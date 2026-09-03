100 años de Piedad Isla: pionera de la fotografía documental y guardiana de la Montaña Palentina

Una anciana mira a cámara, con el rostro surcado de arrugas y el cuerpo envuelto en el negro riguroso de las mujeres de la montaña. No sonríe ante el objetivo de Piedad Isla, pero conserva intacta una mirada digna y serena. La potencia y cercanía que atraviesa la imagen nos desvela la destreza genuina en la obra de la fotógrafa y etnógrafa que nació, hace 100 años, un 6 de septiembre de 1926 en Cervera de Pisuerga. Una pionera que, subida primero a una bicicleta y después a una Vespa, recorrió decenas de pueblos para retratar a labriegas, mineros, pastores, niños y ancianos.

Sin salir de la Montaña Palentina, Isla construyó desde los años 50 uno de los grandes archivos visuales de la España rural, salvando del olvido formas de vida que ya comenzaban a desaparecer y convirtiéndose, sin saberlo, en maestra de generaciones posteriores de fotógrafas. Fue además una de las primeras mujeres en abrir un estudio fotográfico profesional en aquella zona: inauguró el suyo en Cervera de Pisuerga en 1953 y trabajó como corresponsal de EFE, El Norte de Castilla y el Diario Palentino.

Sobre su obra y en su particular mirada neorrealista se adentrará Las Islas de Piedad, el nuevo original de RNE Audio. Guiado y escrito por la periodista especialista en fotografía Helena Cerveto, el podcast reivindica la figura de esta palentina, que rompió moldes en la España rural de los años 50 siendo fotógrafa, empresaria, etnóloga autodidacta y motera.