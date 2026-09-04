¿Sabéis qué hacen los agentes rurales?

Marina Sana se ha dado un paseo por la costa de Palamós, Girona, para conocer más de cerca el trabajo de Albert y Jordi, dos agentes rurales. En este reportaje de Aquí la Tierra nos han explicado la importancia de su trabajo para conservar de forma adecuada el medioambiente.

¿Cuál es su misión principal? Albert y Jordi se han encargado de explicar que su principal tarea consiste en vigilar los espacios marinos protegidos para proteger la flora, la fauna y los entornos naturales de la costa. Cada vez hay más usuarios en el mar y ellos deben vigilar que todos cumplan con las normativas para garantizar el máximo respeto al ecosistema. Con frecuencia se deben embarcar en un operativo de control de pesca marítima recreativa. Así, los agentes rurales se encargan de verificar que todas las personas que se encuentren pescando tienen la licencia correspondiente, tanto a quienes pescan desde la costa como aquellos que están en las embarcaciones.

El respeto por el tamaño Los agentes rurales también le han explicado a Marina Sana la importancia de controlar qué y cómo se pesca. A veces tienen problemas al capturar peces con un tamaño menor al permitido, ya que eso impide que se reproduzca la especie. Por lo que hay que garantizar la captura de ejemplares mayores, ya que entienden que ha tenido la oportunidad de reproducirse al menos una vez, lo que permite mantener estables las poblaciones de peces y conservar la rica biodiversidad del entorno marino.