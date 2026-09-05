La primera temporada de 'La amiga estupenda' acaba con una trágica boda: Todos los episodios, gratis en RTVE Play

La amiga estupenda cierra su primera temporada con una boda que lo cambiará todo para Lila Cerullo y Elena Greco. Mientras Elena vuelve de su estancia en la isla de Isquia tras un repentino y violento final, Lila se enfrenta en Nápoles a los deseos de su familia y de las personas más poderosas de su barrio.

Marcello Solara está empeñado en casarse con ella, pero Lila le hace frente aliándose con su máximo rival: Stefano Carracci. Se compromete así con el hijo mayor de don Achille, quien acaba ganándose el apoyo de su futura familia política a golpe de talonario. Lila cree que por fin se ha librado de los Solara y su peligrosa influencia, pero la realidad es otra. Un giro de los acontecimientos revela la verdadera naturaleza de una de las personas de su entorno.

La amiga estupenda descubre este sábado los dos últimos episodios de su primera temporada, que pueden verse en La 1 y RTVE Play. Los episodios anteriores están disponibles en la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE, en la que puedes seguir la historia de la amistad de Lila Cerullo y Elena Greco.

Episodio 1: Las muñecas Estamos en Nápoles en los años 50. Elena y Lila, dos niñas muy diferentes, se conocen jugando juntas. Una tarde, mientras juegan, nace una amistad destinada a durar toda la vida. Elena Greco y Lila Cerullo se conocen el primer año de primaria, en 1950. Juegan juntas en el barrio napolitano en el que crecen, una Nápoles sin mar, un lugar en el que es Don Achille quien manda e infunde miedo en los corazones de todos. Lila decide subir las escaleras hasta la casa de don Achille. Ese es el día en el que Elena y Lila, afrontando juntas sus miedos, ponen la piedra angular de su amistad. La amiga estupenda La amiga estupenda - T1 - Episodio 1: Las muñecas Estamos en Nápoles en los años 50. Elena y Lila, dos niñas muy diferentes, se conocen jugando juntas. Y nace una amistad para toda la vida. rtve play

Episodio 2: El dinero Elena y Lila descubren los placeres de la lectura y deciden que quieren ser escritoras cuando sean mayores, pero sus familias son pobres y sin educación y no tienen intención de dejarles estudiar. Tras innumerables discusiones con sus padres, Elena consigue el permiso para ir a la Escuela Secundaria, mientras que Lila se ve obligada a abandonar sus estudios. La amiga estupenda La amiga estupenda - T1 - Episodio 2: El dinero Elena y Lila descubren los placeres de la lectura y deciden que quieren ser escritoras cuando sean mayores. rtve play

Episodio 3: La metamorfosis Elena continúa sus estudios, pero le resulta difícil sacar buenas notas. Lila, aunque ha acabado trabajando en la fábrica de zapatos de su padre, consigue ayudarla con el latín y acaba eclipsándola cuando todos en el barrio se dan cuenta de que Lila es la chica que ha leído todos los libros de la biblioteca local. La amiga estupenda La amiga estupenda - T1 - Episodio 3: La metamorfosis Elena continúa sus estudios, pero le resulta difícil sacar buenas notas. Lila ha acabado trabajando en la fábrica de zapatos de su padre. rtve play

Episodio 4: El desbordamiento La belleza de Lila florece y todos los chicos del barrio se acercan a ella, incluido Marcello Solara, a quien ella rechaza por completo, y Stefano Carracci, cuyo comportamiento contrasta marcadamente con el de su padre. Como novio, Elena encuentra un compañero de clase sin ninguna cualidad especial, mientras sueña con Nino Sarratore. La amiga estupenda La amiga estupenda - T1 - Episodio 4: El desbordamiento La belleza de Lila florece y todos los chicos del barrio se acercan a ella, incluido Marcello Solara, a quien ella rechaza por completo. rtve play

Episodio 5: Los zapatos Mientras Elena está a punto de dejar a Gino, Lila diseña junto con su hermano un par de zapatos originales y muy modernos. Su padre, sin embargo, no tiene intención de confiar en ella. Marcello, enamorado de Lila, logra ganarse la confianza primero de Rino y luego de Fernando Cerullo, y acaba pidiendo la mano de Lila. La amiga estupenda La amiga estupenda - T1 - Episodio 5: Los zapatos Mientras Elena está a punto de dejar a Gino, Lila diseña junto con su hermano un par de zapatos originales y muy modernos. rtve play