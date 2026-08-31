Eric, Lola, Óscar... ¿llevará un temporal tu nombre? Así funciona la nueva temporada de borrascas y DANAs
- Estos son los nombres elegidos para nombrar las próximas borrascas y DANAs
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El 1 de septiembre arranca oficialmente la temporada 2026-2027, lo que marca el inicio de la décima campaña en la que se bautizarán las grandes borrascas y DANAs en nuestro país. En Aquí la Tierra te explicamos de forma sencilla cómo funciona este sistema de alertas y qué nombres se utilizarán este año.
La lista de nombres para esta temporada
La lista oficial consta de 21 nombres que siguen el orden del abecedario y alternan géneros masculino y femenino. Para facilitar la comunicación, se descartan algunas letras con pocos nombres disponibles, como la Q o la U. Si tienes curiosidad, algunos de los nombres previstos para los próximos meses son Adam, Bruna, Charles, Diane, Eric, Flora, Gabriel, Heloise, Igor, Julia, Kevin, Lola, Michel, Natalie, Óscar, Paola, Rafael, Sandra, Thomas, Vera o Walter.
Esta selección de nombres está acordada de forma conjunta por los países del grupo del suroeste de Europa: España, Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra, que se incorporó la temporada pasada.
¿Cuándo se decide poner nombre a un temporal?
No todas las borrascas que cruzan la península se bautizan. Solo se nombran aquellas que tienen el potencial de causar un gran impacto en la población, obligando a activar avisos en zonas amplias bajo dos criterios.
En el caso de las borrascas, cuando se activen numerosos avisos de nivel naranja o rojo por vientos muy fuertes, o por lluvias y nevadas intensas acompañadas de avisos amarillos por viento. Y en el caso de las DANAs, se pueden nombrar directamente por su gran impacto en lluvias o nevadas, sin que sea obligatorio que existan avisos por viento.
¿Por qué se les da un nombre propio?
Darle un nombre a estos fenómenos no es un simple capricho. Está demostrado que ayuda a que la comunicación de las alertas sea mucho más efectiva ante situaciones de viento, mala mar, lluvia o nieve. Además, facilita enormemente la identificación de cada temporal para estudios científicos futuros.
La campaña que acaba de terminar ha sido de récord absoluto con 19 nombres asignados, concentrándose diez de ellos únicamente entre los meses de enero y febrero de 2026.