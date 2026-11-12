Juana I, tercera hija de los Reyes Católicos, esposa de Felipe el Hermoso y madre de Carlos V, reinó más de 50 años en Castilla y casi 40 en Aragón. Nunca se la desposeyó oficialmente de sus derechos, pero en la práctica, durante todo ese tiempo, apenas ejerció autoridad alguna sobre sus dominios ni sobre ella misma.

Las cuñas de RNE VÍDEO | Avance de "Juana I de Castilla, una reina entre la locura y la conjura" Ver ahora

La versión más extendida a lo largo de la historia sostiene que no tenía capacidad para hacerlo debido a algún tipo de enfermedad mental sobre la que se ha especulado mucho. Pero otra teoría defiende que la apartaron del poder las ambiciones de tres varones: su marido, su padre y su hijo. Dos visiones opuestas de un mismo personaje, pero con un punto en común: el considerar a Juana como una víctima, ya sea de la locura o de la conjura.

Varios reyes de España han desarrollado algún tipo de enfermedad mental, pero solo a Juana se la conoce popularmente como La Loca. El Romanticismo acabó de redondear un mito en torno a ella, atribuyendo esa demencia a los celos y a un amor absoluto y posesivo que sobrevivió incluso a la muerte. Se hicieron icónicos, por ejemplo, cuadros como los que le dedicaron Lorenzo Vallés o Francisco Pradilla. El tópico se replicó también en obras de teatro o películas como Locura de amor. Las representaciones más recientes, como las plasmadas en la serie Isabel o en el filme La corona partida, tratan de ser más fieles a la realidad histórica del personaje, aunque siga siendo una verdad controvertida.

"Doña Juana la Loca", cuadro de Francisco Pradilla (1877).Museo del Prado (Madrid)

El documental sonoro "Juana I de Castilla, una reina entre la locura y la conjura", con guion de Luis Zaragoza y realización de Mayca Aguilera, se aproxima a la biografía de la monarca sin obviar el debate que sigue existiendo en torno a ella. El programa traza un relato claro sobre su infancia y juventud, las vicisitudes de su matrimonio, los conflictos de intereses en la Castilla y la Europa de finales de la Edad Media y comienzos del Renacimiento, la lucha sucesoria tras la muerte de Isabel la Católica, la actuación de Juana tras el fallecimiento (nunca bien aclarado) de Felipe el Hermoso, su residencia durante 46 años en Tordesillas y la relación con su hijo Carlos y con los comuneros que le hicieron frente.

María Lara y José Manuel Calderón, historiadores, durante la grabación de este documental sonoro.RNE

Participan los historiadores Miguel Ángel Zalama, investigador de la figura de Juana I de Castilla; Bethany Aram, autora del libro La reina Juana: gobierno, piedad y dinastía; María Lara, autora de Juana I, la reina cuerda; Isabel del Val, experta en Isabel la Católica; y José Manuel Calderón, autor de la biografía Felipe el Hermoso.

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