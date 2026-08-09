Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 10 de agosto: la llegada del bebé a Casa Pequeña

Tras rescatar al hijo de Adriana de la cabaña de las parteras Barbara y Luisa se encargaran de mantenerlo a salvo en Casa Pequeña. ¡Pero conviven con más gente y es cuestión de tiempo que alguien las descubra! Mientras, las partera Pura y petra están en un momento critico y la tensión entre ellas es cada vez más evidente. Por otro lado en Casa Grande los jóvenes de palacio sufren de amoríos: Manuela quiere indagar más sobre la novela de Alejo y Braulio cada vez está más desanimado con ella. Te contamos lo que pasará esta semana en 'Valle Salvaje'.

Capítulo 462 del lunes 10 de agosto Manuela sigue fascinada con Alejo, pero ¿en qué lugar deja eso a Braulio? Mientras, Bárbara y Pedrito esconden al bebé justo cuando Victoria aparece. Y Pura revela a Luisa una verdad que lo cambia todo. Pedrito descubre al bebéRTVE

Capítulo 463 del martes 11 de agosto Pese a las impresiones de su madre, Braulio decide rendirse con Manuela, mientras Alejo percibe los celos que el joven ya no pude ocultar. Al mismo tiempo, el duque y su padre vuelven a enfrentarse por la deuda con Enriqueta… Una disputa que amenaza con llevarse todo por delante Alejo se percata de los celos de Brauliot

Capítulo 464 del miércoles 12 de agosto Manuela incomoda a Luisa con preguntas indiscretas sobre la novela de Alejo. A su vez, Hernando calma a José Luis, ¿qué as se guarda esta vez contra Enriqueta? Y Petra, consumida por la culpa, decide enfrentarse por fin a Pura… ¿Ha llegado el final de las parteras? Manuela quiere conocer a LuisaRTVE

Capítulo 465 del jueves 13 de agosto Victoria y Mercedes estrechan su alianza contra Dámaso. Además, cuando la Salcedo descubre al bebé que Bárbara y Luisa ocultan, ocurre algo inesperado: ¿acaso se ha encariñado con el que es su sobrino nieto? Por último, José Luis hace a Rafael una petición capaz de cambiar el destino de todos… Victoria comienza a encariñarse con el niñoRTVE