruye a ÁlvaroRTVE

Capítulo 533 del viernes 27 de noviembre

Escándalo en palacio cuando sale a la luz la verdad sobre don Hernando. El marqués pide perdón a los Gálvez de Aguirre, pero su tiempo en el Valle podría acabar aquí. Mientras, Enriqueta, Mercedes y Victoria preparan una decisiva reunión con el notario, pero surge un nuevo contratiempo… Y Bárbara se planta ante Genaro: su tiempo en la Casa Pequeña también puede terminarse.