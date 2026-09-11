Jesús Bienvenido responde al odio con música y se une a ‘El Perro Andaluz’

¿Qué hacemos con el odio? Manu Sánchez pone la pregunta sobre la mesa y Jesús Bienvenido responde cantando. El autor gaditano llega a El perro andaluz con un tema inédito compuesto expresamente para cerrar el monólogo del presentador, dedicado esta semana a la crispación, el enfrentamiento y la dificultad de dialogar desde posiciones diferentes.

La música se convierte así en la última palabra de una reflexión sobre por qué el odio gana terreno y qué ocurre cuando dejamos de escuchar a quien piensa distinto. Bienvenido recoge el hilo del monólogo de Manu Sánchez y lo transforma en canción, en una actuación creada especialmente para el programa.

Del Carnaval de Cádiz a El Perro Andaluz Compositor, músico y uno de los autores más reconocidos del Carnaval de Cádiz, Jesús Bienvenido lleva años haciendo de la música una forma de mirar, cuestionar y contar la actualidad. Sus comparsas en el COAC y su trayectoria como cantautor y creador de espectáculos han estado marcadas por la crítica social y una mirada muy personal sobre lo que ocurre a su alrededor. Pero su actuación es solo el principio. Al terminar, Manu Sánchez le lanza una última pregunta: "¿Te unes a El perro andaluz?". La respuesta confirma el fichaje: Jesús Bienvenido se incorpora como nuevo colaborador del programa. A partir de ahora, sus canciones tendrán un espacio propio para poner letra y música a los asuntos que están en la calle, sumando una nueva voz a ese particular Gobierno que cada semana reúne El perro andaluz. Porque aquí la actualidad se comenta, se discute, se cuestiona y también se canta.