Cine gratis en RTVE Play: todos los estrenos que llegan la semana del 7 al 13 de septiembre

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Truman, Sentimental y Fargo son algunas de las cintas que durante la semana del 7 al 13 de septiembre se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

Doce del patíbulo (Lunes 7 de septiembre a las 22.20 horas en La 2 y RTVE Play) Robert Aldrich dirige esta cinta antibélica ganadora de un Oscar. Lee Marvin protagoniza la película, que cuenta también con Charles Bronson, Donald Sutherland, Ernest Borgnine, George Kennedy, Jim Brown y John Cassavetes. Cine antibélico 'Doce del patíbulo', la película que rompió los esquemas del cine bélico 1944. Al comandante Reisman, conocido tanto por su brillante historial como por su indisciplina, le encargan una misión suicida: asaltar un castillo en la Bretaña Francesa que los alemanes utilizan como lugar de descanso y punto de reunión de oficiales del estado mayor y matar al mayor número posible de oficiales para romper su cadena de mando antes del desembarco de Normandía. Para tal misión, sus superiores ponen bajo su mando a doce reclusos sin graduación, sentenciados a muerte a largas condenas por asesinato o violación. Tendrá que someterlos a un duro entrenamiento antes de iniciar el viaje.

Sentimental (Martes 8 de septiembre a las 22.40 horas en La 2 y RTVE Play) Alberto San Juan, Belén Cuesta, Griselda Siciliani y Javier Cámara protagonizan Sentimental, una película de Cesc Gay. Nominada a cinco Goyas y ganadora de uno de ellos, el de mejor actor de reparto para Alberto San Juan, Sentimental está de plena actualidad: su historia ha sido adaptada en Hollywood. Penélope Cruz se ha puesto al frente del reparto de su remake, llamado La invitación, que pronto llega a los cines. Somos cine Somos cine - Sentimental Hace más de quince años que Julio y Ana son pareja. Una pareja que ya no se mira ni se toca y que ha hecho de lo cotidiano un combate diario. rtve play Hace más de quince años que Julio y Ana son pareja. Una pareja que ya no se mira ni se toca y que ha hecho de lo cotidiano un combate diario. Esta noche Ana ha invitado a sus vecinos Salva y Laura. Una pareja más joven que ellos y que desde el primer día les acogió con mucha amabilidad y simpatía, aunque sus 'ruidos' se han convertido en una molestia para Julio y Ana... ¿o quizás en un estímulo? Los vecinos de arriba les harán una inusual y sorprendente propuesta que convertirá la velada en una experiencia excesiva y catártica para los cuatro.

Fargo (Jueves 10 de septiembre a las 22.35 horas en La 2 y RTVE Play) Una de las películas más famosas de los hermanos Coen y todo un clásico ganador de dos premios Oscar. Protagonizada por Frances McDormand, William H. Macy y Steve Buscemi. En ella, un hombre contrata a dos delincuentes para que secuestren a su mujer y que así su adinerado suegro pague el rescate.