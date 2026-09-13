Cómo vengarte de tu ex en la boda de tu hermanastra: así de loco es el plan de 'El día de la boda'

Asistir a una boda sin acompañante ya es triste, pero que para ello debas cruzar el Océano Atlántico, que quien se case sea la mimada de tu hermanastra y que tu ex, el canalla que te rompió el corazón inesperadamente y ante el que quieres aparentar a toda costa que lo has superado, sea el padrino de la boda, es el colmo.

Eso debió pensar Kat Ellis cuando cogió del fondo de su plan de pensiones 6.000 dólares y contrató a un acompañante profesional con el que hacer la entrada triunfal en la dichosa boda. Lo que empieza siendo una mera transacción comercial se complica a medida que, en medio de los caóticos eventos alrededor de la ceremonia, explota la química real entre ellos.

Apariencias familiares, romances inesperados y un apasionado y sugerente baile son algunos de los ingredientes que aderezan El día de la boda (2005) dirigida por Clare Kilner e interpretada por Debra Messing, Dermot Mulroney, Holland Taylor y Amy Adams, entre otros.

Algo prestado La película El día de la boda está basada en la novela Asking for Trouble de Elizabeth Young. Los editores del libro en el mercado anglosajón, al sacar al mercado la segunda edición, cambiaron el título de la novela por el de la película para aprovechar el tirón comercial de la misma. Y eso que durante meses, el nombre provisional de la película en los documentos oficiales fue Something Borrowed "Algo prestado". Al final, la productora lo descartó porque pensó que el público no captaría el concepto del "acompañante de alquiler" que mueve toda la trama.

¡Atchís! No fue el único quebradero de cabeza en el set. La actriz protagonista, Debra Messing tiene una severa alergia a las flores. ¿Te imaginas una boda sin flores? No llegaron a tanto pero sí a evitar a toda costa que, fruto de esa alergia, la cara de la actriz se desfigurara o hubiera incontrolables estornudos en plena grabación. Por eso el equipo decidió sustituir casi toda la decoración floral real por flores de plástico y tela. Si te fijas, en todas las escenas de la película en las que aparece Messing, las flores, adornos florales y plantas de la secuencia, son artificiales.

El gigoló Gran parte del encanto de la cinta reside en el magnetismo del personaje de Nick Mercer, el experimentado gigoló. No solo ejerce de acompañante ideal, que lo es, sino que aporta madurez, sensibilidad y un sutil apoyo emocional que va desarmando uno a uno a todos los miembros de la familia de Kat durante los preparativos de la boda en plena campiña inglesa. Su carisma traspasa la pantalla.

Michael Bublé encabeza la playlist Cada novia es un mundo, aunque todas tienen algo en común, desean que la música que suena para celebrar "su gran día" sea perfecta en todos y cada uno de los momentos. La película El día de la boda también cuida ese detalle. El artista que más se repite es Michael Bublé, con tres apariciones: Cuando la pareja practica los pasos en el ensayo del baile nupcial, suena "Sway". Cuando Nick está solo en el cobertizo tras una fuerte discusión con Kat, se oye "Home" y durante el banquete y el baile final de la boda, se escucha "Save the Last Dance for me". Sin embargo, el artista canadiense no es el único que pone música a este baile nupcial. La vitalidad de "Breathless" de The Corrs amenizando los preparativos, la energía de "Secret" de los escoceses Texas o el pop de Maroon 5 cierran una banda sonora llena de matices.