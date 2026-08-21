Mig segle d'evolució sonora de Ràdio 4

Mig segle d’evolució sonora a Ràdio 4

Imatge creada per simbolitzar l'evolució sonora de Ràdio 4 al llarg dels seus primers 50 anys d'història.RTVE Catalunya

Juanfra Álvarez

1976

Primers segons d'emissió de Ràdio 4, amb la identificació de l’emissora i les paraules de Joan Albert Argerich que van donar inici a les emissions en català.

Arxiu Ràdio 4 - Primers segons d'emissió de Ràdio 4

Arxiu Ràdio 4 - Primers segons d'emissió de Ràdio 4rne audio

1979

Un dels primers indicatius de Ràdio 4, que mostra la sonoritat de l’emissora durant els seus primers anys d’existència.

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 1979

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 1979rne audio

1980

Identificació sonora de Ràdio 4 corresponent a l’any 1980, amb els elements musicals i vocals característics de l’època.

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 1980

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 1980rne audio

1986

Indicatiu de Ràdio 4 de mitjans dels anys vuitanta, representatiu de la renovació de la identitat sonora de l’emissora.

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 1986

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 1986rne audio

1990

Indicatiu de Ràdio 4 a les portes dels Jocs Olímpics de Barcelona, que reflecteix l’evolució de la seva sonoritat a principis dels noranta.

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 1990

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 1990rne audio

1992

Butlletí informatiu de La Ràdio Olímpica, la transformació de Ràdio 4 durant els Jocs Olímpics de Barcelona 1992. Es va emetre informació en dotze idiomes diferents.

Arxiu Ràdio 4 - La Ràdio Olímpica - Butlletí 21 juliol 1992 en català

Arxiu Ràdio 4 - La Ràdio Olímpica - Butlletí 21 juliol 1992 en catalàrne audio

1994

Indicatiu especial de Nadal que adapta la identitat sonora de Ràdio 4 a les festes nadalenques.

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu Nadal 1994

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu Nadal 1994rne audio

1995

Sintonia dels serveis informatius de Ràdio 4 de 1995, exemple de la música que acompanyava l’actualitat radiofònica de l’època.

Arxiu Ràdio 4 - Sintonia informatius 1995

Arxiu Ràdio 4 - Sintonia informatius 1995rne audio

1996

Capçalera sonora dels butlletins informatius de Ràdio 4, corresponent a l’any 1996.

Arxiu Ràdio 4 - Sintonia butlletí informatiu 1996

Arxiu Ràdio 4 - Sintonia butlletí informatiu 1996rne audio

1997

Indicatiu de Ràdio 4 i promoció del programa ‘Fes ta festa’, una mostra de la sonoritat promocional de l’emissora a finals dels noranta.

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu i promo 'Fes ta festa' 1997

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu i promo 'Fes ta festa' 1997rne audio

1999

Identificació sonora de Ràdio 4 de finals dels anys noranta, amb una sonoritat més moderna i dinàmica.

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 1999

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 1999rne audio

2001

Indicatiu de Ràdio 4 de començaments del segle XXI, que reflecteix una nova etapa en la identitat sonora de l’emissora.

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 2001

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 2001rne audio

2002

Identificació sonora de Ràdio 4 corresponent a l’any 2002, amb l’eslògan "La força de la paraula en català".

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 2002

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 2002rne audio

2005

Indicatiu de Ràdio 4 de mitjans de la primera dècada dels 2000, continua la renovació sonora iniciada en els anys anteriors.

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 2005

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 2005rne audio

2006

Un indicatiu associat a la campanya «Ràdio 4 és viva», en un moment especialment significatiu per al futur de l’emissora davant una de les tres amenaces de tancament que ha viscut Ràdio 4 al llarg dels seus 50 anys de vida.

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 2006 'Ràdio 4 és viva'

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 2006 'Ràdio 4 és viva'rne audio

2018

Identificació de Ràdio 4 en la seva etapa més contemporània, amb una sonoritat adaptada a la nova identitat de l’emissora.

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 2018

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 2018rne audio

2021

Careta del programa ‘En directe’, que mostra l’evolució de les sintonies i les identificacions dels espais de Ràdio 4 en el segle XXI.

Arxiu Ràdio 4 - Careta del programa 'En directe' 2021

Arxiu Ràdio 4 - Careta del programa 'En directe' 2021rne audio

2026

Sintonia actual dels butlletins informatius de Ràdio 4, representativa de la sonoritat de l’emissora avui dia.

Arxiu Ràdio 4 - Sintonia butlletí 2026

Arxiu Ràdio 4 - Sintonia butlletí 2026rne audio

Indicatiu actual de Ràdio 4, que tanca el recorregut sonor pels primers cinquanta anys de l’emissora.

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 2026

Arxiu Ràdio 4 - Indicatiu 2026rne audio