Disfruta de los capítulos del 890 al 894 de 'La Promesa': La paternidad de Máximo se hace pública

¡Nos vamos de boda! Curro ha recibido una carta del rey con la ratificación oficial del condado de Linaja. Pero eso no es todo: ¡también se le concede el apellido Luján! No ha tardado en informar a Ángela de las buenas noticias. Ya no hay obstáculos: pueden convertirse en marido y mujer.

Por su parte, Manuel y Julieta disfrutan de su escapada romántica. Tras hacer creer a la familia Luján que se marchaban de La Promesa a lugares diferentes, se divierten juntos lejos del palacio y lejos de Ciro. Tienes todos los capítulos disponibles en RTVE Play.

Capítulo 890 del lunes 24 de agosto La Promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 890 Manuel y Julieta viven su idilio ajenos a la realidad. rtve play Curro habla con Adriano para sonsacarle qué le ocurre con Martina y Jacobo. Cuando Adriano está a punto de confesar, Alonso los interrumpe. Samuel intenta entender por qué Petra no defiende a sus compañeros del servicio, pero ella elude la conversación. Manuel y Julieta disfrutan de su mutua compañía. Son felices de estar lejos de la otra realidad. Manuel regala a Julieta una cinta roja para sellar su amor. ¡La escapada está siendo inolvidable! Ángela vuelve a rechazar un nuevo acercamiento de Máximo. Y Curro le pide que se centre en la boda. Carlo pregunta a María si lo habría elegido a él igualmente si Samuel no hubiese sido cura. Adriano intenta que Jacobo razone, pero él solo quiere contar lo ocurrido al primero que pase. Y aparece Lorenzo... Cristóbal descubre una carta de despedida de las cocineras y le reprocha a Julio que hayan huido por su culpa. Tomasa muestra a Máximo el periódico: en primera plana la noticia de que el duque tiene una hija ilegítima. ¿Cómo reacciona él? La Promesa: Manuel regala a Julieta una cinta roja para sellar su amort

Capítulo 891 del martes 25 de agosto La Promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 891 Máximo decide no desmentir su paternidad en la prensa. Tras la huida de las cocineras, reina el caos en palacio. Jacobo amenaza con revelar la traición de Martina y Adriano. Curro reivindica ... rtve play La noticia de la paternidad de Máximo llega a la prensa. Él la recibe con frialdad y ordena a Tomasa no desmentirla... El palacio amanece sin cocineras: Simona y Candela han abandonado La Promesa, hartas de Julio. Teresa tiene que improvisar un desayuno de picatostes; Cristóbal manda a comprar comida a la taberna y Leocadia exige una solución. Jacobo miente a Lorenzo sobre su tensión con Adriano, pero le advierte en privado que no callará la traición mucho más tiempo. Ciro vuelve triunfante: ha vendido el manual a todas las empresas. Lorenzo le propone ampliar el número de fabricantes del motor y avisa de que Manuel resistirá. Julieta miente a Ciro diciéndole que visitó a su madre, mientras lleva la cinta roja que Manuel le regaló. Curro y Ángela sospechan de Lorenzo como filtrador de la noticia. ¿Estarán en lo cierto? Curro planta cara a Ciro después de un desplante de los suyos: ya es conde de Linaja y no tolerará más humillaciones. En el hangar, Julieta rompe a llorar ante Manuel sin poder decirle si se arrepiente de su escapada. La Promesa: Simona y Candela han abandonado el palaciot

Capítulo 892 del miércoles 26 de agosto La Promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 892 Jacobo exige la separación definitiva de Martina y Adriano como única condición para mantener el secreto. rtve play Julieta confiesa a Manuel que llora porque su vida no puede ser como los días que han pasado solos... Ciro presiona al heredero del marquesado para licenciar el motor a más empresas, pero él se niega. Tomasa echa una bronca a Julio por la huida de las cocineras sin que él ceda. Máximo capea el temporal con Alonso y Leocadia tras la publicación de la noticia. María Fernádez responde al fin a Carlo: si pudiera elegir, lo habría elegido como padre de Jana. Curro anuncia a Ángela que se casarán cuanto antes en contra de la opinión de Leocadia. Alonso, por su parte, pide a Máximo que llame la atención a Julio a causa del maltrato a las cocineras, y el duque lo hace con firmeza. Mientras, Cristóbal y Teresa buscan cocineras sustitutas sin éxito. María Fernández vuelve al trabajo y la complicidad con Carlo le duele a Samuel. Jacobo reúne a Martina y Adriano y les amenaza: callará lo que sabe únicamente si ambos se separan para siempre. La Promesa: María Fernández da una respuesta a Carlot

Capítulo 893 del jueves 27 de agosto La Promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 893 Curro quiere que Pía sea su madrina de boda. Julieta pide a Manuel que no ceda ante Ciro, aunque la use como moneda de cambio. Jacobo amenaza con culpar a Martina de la ruptura. Ángela y Cur ... rtve play Pía está tentada una vez más de contarle a Curro la verdad sobre la muerte de Jana cuando él le insiste en que sea su madrina. Ricardo y Carlo se enfrentan a Julio por llevar a las cocineras al límite, pero Tomasa corta la discusión. Lorenzo anima a Ciro a presionar a Manuel usando a Julieta. Y el heredero del marquesado confiesa a la joven que le ha dicho a Jana, cuando visitaba su tumba, que está enamorado de ella. Jacobo vuelve a amenazar a Martina: si habla, dirá que fue ella quien le fue infiel, cargando sobre la muchacha la ruptura. Alonso convence a Leocadia de adelantar la boda y Máximo se ofrece a participar. Martina y Adriano siguen en manos de Jacobo. Si él cuenta la verdad, las consecuencias serán gravísimas... Leocadia propone a Ángela que dejé participar a Máximo en la boda, pero Ángela lo rechaza. Curro también piensa que sería bueno. Julieta, que ha vuelto a discutir con Ciro, le prohíbe a Manuel que ceda antes las peticiones de su marido. Sabe que él la maltrata para conseguir lo que quiera de Manuel. La Promesa: Jacobo amenaza a Martinat