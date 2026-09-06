Disfruta de los capítulos del 900 al 904 de 'La Promesa': Curro anuncia a la familia que Pía será su madrina

Tenemos una nueva boda en el palacio de los Luján. Carlo ha decidido dar el paso definitivo y ha propuesto matrimonio a María Fernández. ¡La doncella ha aceptado! Además, Curro les ha dado permiso para poder convertirse en marido y mujer antes que ellos - dada la norma no escrita de la prioridad de los señores frente a cualquier miembro del servicio -.

Pero no es la única buena noticia de La Promesa: ¡han encontrado a Simona y Candela! Las cocineras estaban escondidas en el refugio. Julieta y Samuel están intentando convencerlas para que vuelvan al palacio, pero no están dispuestas mientras Julio y Tomasa continúen allí… ¿Cambiarán de opinión? Tienes todos los capítulos disponibles en RTVE Play.

Capítulo 900 del lunes 7 de septiembre La Promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 900 Curro y Ángela hacen las paces: lo que importa es el amor. Martina se frustra con Jacobo: su relación no funciona. Ciro cierra la licencia, pero falta la firma de Manuel rtve play Julieta confiesa a Manuel que Simona y Candela están en el refugio. Él se siente culpable por no haberlas protegido lo suficiente y decide revelar a Alonso el paradero de las cocineras; el marqués le pide que vaya con Curro a convencerlas. Ángela comparte sus dudas sobre Máximo con Julieta y Martina; ambas le hacen ver que lo que importa es el amor que la une a Curro. Finalmente, los prometidos hacen las paces. Teresa y Ricardo fracasan con la comida y Cristóbal propone una fórmula mixta: la taberna aportará el plato principal y ellos elaborarán el resto. Ángela manda a Teresa a Madrid con la excusa de escoger la mantilla de la boda para darle unos días libres. Martina, por su parte, evidencia ante Jacobo que no cree que forzar las cosas les vaya a ir bien como pareja. No está funcionando... Ciro cierra el trato de la licencia y Lorenzo planea cómo conseguir la firma de Manuel. ¿Lo logrará? Tomasa confiesa que por culpa de Petra nunca pudo tener hijos. Leocadia hace una propuesta totalmente inesperada a Máximo: ¡casarse con ella a cambio de convencer a Ángela de que la lleve al altar! La Promesa: Leocadia pide a Máximo casarse con él

Capítulo 901 del martes 8 de septiembre La Promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 901 Ángela pide que sea Alonso quien la lleve al altar; y Curro, ante la consternación de todos, anuncia que su madrina de boda será doña Pía Adarre. rtve play Leocadia le propone matrimonio a Máximo sin amor: quiere ser duquesa. A cambio, convencerá a Ángela de ir del brazo de su padre al altar. ¿Aceptará el negocio? Tomasa sigue presionando a Petra con la idea de que le están haciendo de menos como ama de llaves. María trabaja sin parar para olvidarse de la boda, hasta que Pía la encuentra llorando frente a Janita. La prometida deja entrever que se casa para proteger a su hija. Manuel y Curro visitan el refugio para traer de vuelta a las cocineras. Simona y Candela los reciben con alegría, pero se niegan a regresar mientras Julio siga en el palacio. Alonso se sienta con Cristóbal para conocer los detalles del maltrato que sufrieron. Ciro anuncia a Lorenzo que ya tiene el dinero del manual, se lo repartirán esta noche. Y solo es un aperitivo de lo que está por venir: la estafa de las licencias les hará ricos. Ángela pide que sea Alonso quien la lleve al altar; y Curro, ante la consternación de todos, ¡anuncia que su madrina de boda será doña Pía Adarre! Leocadia encaja el golpe con la mandíbula apretada… La Promesa: Tomasa sigue presionando a Petrat

Capítulo 902 del miércoles 9 de septiembre La Promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 902 Pía promete a Alonso que convencerá a Curro de desistir y no será la madrina. María duda de su boda. Ciro y Lorenzo se reparten dinero y planean engañar a Manuel con la licencia rtve play Leocadia increpa a Curro por haber elegido a Pía, pero él se mantiene firme y recuerda que su propia madre también era doncella. Manuel apoya a su hermano. Y Adarre, que ya había rechazado la propuesta, no logra disuadir a Curro. Alonso la convoca de noche y le pide que hable con él para que desista, ¡sería un escándalo! Ella promete hacerlo... María Fernández trabaja sin parar. Samuel logra que admita que sus nervios no son de alegría sino de duda sobre si hace lo correcto casándose... Adriano regresa del oftalmólogo: ¡está curado! Lorenzo le cuenta que Martina y Jacobo estuvieron muy cariñosos en el picnic, lo que le hace sufrir. No puede evitar reprochar a la muchacha su comportamiento. Ciro y Lorenzo reparten el dinero de los manuales del motor y planean engañar a Manuel para que firme la licencia. En el refugio, Curro y Ángela invitan a las cocineras a la boda de María y a la suya propia, aunque su objetivo último es convencerlas para que vuelvan a La Promesa. Curro regresa con gesto inexpresivo, ¿no las ha convencido de volver? La Promesa: Ciro y Lorenzo planean engañar a Manuel para que firme la licenciat

Capítulo 903 del jueves 10 de septiembre La Promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 903 Las cocineras regresan, pero sin ponerse el delantal: trabajarán si despiden a Julio. rtve play Las cocineras regresan al palacio, pero sin ponerse el delantal: solo trabajarán si despiden a Julio. Alonso exige a Máximo que prescinda de su ayuda de cámara, ¿aceptará el duque de Buenaventura? Martina confiesa a Ángela que ya no está enamorada de Jacobo. Adriano confronta al joven: Martina solo está con él por su chantaje. Leocadia confiesa que está dolida porque no le han considerado como madrina. Pero no ceja en sus planes con Máximo: matrimonio a cambio de ser el padrino de su hija. Es el día de la boda y María ya está radiante vestida de novia. Sin embargo, en el último momento, pide hablar con Carlo antes del enlace. ¿Qué ocurre? Ciro y Lorenzo ensayan el plan para colar la licencia entre las facturas: el capitán aparecerá para despistar. ¡Pero no llega él, sino Julieta! Manuel está a punto de firmar, pero se detiene dejando a Ciro al borde del colapso. La Promesa: Simona y Candela vuelven al palaciot