¿Cómo preparar el cóctel sin alcohol perfecto?

La prueba de eliminación del séptimo programa de MasterChef Celebrity Legends dejó claro que de aquí al final, la dificultad de los retos no parará de crecer. En esta ocasión, los celebrities se encontraron con una caja misteriosa que escondía dos banderas de dos países diferentes con el objetivo de hacer un plato de sushi fusión, respetando la esencia de ambas cocinas. Pero la cosa no se quedó ahí. Los jueces dieron la bienvenida a Gabriel Ramón, campeón de España de coctelería, y retaron a los aspirantes a elaborar su propio cóctel sin alcohol.

A su llegada a plató Gabriel Ramón explicó el vínculo entre coctelería y gastronomía: "Gracias a la cocina ha evolucionado mucho la coctelería. Y ahora es tendencia mundial la coctelería sin alcohol". A día de hoy, la coctelería está viviendo una nueva edad dorada, con cócteles de todo tipo, con y sin alcohol. El campeón de España también destacó otra tendencia: los cócteles clarificados. Y así lo explicó: "Clarificar un coctel es quitarle impurezas y partículas en suspensión, haciendo que sean más claros. No solo es una tendencia estética".

Y para esta tendencia, según detalló Gabriel Ramón, "la mejor técnica es con una máquina centrifugadora. Pero luego hay más técnicas. La más antigua es el lavado con leche o milk wash. Tiene que ser leche entera, cuando se le vierte el cóctel encima, se cuaja y atrapa las partículas de color". Pero hay mucho más: "También trabajamos la técnica de agar agar. Lo llevas a hervir, luego lo llevas al congelador, se solidifica y también arrastra las partículas de color".

Pero más allá de la teoría, Gabriel demostró su destreza detrás de la barra y elaboró un negroni sin alcohol. Los aspirantes cogieron ideas, pero no todos con el mismo acierto. Los cócteles de Edu Soto -un margarita con tomate- y de María Escoté -cóctel de frutas con wasabi- destacaron sobre el resto.