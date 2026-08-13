Ya ha pasado el eclipse solar de 2026, ¿y ahora qué? Estos son los siguientes hitos

Como ya hemos anunciado estos meses en Aquí la Tierra, España va a ser el centro de un trío de eclipses. Ayer fue el primero, un eclipse solar total que nos dejó sin palabras, y que pudimos ver y disfrutar en un programa especial. Pero en 2027 y 2028 se darán otros dos fenómenos de gran magnitud: un eclipse total y un eclipse anular.

El gran eclipse total del Estrecho La siguiente cita que debemos señalar en el calendario es el 2 de agosto de 2027, en torno a las 11:00 hora peninsular. A diferencia de otros eclipses que ocurren cerca del ocaso, este se producirá con el Sol en su punto más alto, ofreciendo una elevación idónea para su observación. La franja de totalidad será un espectáculo geográfico: cruzará el océano Atlántico, el Estrecho de Gibraltar, la costa norteafricana, Egipto, el mar Rojo y regiones de Arabia Saudí, Yemen y Somalia, terminando en el Índico. España será el único país de Europa desde donde podrá verse la totalidad. Las zonas privilegiadas serán Ceuta, Melilla y el sur de Cádiz, con una oscuridad total de entre 4 y 5 minutos, Cádiz capital, con 3 minutos de totalidad, y Málaga, Granada y Almería con casi 2 minutos de plenitud. Este evento es especialmente relevante porque será la "última llamada" para ver un eclipse total en España hasta el año 2053. Aquí la Tierra ¿Cuáles serán las próximas citas astronómicas? Ver ahora

El "anillo de fuego" Como broche de cierre para esta trilogía, el 26 de enero de 2028 ocurrirá un eclipse anular. Este fenómeno sucede cuando la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol, pero al estar más lejos de lo habitual, no llega a cubrir el disco solar por completo, creando el espectacular efecto visual conocido como “anillo de fuego”. La anularidad cruzará la Península de suroeste a noreste, afectando a Andalucía, el sur de Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, Murcia, la Comunitat Valenciana, parte de Cataluña y las Baleares occidentales. Al ocurrir durante el atardecer, el Sol estará bajo en el horizonte, lo que supondrá un reto adicional para su observación.