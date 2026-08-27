Hora y dónde ver gratis en TV la semifinal del Mundial de hockey hierba: España - Países Bajos

La selección española masculina de hockey hierba disputa la semifinal del Campeonato del Mundo contra Países Bajos este viernes 28 de agosto a partir de las 18:00 horas (hora peninsular). Veinte años después de su última aparición entre los cuatro mejores equipos del mundo, España afronta una nueva cita con la historia, en la que quiere desafiar al gran favorito, Países Bajos, en su campo y ante su público.

Los RedSticks se medirán este viernes al combinado neerlandés por una plaza en la final del Mundial, en un escenario tan exigente como especial: el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen y ante la selección anfitriona.

Gran torneo de España La selección dirigida por Max Caldas llega a las semifinales después de superar un camino de máxima dificultad. En el último partido, logró ante Bélgica y con todo el público en contra un empate que valía su peso en oro y un billete para pelear por la final. A los Redsticks le bastaba con no perder mientras que los Red Lions necesitaban la victoria para meterse entre los cuatro primeros. En unas instalaciones repletas de aficionados belgas, los locales lograron adelantarse a los tres minutos gracias a un penalti córner de Víctor Foubert y tuvieron varias oportunidades para ampliar su ventaja pero España resistió hasta que, en el último cuarto, logró su objetivo con el tanto de Marc Miralles. España empata con Bélgica y se cuela en las semifinales del Mundial de hockey hierba Ver ahora En el primer partido de la segunda fase y enmarcada en el nuevo grupo F, España demostró su potencial con una victoria de enorme valor contra Alemania. Los RedSticks remontaron el gol inicial germano y se impusieron por 2-1 gracias a un doblete de José Basterra. En la fase de grupos inicial, España comenzó la competición con una victoria por 3-1 frente a Sudáfrica, cayó por la mínima ante Australia (0-1) y aseguró su clasificación para la segunda fase imponiéndose a Irlanda por 3-1.

El camino de Países Bajos Países Bajos, por su parte, llega invicta y con unos números que confirman su condición de favorita. La vigente campeona olímpica completó una primera fase perfecta, con tres victorias frente a Nueva Zelanda (5-1), Argentina (3-1) y Japón (4-1). En la segunda fase derrotó a India por 3-1 y cerró su clasificación con un empate a dos ante Inglaterra. El conjunto neerlandés ha marcado 17 goles y solo ha recibido seis en sus cinco partidos disputados. Los últimos enfrentamientos entre España y Países Bajos son favorables para los anfitriones. En los dos partidos disputados en el pasado mes de febrero dentro de la FIH Hockey Pro League, los neerlandeses vencieron por 4-3 y 3-2. Dos encuentros muy igualados y que pueden servir de motivación para los españoles. Esta semifinal mundialista será la repetición de la semifinal que disputaron en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en la que Países Bajos se impuso por 4-0 antes de conquistar la medalla de oro.