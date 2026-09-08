El Camino de Santiago que incluye un "ferry": conoce la travesía en motora por Pasaia

El Camino del Norte es conocido por su gran exigencia física: una ruta de constante "monte arriba y cuesta abajo" que pone a prueba la resistencia de cualquier caminante. Sin embargo, al llegar a la ría de Pasaia, los peregrinos se topan con uno de los tramos más singulares, diferentes y sorprendentes de todo su trayecto: un cruce por agua donde las tradicionales señales de tierra desaparecen. Maitane Bermejo, reportera de Aquí la Tierra, ha decidido comprobar este inusual trayecto por sí misma.

Desde el año 2009, el hospitalero Xatur recibe con los brazos abiertos a los caminantes en su albergue. Por sus instalaciones pasan personas de todos los rincones del planeta, aunque él mismo confiesa que acuden más peregrinos del norte de Europa que de la propia península ibérica. Tras un merecido descanso, los peregrinos se disponen a iniciar una nueva etapa que arranca de una manera muy particular.

Al agua patos

Al llegar a la orilla, la ruta terrestre se interrumpe. Como es lógico, no hay flechas ni señales amarillas que se puedan colocar flotando en el agua, por lo que los caminantes deben subirse a la motora, una pequeña embarcación que se encarga de trasladarlos al otro lado de la ría.

Todos reconocen que disfrutan de esta sorpresa, ya que después de tanto caminar, cruzar el río en motora es un descanso para los pies. Los caminantes extranjeros suelen llamarla “el ferry”. Es la única manera de continuar con el camino, aunque más de una vez han bromeado con tirar la mochila a la otra orilla y cruzar a nado las aguas.

Para caminantes como Sergio, que realiza el Camino de Santiago para cumplir una promesa tras haber logrado un objetivo personal, este imprevisto paseo en barco es un maravilloso recuerdo que no esperaba llevarse.