Hora y dónde ver gratis en TV el España - Portugal de clasificación para el Mundial 2027 de baloncesto

La selección española masculina de baloncesto disputa sus dos próximos partidos de la segunda fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027, ante Portugal y Grecia, en la ventana de encuentros de agosto. Los de Chus Mateo, que finalizaron la primera fase líderes del Grupo I con cinco victorias y un derrota, disputarán este viernes 28 de agosto a las 21:00 horas contra Portugal el primer choque con el apoyo del público del pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza en un duelo clave para mantener el liderato del grupo y dar un paso hacia la clasificación.

El partido se prevé especial porque podría debutar el joven maño Aday Mara, drafteado este verano en el 12º puesto por los Oklahoma City Thunder de la NBA, quien ya vistió la camiseta del Casademont Zaragoza en la temporada 2022-2023 antes de su marcha a la liga universitaria estadounidense. El mismo camino que ha seguido Baba Miller, que salió en el 36º de la segunda ronda por Los Angeles Clippers, y que ahora podrá hacer su estreno con la selección absoluta después de ser una de las grandes sensaciones de España B el pasado verano.

El conjunto de Chus Mateo afronta el partido ante los portugueses sin el pívot NBA Santi Aldama, que se ausentó de la convocatoria para seguir recuperándose de su lesión en la rodilla.

España, líder del Grupo I El enfrentamiento ibérico será el primer partido oficial de esta segunda fase de las 'ventanas' FIBA. España marcha líder del Grupo I con 5 victorias y sólo una derrota, por lo que afronta la ventana sin depender de otros resultados. El combinado español cuenta con una victoria de ventaja sobre Ucrania y Montenegro, segunda y tercera de grupo respectivamente, con 4-2. Por su parte, Portugal, Grecia y Georgia están con 3-3. Los tres primeros del grupo conseguirán un billete para el Mundial que se disputará en Catar en 2027. Los hermanos Willy y Juancho Hernangómez asumen la capitanía de la selección en un encuentro que será también especial para Santi Yusta, que defendió los colores del Casademont Zaragoza de 2021 a 2026. Una de las novedades esta semana fue la convocatoria del alero de 18 años Diego Niebla, que se incorporó para completar con el equipo “los entrenamientos previstos”. La convocatoria está formada, además del mencionado Niebla, por Álvaro Cárdenas, Baba Miller, Sergio de Larrea, Jaime Pradilla -quien también regresa a su ciudad natal, Zaragoza-, Mario Saint-Supéry, Darío Brizuela, Alberto Díaz, Hugo González, Izan Almansa, Willy Hernangómez, Aday Mara, Santi Yusta, Juancho Hernangómez y Joel Parra.

La selección femenina, también en Zaragoza Zaragoza será la capital del baloncesto español este fin de semana. Además del partido del conjunto de Chus Mateo ante Portugal, la selección femenina se enfrentará el sábado y el domingo a Mali y China respectivamente, dos partidos de preparación para el Mundial, que se jugará en Berlín del 4 al 13 de septiembre.