Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 31 de agosto: Dámaso ha desaparecido

Esta semana en 'Valle Salvaje' veremos las consecuencias de todo lo sucedido en los últimos meses en el valle. La verdad sobre Dámaso ha salido a la luz y Rafael ha estado a punto de asesinarlo con sus propias manos. Mercedes y Victoria lo han expulsado de la Casa Grande y, ahora, conoceremos un nuevo desarrollo de los acontecimientos: que Dámaso ha desaparecido.

Te contamos lo que pasará en los próximos capítulos de la serie, disponibles en RTVE Play y cada tarde en La 1.

Capítulo 476 del lunes 31 de agosto Manuela acude a Luisa para interesarse por su relación con Alejo y la respuesta de la criada le sorprenderá… Por otro lado, Rafael, roto, comparte con Luisa el más oscuro de sus pensamientos. Además, el capitán revela a Mercedes sus sospechas de que Dámaso ha sido asesinado. ¿A quién acusará? El capitán cuenta a Mercedes que sospechan de VictoriaRTVE

Capítulo 477 del martes 1 de septiembre Leonor empuja a Rafael a acercarse por fin a su hijo. Mientras, Enriqueta revela al capitán que José Luis amenazó de muerte a Dámaso… una acusación que puede hacerlo caer todo. ¿A quién creerá la justicia? Las mujeres organizan una sorpresa a MatildeRTVE

Capítulo 478 del miércoles 2 de septiembre Movida por Rafael, Leonor se presenta en el pueblo ante Rosalía, que justifica su miedo a volver a palacio. Mientras, Hernando, furioso al saber que Braulio besó a su hija, exige cuentas a Enriqueta… que juega sus cartas y se enfrenta al marqués como nunca antes. ¿Quién saldrá ganando? Leonor le dice a Rafael que ponga de su parte con el bebéRTVE

Capítulo 479 del jueves 3 de septiembre Enriqueta se impone a Hernando, pero un problema con Braulio amenaza sus planes. En el pueblo, Rosalía permite que Rafael abrace a María y él le suplica que regrese a palacio… ¿cederá o será un adiós definitivo? Rafael suplica a Rosalía que vuelva al valle con MaríaRTVE