100 años de Piedad Isla: pionera de la fotografía documental y guardiana de la Montaña Palentina
- Se cumplen 100 años de una de las pioneras de la fotografía documental en España
- El podcast Las Islas de Piedad, nuevo original de RNE Audio redescubre su historia
Una anciana mira a cámara, con el rostro surcado de arrugas y el cuerpo envuelto en el negro riguroso de las mujeres de la montaña. No sonríe ante el objetivo de Piedad Isla, pero conserva intacta una mirada digna y serena. La potencia y cercanía que atraviesa la imagen nos desvela la destreza genuina en la obra de la fotógrafa y etnógrafa que nació, hace 100 años, un 6 de septiembre de 1926 en Cervera de Pisuerga. Una pionera que, subida primero a una bicicleta y después a una Vespa, recorrió decenas de pueblos para retratar a labriegas, mineros, pastores, niños y ancianos.
Sin salir de la Montaña Palentina, Isla construyó desde los años 50 uno de los grandes archivos visuales de la España rural, salvando del olvido formas de vida que ya comenzaban a desaparecer y convirtiéndose, sin saberlo, en maestra de generaciones posteriores de fotógrafas. Fue además una de las primeras mujeres en abrir un estudio fotográfico profesional en aquella zona: inauguró el suyo en Cervera de Pisuerga en 1953 y trabajó como corresponsal de EFE, El Norte de Castilla y el Diario Palentino.
Sobre su obra y en su particular mirada neorrealista se adentrará Las Islas de Piedad, el nuevo original de RNE Audio. Guiado y escrito por la periodista especialista en fotografía Helena Cerveto, el podcast reivindica la figura de esta palentina, que rompió moldes en la España rural de los años 50 siendo fotógrafa, empresaria, etnóloga autodidacta y motera.
Las Islas de Piedad, estreno 28 de septiembre
El próximo 28 de septiembre arranca este documental sonoro que recupera y visibiliza la vida y obra de la fotógrafa Piedad Isla. Cada semana se estrenará un nuevo capítulo en RNE Audio, con guión de Helena Cerveto Mutiloa, periodista especializada en fotografía desde hace más de una década, la coordinación de Raquel Martín Alonso y la ambientación sonora de Juan Luis Martín.
Durante varios capítulos se podrá descubrir la gran calidad de su archivo y el relevante valor documental de las fotografías que realizó durante la segunda mitad del siglo XX en la comarca de la Montaña Palentina y en su pueblo, Cervera de Pisuerga. También se contará su faceta como empresaria, montando el único estudio de fotografía de la zona, su activismo en defensa del medio ambiente y el patrimonio, su reivindicación del papel de la mujer en la sociedad o su trabajo para preservar la memoria de los pueblos a través del Museo Etnográfico Piedad Isla.
El podcast cuenta con la participación de fotógrafos de la talla de Juan Manuel Castro Prieto, Laia Abril y Bego Antón, la gestora cultural Silvia Omedes, la investigadora Eliana Alvoz y el historiador, persona de confianza y amigo de Piedad Isla, Maximiliano Barrios. Además, en los capítulos también aparecen vecinos y amigos de la fotógrafa de su pueblo, Cervera de Pisuerga.
Las islas de Piedad es un trabajo que cumple con el objetivo de la radio televisión pública de visibilizar a mujeres que desde diferentes ámbitos fueron relevantes en España aunque la historia las haya silenciado a lo largo de décadas. También tiene como misión dar protagonismo a relatos que ocurren al margen de las grandes ciudades y núcleos úrbanos y que sin ellos no se completa el relato de la sociedad pasada, presente y futura.