¿Qué es un Storm-Splitting? Jacob Petrus te da la explicación

Jacob Petrus es nuestro experto climático, y ante cualquier duda con el clima, acudimos a nuestro “Oráculo de Delfos” particular. Esta vez, en Aquí la Tierra, necesitamos que nos explique es el un “storm-splitting”. Un término que resuena hoy en nuestros oídos a causa de una tormenta que ha tenido lugar en la provincia de Barcelona.

¿Qué es un Storm-Splitting?

¿Sabéis lo que es un Storm-Splitting? Probablemente, no lo sepáis. Ha ocurrido esta mañana al sur de la provincia de Barcelona. Básicamente se trata de un proceso dinámico por el cual una tormenta inicial se divide en dos células hijas que se separan y se desvían en direcciones opuestas. Es como si de una tormenta, nacieran dos.

Esto ocurre cuando hay condiciones de tiempo muy adverso, con mucha cizalladura vertical, es decir, cuando una fortísima corriente ascendente interactúa con el viento que lleva asociado la propia tormenta y genera rotación, dando lugar a la formación de dos centros. Es un rasgo que suele estar asociado a las supercélulas.

La supercélula es la reina de todas las tormentas, la más potente, compleja y organizada que existe. Un factor muy importante y fundamental que las caracteriza es la presencia de una única, o en ocasiones dos si se da un Storm-Splitting, columna de aire ascendente muy intensa que presenta rotación. A esa estructura o vórtice de aire de 2 a 10 kilómetros de diámetro que asciende y gira en vertical, evidenciando la rotación de la nube, se le denomina “mesociclón”. Sin duda, las tormentas son un fenómeno fascinante, a la vez que peligroso.