¿Cuántas Piedad Isla nos habremos perdido? La reflexión final del podcast 'Las islas de Piedad'

"¿Cuántas (como la fotógrafa Piedad Isla) habrá, que nunca sabremos de ellas?" La Premio Nacional de Fotografía Laia Abril deja abierta esta inquietud en el último capítulo de Las islas de Piedad, el podcast documental de RNE Audio escrito y presentado por la periodista Helena Cerveto Mutiloa. Su colega Bego Antón, fotógrafa documental con más de una década de carrera, tiene otra pregunta interesante: ¿Por qué nunca fue reconocida?

Las islas de Piedad Capítulo 4: El legado rne audio

Cerveto, que lleva años especializada en el sector, somete a estas dos fotógrafas, muy reconocidas hoy en día y con criterio, a un experimento particular en el último capítulo del podcast, titulado El legado. El resultado confirma lo esperado: ninguna conocía a Piedad Isla, pero al ver su obra elogian su calidad, su modernidad, su belleza y la dignidad que presta a todos sus personajes. De ahí surgen muchas preguntas interesantes, y se va desplegando una "madeja de nombres" que nos hacen pensar cuántas pioneras como Piedad Isla permanecen aún en el olvido.

El efecto Biarnés

Por suerte, la recuperación de la memoria de Isla ya está en marcha, aunque "queda mucho recorrido". La comparación con la fotoperiodista Joana Biarnés resulta en este punto inevitable. Silvia Omedes, gestora cultural y artífice en gran parte de la recuperación de la figura de la catalana, habla del efecto multiplicador que tuvo su trabajo. Porque Isla y Biarnés no fueron las únicas mujeres avanzadas, sensibles, valientes y brillantes que sufrieron el ninguneo de sus colegas de profesión y una falta total de reconocimiento por parte de la sociedad.

Piedad Isla, una Imprescindible en TVE

El capítulo repasa también el trabajo ya hecho para que Piedad Isla recupere la visibilidad que merece. El estreno este domingo en La 2 de TVE del Documental Piedad Isla Revelada, dentro de la serie Imprescindibles, supone sin duda un hito destacable. ¡Y un auténtico descubrimiento para Cerveto! Gracias a él, la periodista se anima a pensar que estamos en el buen camino, aunque todavía hay mil preguntas en el aire imposibles de resolver. ¿Cuánto nos queda aún por descubrir sobre la obra de Piedad? ¿Cuántas habrá como ella? En fin, posiblemente aún queden muchas Islas por visitar.

Imprescindibles Imprescindibles - Revelada. Piedad Isla 'Imprescindibles' estrena 'Piedad Isla revelada', un documental que da a conocer a esta fotógrafa pionera de los años 50, 60 y 70, con motivo del centenario de su nacimiento rtve play

Las islas de Piedad. Un podcast de RNE Audio

A lo largo de cuatro capítulos, la periodista especializada en fotografía Helena Cerveto narra la historia de la fotógrafa Piedad Isla, que durante cuatro décadas (desde principios de los 50 hasta los 90 del siglo XX) retrató la vida rural en la Montaña Palentina. El Revelado, Una foto y una cámara, Cervera de Pisuerga y El legado conforman esta serie, dirigida, escrita y presentada por Helena Cerveto Mutiloa, con edición de guión a cargo de Raquel Martín Alonso y diseño de sonido de Juan Luis Martín.