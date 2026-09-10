Es la figura clave del siglo XX en Francia, una de las más importantes de todos los tiempos, citada en los sondeos a la altura de Napoleón, Juana de Arco o Luis XIV. Fue también un político odiado, tachado de traidor, de dictador, de loco. Y un líder cuya visión parece anticipar el mundo actual.

Las cuñas de RNE VÍDEO | Avance de "La larga sombra del general De Gaulle" Ver ahora

Militar heterodoxo, Charles de Gaulle lideró la resistencia ante la ocupación nazi, evitó injerencias aliadas tras el desembarco de Normandía, fundó la Quinta República y la presidió entre 1959 y 1969. Guiado por la convicción mística y geopolítica de la grandeur de Francia, trabajó por colocar al país en un lugar de máxima relevancia en el escenario mundial. Para no depender de otras potencias abandonó la OTAN, desarrolló su propia fuerza de disuasión nuclear y evitó alinearse con Washington o Moscú durante la Guerra Fría.

También allanó el camino hacia la construcción de la Unión Europea tras promover la reconciliación francoalemana. Analistas e historiadores actuales lo consideran un visionario por defender la autonomía militar del Viejo Continente respecto a Estados Unidos o por vetar la entrada del Reino Unido a las Comunidades Europeas medio siglo antes del Brexit.

El documental "La larga sombra del general De Gaulle", con guion de Antonio Delgado y diseño sonoro de Mayca Aguilera, recorre la trepidante biografía del mandatario con una especial atención al último viaje internacional de su vida, que tuvo a España como destino.

Pablo Pérez López, Julian Jackson, Álvaro Fleites y Gregorio Marañón y Bertrán de Lis durante la grabación de este documental radiofónico.RNE

En el programa, grabado entre nuestro país, Francia e Inglaterra, intervienen los historiadores Julian Jackson, autor de la biografía De Gaulle, una cierta idea de Francia; Pablo Pérez López, catedrático de la Universidad de Navarra y autor de Charles de Gaulle, el estadista rebelde; y Álvaro Fleites, profesor de la Université de Caen Normandie y autor de De Gaulle y España. Además, el documental recoge la voz del veterano de guerra Leon Masiliah, hijo de uno de los protagonistas de la liberación de París en 1944. Para reconstruir su visita a España participan Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, nieto del intelectual Gregorio Marañón, en cuya finca toledana se alojó; y Carmen Méndez y Carlos Jaras, directora y recepcionista del Parador Castillo de Jaén, otra de las escalas de aquel peculiar periplo. También suenan grabaciones históricas de Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Georges Pompidou y del propio Charles de Gaulle.

Documentos RNE se emite en la medianoche del domingo al lunes por Radio Nacional y Radio 5. En Radio Exterior de España, los sábados a las 10 de la mañana, con redifusión los lunes a la 1 de la madrugada (hora central europea). También puede escucharse bajo demanda en la aplicación RNE Audio.