Manu Sánchez, en su monólogo de 'El perro andaluz': "El odio es la herramienta de los torpes"

En el segundo programa de la temporada de El perro andaluz, Manu Sánchez ha recibido a Jesús Vázquez y Rosa María Calaf como invitados. Con ellos ha repasado la actualidad sin dejar de lado el humor, pero antes ha inaugurado la noche con uno de sus ya clásicos monólogos. Este es el monólogo con el que ha abierto el programa:

"Hoy toca reconocer que ya no hay marcha atrás. Ya todo es distinto. Europa ha dejado de ser Europa tal y como la conocemos. La victoria que protagoniza portadas y titulares de toda la prensa continental y mundial hace que esta no pueda ser tratada como una victoria cualquiera. Esta victoria es la confirmación de lo que sabíamos que iba a pasar, lo que muchos deseaban y otros muchos temían, de lo que se venía avisando y nadie evitó cuando todavía era quizás evitable".

"Para unos, la mayor de las desgracias, el anuncio de una posible y mayor desgracia futura. Quizás solo la primera victoria de otras muchas. Para otros, motivo de esperanza. El hecho es sin duda histórico y cambia Europa y el mundo tal y como lo conocemos para siempre. El Betis ha ganado el primer partido de Champions".

"¿Qué puede salir mal?" "Es verdad que también en Alemania ha ganado en el Land de Sajonia-Anhalt el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, que por lo visto le han puesto el nombre porque 'Veremos a ver qué pasa con lo de tropezar otra vez con la misma piedra' en alemán es muy largo, y ya está, no pasa nada. Que dicen que van a probar en Alemania con lo de la extrema derecha, a ver cómo les sale". "Yo no creo que eso dé ningún tipo de problema, que las otras veces tampoco recuerdo yo que eso haya dado tanto ruido: su Holocausto, su mijita de genocidio, su poquita de Guerra Mundial, su búnker... Y ya está, y se arregla después a poquito a poco, se va construyendo otra vez y yo no creo que haya que ser malpensado ni nada. Ahora, eso sí, desde aquí todo nuestro amor y nuestro cariño al noble pueblo de Polonia. Un beso a todos ustedes". "Alemania dándole una nueva oportunidad a la extrema derecha parece tan buena idea como que doña Sofía llamase a Juan Carlos para intentarlo otra vez de nuevo. ¿Qué puede salir mal, verdad? No hay motivos para desconfiar. ¿Cuándo te ha fallado él? ¿No? Por lo que sea, en los dos casos creo que podemos darnos por jodidos, que lo sepáis ustedes. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir y aquí paz, Emiratos, Ejército de Liberación, Plan Marshall y después gloria".

"No todo es todo o nada" "Separar a los alemanes puros y arios de los que no lo son tanto, por supuesto a quien tenga alguna discapacidad también se le educa aparte, remigración, recortar derechos LGTBIQ+, cerrar televisiones, menos Europa y salir del euro son, entre otras, las medidas que han ganado con el 43% largo de votos, 39 escaños de 83, a 3 de la mayoría absoluta. Y es la derecha moderada, si es que eso todavía va quedando, la que tendrá que terminar de decidir si apoya o no tan elevado evento". "Derecha moderada. La izquierda moderada es tu rival, pero tu enemiga es la extrema derecha, que es la que por los pies te está comiendo. Cada vez más fango, cada vez más obligados a los extremos y tomándonos como un chiste lo del centro, como si ya no existiera, como si fuera una especie de unicornio. Te obligan a elegir, que todo es blanco o todo es negro. O del Barça o del Madrid. Pues me van a perdonar, pero aunque algunos no se lo creen, muchos somos del Real Betis Balompié. Y del Atlético de Madrid y del Athletic de Bilbao y del Villareal y del Osasuna y del Tenerife y del Deportivo de la Coruña y del Sevilla Fútbol Club, por supuesto". "No todo es todo o nada. No todo es lo mismo. No todo es lo de siempre. No todo es, por fuerza, el odio y las mismas trincheras. Decir que Europa está amenazada en su frontera, pero también ha demostrado Europa en no pocas ocasiones que sabe perfectísimamente destruirse ella solita desde dentro". "Yo seré seguramente un rojo peligroso por defender mis principios y mis valores, pero no entiendo una Europa que no se rebele contra la homofobia, el racismo, la xenofobia, el machismo, las libertades individuales arrebatadas, las colectivas, la merma del Estado del Bienestar y el robo del progreso".

"¿Quién quiere que nos odiemos?" "Y ahora para colmo sale el informe PISA y dice que nuestros jóvenes cada vez entienden menos lo que leen y las matemáticas... o algo así creo que pone, tampoco me he enterado yo muy bien al leerlo, las cosas como son. Mentira. Me ha dado bajonazo. ¿Por qué me ha dado coraje? Porque lo he leído y digo: 'Ya no soy tan joven'. Lo he entendido perfectamente. Me he venido abajo automáticamente". "El informe dice que no lo entienden. Yo creo que sí. Viendo cómo está el patio, lo del informe PISA creo que es porque cuanto más pisas al de al lado, pues más feliz crees que es la gente. La semana pasada servidor se atrevió, sin pisar a nadie, a hacer un monólogo pidiendo unidad sin bandos ni partidismo ante un tema quizás crucial: defender la soberanía territorial y la integridad, normalidad y seguridad de todos como país, cuidando, apoyando y pensando sobre todo en ti, mi amadísima Ceuta". "Pues también ahí han hecho sangre, haciendo trampas, por supuesto. Pero la pregunta no se me va de la cabeza: ¿Quién quiere que nos odiemos? ¿Quién sale ganando con esto? ¿Quién dedica su esfuerzo, su tiempo y quizás su escasísimo talento en cortichear y hacer trampas para poder alimentar mentira y odio? ¿Quién tiene algún interés en que todo esto salga ardiendo? ¿Quién quiere que nos odiemos? ¿Quién quiere que nos matemos? De esto, ¿quién sale ganando?". "Mucho van a tener que odiarme a mí para que se me quite la sonrisa después de lo del Betis esta semana en la Champions. Podéis meterse conmigo, atacarme, vilipendiarme a mí, a mi entorno, a mi familia, a mis amigos... Pero a Pellegrini ni tocarlo, ¿eh?".

"Es más poderoso el amor, pero el odio hace más ruido" "Hay quien necesita odiar y no solo quiere odiar mucho, sino también quiere odiar rápido, ligero, con prisa. Y si me resumen lo que sea en un vídeo de un minuto, me vale mejor para odiar antes de tiempo y me da igual si lo que se decía de verdad no era exactamente eso". "Miren, esto de ir haciendo trampas es como reconocer que uno va perdiendo. Este ejercicio que hacen algunos por ahí es como decir, tras el divorcio de tus padres: 'Yo quiero mucho a papá y a mamá, pero no voy a vivir ni con papá ni voy a vivir con mamá. Prefiero independizarme y seguir siendo su hijo. Ellos no han funcionado como pareja, pero yo los quiero a los dos, para eso son ambos mis padres'. Pues, en ese mismísimo momento, todo el mundo piensa que quizás demasiado texto". "TelePapá cortará y publicará 'Quiero mucho a papá, no viviré con mamá'. Eso implicará oleadas de fans de mamá, que comenzarán con los insultos. 'Una madre es lo primero'. 'Si no quieres a tu madre, tú no quieres a nadie'. 'Tú eres un monstruo, un sinvergüenza'. 'Ella te ha dado la vida, ojalá te la quiten pronto'. A la misma vez, TeleMamá publica 'Quiero mucho a mamá, no viviré con papá'. Y ahí empieza la fiesta y el lío gordo. Todos los fans de tu padre te odian. 'Tu padre te cuidó cuando tú no eras nadie. 'Un padre es un padre'. 'Eres un mamarracho, un mierda'". "Todas las declaraciones son verdad. Todas también son mentira. La máquina del fango echa humo y se consigue lo que se pretende. Desinformación, división, manipulación, enfrentamiento y odio, mucho odio. ¿Y saben qué? Odio al odio. Es más poderoso el amor, pero el odio hace más ruido, o eso se piensa. El odio es la herramienta de los torpes y los torpes, torpes son. Seamos los demás más y más listos".

"El odio odia porque algo quiere" "El odio odia el buenismo porque es el malismo lo que predica. El odio te intentará convencer de que lo que no se puede es ser tan bueno que acabes pareciendo tonto. El odio, de hecho, es el atajo para demostrar que no hay que parecer nada, pudiendo dejar claro que eres malo y tonto desde el principio. El odio le da ardor al que lo vomita, se le repite al que se lo traga. A los que se lo ponen siempre les está grande y a los que decidimos amar siempre nos queda chico". "El odio no usa cubiertos ni la cabeza. Se odia poniendo los codos a lo bruto, con las manos, eructando en la mesa, rebuznando. El odio es maleducado, incivilizado. El odio siempre salpica. El odio es como la pasta de dientes. No se devuelve, solo conoce la salida. La cantidad que sale para fuera ya nunca va para dentro. Si te pasaste, eso ya no hay quien lo corrija. El odio cree que apunta, pero siempre se mea encima. Se caga en lo limpio y escupe mucho más cómodo. Siempre para abajo que para arriba". "El odio marca las cartas. No espera turno. No juega limpio porque el odio es sucio. El odio siempre es tramposo. Date cuenta de que el odio sabe que el amor siempre gana, así que, técnicamente, hasta en su mejor momento, el odio solo aspira a ir perdiendo más tiempo". "El odio es triste, pero aburrido. El amor se ríe y es alegre. El odio intenta engañarte y dice que ama al pato, pero dispara al niño. El odio odia porque algo quiere. El odio interesado, usurero, calculador, prestamista. El odio si te da, se lo cobra. El odio siempre se lo apunta. El odio utiliza el miedo. El miedo cree encontrar en el odio un amigo, pero es uno de los traicioneros, así que te asusta y te da cobijo. Te ofrece la boca del lobo para quedarse cuidando a tus hijos. El odio necesita al miedo. El odio sin miedo es Andy sin Lucas". "El odio es la maldad sin quitarle las tripas, las vísceras ni las espinas. El odio es la masa cruda, la fuerza bruta, la guerra al dente, la bomba en su punto, la papa caliente y el puchero frío. El odio es más leña al fuego en pleno agosto y con pasto seco cerquita. El odio es pirómano y exhibicionista. El odio es la gasolina loca por otro incendio". "El odio es la batalla de los cobardes y la trinchera de los cortitos. El odio, además, siempre llega tarde y mal. El odio no tiene alma, ni aura, ni ángel. El odio no tiene gracia, ni memoria, ni mare. Porque el odio no quieran a naide, aunque tenga muchos padres y cada vez más hijos la gran puta".

"El odio tiene en la ignorancia su mejor maceta" "El odio borra la historia. Teme al futuro y recicla almanaque. El odio te cruza la cara y te cierra los brazos. Los odiadores odian siempre con su mijita de retraso. El odio necesita enemigos y si no tiene, se los inventa. El odio siempre es contra alguien: contra el distinto, la abuela, el nieto, el que viene, la que dice, el que opina, el que sale, la que entra, el que habla, la que piensa". "El odio decide la tapia, el pelotón y las balas. El odio no propone ni construye. El odio destruye, destroza, revienta y arrasa. El odio es la raíz podrida, el pilar enfermo, el peor cimiento, el mal camino. Nunca aguantó en pie lo que nació del odio. Sin embargo, del amor, la cultura, la sabiduría, la ciencia y la humanidad, de ahí siguen en pie monumentos durante siglos y siglos". "El odio tiene en la ignorancia su mejor maceta, en los acomplejados, sus mejores jardineros y en la mediocridad, su mejor estiércol, su casa, su mierda. El odio odia la libertad. Se tropieza en las leyes y está en contra de las alas". "Existe el amor ciego, el amor puro, el amor de madre, el amor sincero. El amor a primera vista, uno que es más a segunda y hasta un amor, que agradecemos los feos, que surge de tener que fijarte un poquito mejor y ya es el amor que nace a vista pero a vista tercera. El odio, no. El odio es odio, siempre el mismo. A paladas, a dos manos. Sucio, ordinario, visceral, ridículo, a bocajarro y a boca llena". "El odio nos pone cachondo a los que buscamos la risa, porque con el odio que nos tiran nos hacemos los payasos en nuestras mejores narices. El odio es el enemigo al otro lado del teléfono de Gila. El odio necesita protagonismo y si no es el centro de atención, ya no se baña más nadie y se caga en la piscina". "El odio, como el fascismo, vive solo en dos clases de tipos: los que son muy listos y se hacen el tonto para que no se note que son ellos los que están moviendo los hilos y los que se hacen los listos y es evidente que son desde primera hora los tontitos. Y si no eres de los primeros, ya sabes cual es tu sitio".