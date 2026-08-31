Hora y dónde ver gratis en TV el Grecia - España de clasificación para el Mundial 2027 de baloncesto

La selección española masculina de baloncesto disputa este lunes 31 de agosto a partir de las 18.00 horas (hora peninsular) un nuevo partido de clasificación para el Mundial de 2027 en Catar contra Grecia en un escenario imponente como el Telekom Center de Atenas. El combinado dirigido por Chus Mateo tuvo el pasado viernes un decepcionante estreno de la segunda fase con derrota ante Portugal (89-95) y necesita redimirse contra los helenos para no complicarse su camino tras dos derrotas consecutivas.

Enfrente estará una Grecia, con la leyenda Vassilis Spanoulis en el banquillo y con nombres ilustres como Nick Calathes, Tyler Dorsey, Dinos Mitoglou, el sempiterno capitán Kostas Papanikolaou o los hermanos Antetokounmpo, Kostas y Thanasis, aunque faltará su estrella, el NBA Giannis Antetokounmpo, que se pierde esta fase decisiva de su selección para estar en la cita catarí.

Los locales, tras su derrota encajada ante Ucrania (82-76), se han quedado como colistas del grupo y, por tanto, el margen de error se ha reducido a la mínima expresión, por lo que necesitan enderezar cuanto antes el rumbo para aspirar a las tres plazas que dan derecho a estar en el Mundial.

Por su parte, el conjunto de Chus Mateo dejó dudas en su partido de Zaragoza el pasado viernes, en el que encajó su primera derrota en partido oficial ante Portugal, iniciando la segunda fase, ya con varios jugadores NBA, pero sin Santi Aldama, como había concluido la primera en Georgia con el inesperado, por cómo transcurrió el encuentro, tropiezo final con derrota.

Sin embargo, la cita en el pabellón Príncipel Felipe sí dejó atisbos para la esperanza como el debut de dos jugadores llamados a ser el futuro de la nueva 'Familia': Aday Mara, que se estrenaba precisamente en su tierra y tras su inminente futuro en la mejor competición del mundo, y Baba Miller, con mejores prestaciones para el pivot que demostró capacidad de intimidación en ambos aros con 12 puntos, 5 rebotes y 4 tapones ante los portugueses que, a pesar de todo, dominaron el rebote.

También se vio una versión convincente de Darío Brizuela y su amenaza exterior y la buena dirección y anotación -el mejor de los bases- de Álvaro Cárdenas, con 19 y 18 puntos, respectivamente, por los 17 de ya un veterano en la selección pese a su edad como Joel Parra.

Para el combinado heleno la cita es más que trascendente porque una derrota frente a España complicaría sobremanera su camino, ya de por sí cuesta arriba, hacia el campeonato del mundo después de una errática primera fase y con una etapa también en fase de reconstrucción.

Victorias de la selección femenina Por su parte, la selección femenina de baloncesto logró dos victorias importantes en sus dos partidos amistosos que ha disputado este pasado fin de semana en Zaragoza de cara a arrancar el Mundial de Berlín con la máxima confianza. Este domingo España sobrevivió a un partido duro y cerró invicta la preparación mundialista tras superar en la prórroga a una irregular China (72-71), cuarta del ránking FIBA, gracias a un tiro de Paula Ginzo a falta de 1 segundo. El combinado español no brilló en ataque tanto como en los amistosos previos, pero la intensa actividad defensiva y el esfuerzo colectivo permitieron sumar su quinta victoria en otros tantos amistosos. La mejor noticia para las españolas fue la incorporación de Awa Fam y María Conde, que tuvieron sus primeros minutos en la preparación tras disputar la liga WNBA. En el anterior partido, España volvió a exhibir la fuerza del colectivo, con aportación anotadora de todas sus jugadoras, y se dio un baño de confianza ante la selección de Mali (97-58), en Zaragoza, gracias, sobre todo, al alto porcentaje de acierto desde el triple (64%).