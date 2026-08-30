Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 31 de agosto: Dámaso ha desaparecido
- Las autoridades llegan a palacio para investigar: ¿alguien ha matado a Dámaso?
- Tienes todos los capítulos de 'Valle Salvaje' en RTVE Play
Esta semana en 'Valle Salvaje' veremos las consecuencias de todo lo sucedido en los últimos meses en el valle. La verdad sobre Dámaso ha salido a la luz y Rafael ha estado a punto de asesinarlo con sus propias manos. Mercedes y Victoria lo han expulsado de la Casa Grande y, ahora, conoceremos un nuevo desarrollo de los acontecimientos: que Dámaso ha desaparecido.
Te contamos lo que pasará en los próximos capítulos de la serie, disponibles en RTVE Play y cada tarde en La 1.
Capítulo 476 del lunes 31 de agosto
Manuela acude a Luisa para interesarse por su relación con Alejo y la respuesta de la criada le sorprenderá… Por otro lado, Rafael, roto, comparte con Luisa el más oscuro de sus pensamientos. Además, el capitán revela a Mercedes sus sospechas de que Dámaso ha sido asesinado. ¿A quién acusará?
Capítulo 477 del martes 1 de septiembre
Leonor empuja a Rafael a acercarse por fin a su hijo. Mientras, Enriqueta revela al capitán que José Luis amenazó de muerte a Dámaso… una acusación que puede hacerlo caer todo. ¿A quién creerá la justicia?
Capítulo 478 del miércoles 2 de septiembre
Movida por Rafael, Leonor se presenta en el pueblo ante Rosalía, que justifica su miedo a volver a palacio. Mientras, Hernando, furioso al saber que Braulio besó a su hija, exige cuentas a Enriqueta… que juega sus cartas y se enfrenta al marqués como nunca antes. ¿Quién saldrá ganando?
Capítulo 479 del jueves 3 de septiembre
Enriqueta se impone a Hernando, pero un problema con Braulio amenaza sus planes. En el pueblo, Rosalía permite que Rafael abrace a María y él le suplica que regrese a palacio… ¿cederá o será un adiós definitivo?
Capítulo 480 del viernes 4 de septiembre
Enriqueta presiona a don Hernando a través de una velada con Manuela y Braulio y le pide que le quite de la cabeza a José Luis el recuperar el ducado. Por su parte, Victoria decide huir antes de ser acusada por lo de Dámaso, pero Mercedes la detiene con una revelación mortal.