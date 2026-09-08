Este miércoles, 9 de septiembre, a partir de las 11.45 horas, la 2 y RTVE Play emiten un programa especial en directo con motivo del funeral de Estado del rey Harald V de Noruega. Estará conducido por Anne Igartiburu y Javi Hoyos. En él analizarán su trayectoria como monarca, su faceta más personal y harán repaso de los momentos más destacados de su vida, de la actualidad de la corona noruega y el futuro inmediato con el nuevo rey Haakon VIII y la reina Mette-Marit. Momento especialmente complejo para la institución por las polémicas que han afectado a la Casa Real noruega.

Mesa de análisis con expertos También habrá una mesa de análisis en la que los periodistas Silvia Taulés, Raúl Rodríguez y Eduardo Álvarez, expertos en casas reales, la experta en protocolo María José Gómez y Verdú y las periodistas y expertas en monarquías María Manjavacas y Ana Polo aportarán las claves de la ceremonia y despedida al rey Harald. Además, los reporteros de TVE Clara Rivas, Alberto Freile y la experta en Casa Real de RNE, Lucía Yeste se han trasladado a Oslo, para retransmitir en directo el funeral del rey. Igartiburu y Hoyos contarán con la colaboración del periodista afincado en la capital noruega, David Fergar para conocer de primera mano las sensaciones de los ciudadanos en el transcurso de esta jornada histórica.

Qué personalidades asistirán al funeral Las casas reales de todo el mundo tendrán representación en el funeral de Estado por el rey Harald V, entre ellas la española. Don Felipe y Doña Letizia han confirmado su asistencia a las exequias y estarán acompañados por la reina emérita, Doña Sofía.

Recorrido del cortejo fúnebre El cortejo fúnebre partirá del Palacio Real de Oslo hasta la catedral, donde tendrá lugar el funeral de Estado.