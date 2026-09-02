Octubre llega cargado de estrenos a RTVE Play: estas son todas las novedades

El otoño llega cargado de novedades a RTVE Play. Septiembre marca la vuelta a la rutina y también el arranque de una nueva temporada con nuevos programas, nuevos rostros y muchas horas de entretenimiento para acompañarte de lunes a jueves. Por segundo año consecutivo, EN PLAY, el canal digital de RTVE Play dedicado al entretenimiento en directo y en streaming gratuito, regresa con una parrilla renovada de contenidos originales sobre actualidad viral, humor y entrevistas.

Esta temporada, además, amplía su oferta con nuevos formatos y presentadores, en una programación exclusiva producida con medios de RTVE. Toma nota, porque estos son algunos de los programas que regresan a EN PLAY y los nuevos estrenos que llegarán este otoño, presentados durante la puesta de largo de la nueva temporada de RTVE.

Fomo total, el nuevo programa de Javi Hoyos y Núria Marín Una de las principales novedades de la temporada es Fomo total, el nuevo espacio presentado por Javi Hoyos y Núria Marín, dos periodistas acostumbrados a seguir muy de cerca todo lo que ocurre en redes sociales. Y de eso va precisamente el formato: de todo lo viral, polémico o inesperado que suceda en internet. Su título juega con el término FOMO, acrónimo de fear of missing out, que hace referencia al miedo a perderse algo de lo que todo el mundo está hablando. Con Javi y Núria, será difícil que eso ocurra. El programa funcionará como un radar de la actualidad digital. Con un tono cercano y divertido, ambos repasarán los temas que están marcando la conversación en redes, comentarán sus protagonistas y recuperarán las anécdotas más comentadas de la semana, con el estilo que les ha hecho conocidos en internet. Núria Marín y Javi Hoyos

Mañana más se transforma en "late night" Mañana más cambia de formato esta temporada. El programa de Ángel Carmona y Antonio Vicente deja atrás su emisión diaria para convertirse en un show semanal con público que podrá verse en RTVE Play después de La Revuelta. Además, seguirá teniendo su versión sonora en forma de podcast en RNE Audio. El salto al late night nace, en parte, de los programas especiales que el equipo ha realizado durante los últimos años en teatros. La nueva etapa mantendrá algunas de sus señas de identidad: entrevistas, humor, música y ese gusto por lo inesperado. Como explica Antonio Vicente, el formato les permitirá seguir jugando con "esa parte nuestra que tiene que ver con lo imprevisible". Habrá que esperar hasta octubre para descubrir todas las novedades de esta nueva versión de Mañana más, que promete conservar el espíritu del programa mientras da un paso más hacia el espectáculo en directo. 'Mañana más' se transforma en "late late night" la temporada que viene en RTVE Play RNE AUDIO

Nueva temporada de Mi persona favorita Tras una primera temporada de 14 episodios, Mi persona favorita regresa a la plataforma gratuita con nuevas entregas. Dani Rovira y Arturo González-Campos vuelven a ponerse al frente de este videopodcast en el que reciben, capítulo a capítulo, a algunas de sus "personas favoritas". Por su acogedor salón ya han pasado nombres como Salva Reina, Patricia Espejo, Ricardo Moya, Juan Herrera, Olivia Mandle o Pantomima Full, entre otros. Invitados muy diferentes que se sientan a charlar con Dani y Arturo para compartir ideas, recuerdos, referentes y anécdotas. El humor y las referencias culturales volverán a marcar unas conversaciones desenfadadas que permiten conocer de otra manera a sus protagonistas y descubrir por qué se han ganado un lugar entre las personas favoritas de los presentadores. Mi persona favorita En Play - Mi persona favorita - Episodio 14 - Lucía Solla Lucía Solla es la persona favorita de Dani y Arturo en un capítulo protagonizado por el libro. Y de fondo: Aretha Franklin. rtve play

Toda la actualidad televisiva en Teleplanistas Javi Hoyos y Marta Verona triunfaron con Teleplanistas en una primera temporada por la que pasaron todos los expulsados de MasterChef 14, incluida su ganadora, Camilla. Pero las cocinas no fueron su único foco: cada semana recibieron también a algunos de los rostros de la cadena público para hablar de sus proyectos y de todo lo que estaba dando que hablar en televisión. Por allí estuvieron Mercedes Milá, para presentar Me meto en un jardín; Jacob Petrus, de Aquí la Tierra; Carlos del Amor con su proyecto de la Sagrada Familia; Blanca Paloma para hablar de su paso por Maestros de la Costura Celebrity; o actrices como Sabela Arán y Miren Arrieta, para contar todas las tramas de la serie diaria de RTVE, Valle Salvaje. Teleplanistas será, además, uno de los primeros programas en regresar a la parrilla de EN PLAY. Lo hará este mismo mes de septiembre coincidiendo con el estreno de MasterChef Celebrity Legends. Algunos de los expulsados de la edición pasarán por el programa para repasar su experiencia en las cocinas y comentar todo lo ocurrido durante la semana. Y esta temporada llega una novedad: Marina Rivers se incorpora como colaboradora para sumarse al análisis de todo lo que suceda en las cocinas más famosas de la televisión. Actualidad televisiva, entrevistas, cultura pop y mucho salseo seguirán marcando un formato presentado por Javi Hoyos y con Marta Verona que cada semana pone el foco en los programas, series y rostros de los que todo el mundo habla. Teleplanistas Teleplanistas - Episodio 8 - Entrevista con Camilla (ganadora 'MasterChef 14') y Ana Garcés Las cocinas de 'MasterChef 14' ya tienen a la ganadora de esta edición: Camilla. Aún sin creérselo, la italiana se ha emocionado mucho recordando su paso por el programa rtve play

Nueva temporada de Menudo Cuadro con Carlota Corredera, David Insua y David Andújar Después de refrescar el verano de EN PLAY con ¡Menudo Cuadro! Fresh, Carlota Corredera, David Insua y David Andújar regresan con nuevos programas. Durante los meses de verano, el videopodcast cambió de look y amplió su universo con seis especiales dedicados a la cultura pop, la televisión, las tendencias y esas historias capaces de convertir cualquier conversación en algo imprevisible. Ahora, tras el verano, ¡Menudo Cuadro!recupera su cita habitual manteniendo intacta su esencia: desafiar al algoritmo y mirar el mundo con espíritu crítico a través de la cultura pop. Un espacio para dialogar, confrontar puntos de vista y hablar de lo que ocurre dentro y fuera de la pantalla sin verdades absolutas, pero con mucho humor. ¡Menudo cuadro! Fresh En Play (edición verano) Menudo Cuadro Fresh - Episodio 6 - Chelo García Cortés y Germán González Para el último 'Fresh' del verano era imposible superar como invitada a la mismísima Chelo García Cortés Y Germán González, que nos acompañan para despedirnos por ahora rtve play

Nueva serie: Estúpido Cupido, ¡en vertical! Playz presentará en el FesTVal de Vitoria Estúpido Cupido, un impro-show vertical en el que reconocidos creadores de contenido improvisan una ficción inspirada en los microdramas, el fenómeno global oriental que causa furor entre el público joven. Pablo Triviño, Sergio Bueno, Ana Alonso, Izan Ibáñez, Lucía Prieto, Alen Vicente, Irene Silva, Dafne Vicente, Bome Errafai, Givany Londoño y Ricard García protagonizan este formato innovador con más de 80 episodios verticales que podrán verse en la nueva app de Playz. Una apuesta 360 que contará también con 10 capítulos horizontales en RTVE Play y una ambiciosa estrategia transmedia que expande el universo de “Estúpido Cupido”, así la “impro-serie” contará con su propia cuenta en Instagram y TikTok: “Divino Salseo”, donde el periodista Javi de Hoyos filtrará todos los cotilleos del internado. Además, en “Más allá de Estúpido Cupido”, 11 programas especiales muestran lo que hay detrás de las cámaras, así como distintos juegos y challenges exclusivos que podrán verse en el canal de Youtube y las redes sociales de Playz.