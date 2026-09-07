El secreto mallorquín para hacer cantar al barro

Juanjo Prados ha viajado a Mallorca para conocer cómo se hacen los siurells, unas famosas figuras artesanales que conquistan a los turistas. Para ello se ha ido al taller de Coloma que le ha guiado mano a mano en el proceso de creación de su propio siurell.

¿Qué es un siurell? Los siurells son figuras de barro con silbato que producen un sonido muy característico. De ahí viene su nombre, que está relacionado con “soplar” y silbar”. Es un elemento bastante típico de Mallorca, específicamente de localidades como Sa Cabeneta y Marratxí. Hoy en día es muy común que los turistas que visitan Mallorca se quieran llevar uno a su casa como recuerdo de su viaje, o que lo escuchen en diferentes rincones de la isla. Incluso, que visiten el museo en el que se recoge toda la tradición alfarera y de ollas de la zona.

Así es el proceso de fabricación Coloma le ha enseñado a Juanjo su taller, donde han creado sus propios siurells. Para ello, han tenido que dar forma al barro en un proceso manual y sencillo que bien podría recordar a una infancia con juegos de plastilina. Para empezar, hay que coger un tozo de barro, amasar una bola y aplanarla. Con ello se conseguirá la base del siurell. Después se moldea la estructura principal dándole forma de cilindro, el cual debe ser un poco más estrecho en la parte superior. Después, para que la figura emita su sonido característico, es fundamentar colocar el silbato en la base. Después de hornearlas, las figuras están listas para ser pintadas. Esto ya a gusto de cada uno, pero siempre con los colores típicos. Un proceso sencillo, pero lleno de tradición. Aquí la Tierra Así se hacen los siurells Ver ahora