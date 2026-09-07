‘Dog House’ cierra su temporada retratando el primer encuentro entre un perro guía y una persona invidente: “Todos merecemos andar con dignidad”

Los perretes son capaces de batir marcas de lo más sorprendentes: correr a toda velocidad, hacer acrobacias imposibles o aprender trucos que nos dejan con la boca abierta. Pero hay un récord en el que todos son auténticos campeones y para el que no necesitan cronómetro: conquistar nuestros corazones en cuestión de décimas de segundo.

Este martes 8 de septiembre, las puertas de Dog House vuelven a cerrarse tras haber conseguido que muchos perros hayan encontrado un hogar y muchos humanos hayan vuelto a ilusionarse. ¡No te lo pierdas!

Luis: Un amor incondicional por los galgos En este último episodio, quien llega al albergue es Luis, un chico enamorado de los animales desde que tiene uso de razón. “Creo que todos los animales, y los perros en particular son maravillosos”, comienza. El joven es ingeniero de energía y vive con su novia, con quien busca agrandar la familia. Además, está muy concienciado con los animales y siente gran respeto hacia ellos. “Soy vegano desde que tuve a mi conejo y dije: “no puedo seguir comiendo animales”, explica. Y termina: “Hasta que me muera va a ser así”. El joven siente ilusión por adoptar un galgo,ya que se trata de una de las razas más maltratadas. “El problema con los galgos es que los crían para la caza. Son explotados al máximo y si tienen suerte los abandonan, sino hacen barbaridades con ellos”, lamenta Paula, staff del albergue. ¿Qué perrete será el afortunado de conocer a Luis? Luis llega a 'Dog House' con ganas de encontrar un alma gemela perrunaYolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Raquel y Zaida: “Yo por mis perros, mato” Madre e hija llegan a Dog House con el deseo de encontrar un perrito que haga compañía a su querida perrita Luna, que estuvo a punto de morir por una intoxicación hace años. “Aquel día volvimos de paseo y Luna no se encontraba bien. No nos conocía, daba tumbos y empezó a convulsionar”, narra Raquel. “En la puerta del veterinario se me murió en los brazos. Nos dijeron que estaba muerta, pero le hicieron el boca a boca y abrió los ojos”, explica entre lágrimas. Hoy, la perrita goza de salud y es el ojo derecho de madre e hija. Sin embargo, este no ha sido el único momento duro de sus vidas. “Desgraciadamente murieron mi hijo mayor y su padre”, confiesa. Debido a ello, Zaida tuvo que enfrentarse a una complicada infancia que, por suerte, terminó uniéndolas más que nunca. “A mi la loteria no me va a tocar porque ya tengo toda la suerte del mundo y la mejor familia”, expresa con orgullo Raquel. ¿Encontrará el equipo del albergue un perrito que complemente esta entrañable familia. Zaida y Raquel llegan al albergue de 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Catalina, María y César: Érase una vez un perro y una cobaya Chenoa espera a las puertas del albergue a una familia que llega acompañada de un animal muy especial: una cobaya. “Estoy en sexto de primaria y esta es mi cobaya Rania”, se presenta la pequeña María. La familia está dispuesta a adoptar un perrito y no tiene preferencias de tamaño, ni edad. “Nos da igual un perrito pequeño, mediano o grande. Con lo que nos den vamos a ser muy felices”, dice Catalina. Después de un tiempo dándole vueltas, la familia ha decidido que este es el momento adecuado: “María es mayor, va a entrar al instituto y es parte de la vida empezar a tener responsabilidades”, comenta César. ¿Qué perrito entrará en el jardín? Y lo que es más importante: No se comerá a la pequeña Rania, ¿verdad? Catalina, María y César desean conocer un peludo al que dar un hogarYolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Alejandra, Mónica y Antonio: “Ellos no eran dignos de tener a este animal” Mónica, Alejandra y Antonio buscan un compañero para Kira, su pequeño yorkshire. La perrita es muy miedosa y tiene dificultades para relacionarse con perros de mayor tamaño, por lo que el staff del albergue tendrá que encontrar al candidato perfecto: un perro de tamaño reducido que pueda adaptarse bien a la convivencia con ella. Después de valorar varias opciones, Priscila ha sido la elegida para entrar al jardín. Con tan solo un año de vida, la perrita destaca por su energía y sus ganas de jugar. “Necesita un hogar donde le den caña y, si puede ser, que tengan otro perrete que le haga compañía”, explica Carol. La familia espera en el albergue de 'Dog House' para conocer a su nuevo compañero perrunoYolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Juana Fran y Ana Belén: Una vida nueva Juan Fran y Ana Belén quieren dar una segunda oportunidad a un perrito. “A él le gusta mucho caminar y yo hasta hace un año y medio tenía obesidad mórbida y no podía acompañarle”, dice Ana Belén. Después de superar la muerte de su anterior perro, desean encontrar un compañero peludo que pueda adaptarse a su nueva forma de vida. “Vivimos en un tercero sin ascensor y si es un perro grande será difícil ayudarle a subir y bajar cuando sea mayor”, explica Juan Fran. Además, ambos se muestran contundentes con el abandono animal. “No me entra en la cabeza que seas capaz de abandonar a un miembro de tu familia”, dice Juan Fran con indignación. Por suerte, ellos han llegado para dar una nueva vida al perrito con el que coincidan en el jardín. ¿Habrá match? Juan Fran y Ana Belén visitan el albergue de 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Inma y Moises: “No va a sustirutir a Buddy” Recién llegados de Sevilla, Inma y Moises buscan adoptar un perrito de la mano de Chenoa y el staff del albergue. Ambos divorciados, se conocieron en la empresa en la que trabajaban. “Quisimos darnos una segunda oportunidad en la vida”, celebran. Ahora, también quieren dar una nueva oportunidad a un perrete del albergue, aunque no olvidan a su perrito Buddy, que falleció hace años. La pareja cree en la reencarnación y cree que el espíritu de su querido perrito aún deambula por casa. Tienen una teoría: Buddy se reencarnará en su próximo perro. ¿Encontrará el albergue de Dog House un peludo que cumpla las expectativas de la familia? Inma y Moises esperan para conocer a su perritoYolanda Rodríguez Soria (Dog House)

'Dog House' visita la ONCE: El primer contacto entre un perro guía y una mujer invidente Dog House viaja a una sede de la ONCE para mostrar algo que nunca antes se ha contado en televisión: el encuentro de un perrito guía con una persona invidente. ¿Qué cualidades debe tener un perro guía? ¿Cómo eligen el perro perfecto para cada persona? Descubre la importancia de estos perros en las vidas de aquellas personas que no pueden ver. Dog House visita la ONCEYolanda Rodríguez Soria (Dog House)