Mig segle d'evolució sonora de Ràdio 4
- Així han evolucionat els indicatius de Ràdio 4 i les sintonies dels seus programes al llarg dels últims 50 anys
- Mig segle de logotips: la imatge de Ràdio 4 al llarg de la seva història
1976
Primers segons d'emissió de Ràdio 4, amb la identificació de l’emissora i les paraules de Joan Albert Argerich que van donar inici a les emissions en català.
1979
Un dels primers indicatius de Ràdio 4, que mostra la sonoritat de l’emissora durant els seus primers anys d’existència.
1980
Identificació sonora de Ràdio 4 corresponent a l’any 1980, amb els elements musicals i vocals característics de l’època.
1986
Indicatiu de Ràdio 4 de mitjans dels anys vuitanta, representatiu de la renovació de la identitat sonora de l’emissora.
1990
Indicatiu de Ràdio 4 a les portes dels Jocs Olímpics de Barcelona, que reflecteix l’evolució de la seva sonoritat a principis dels noranta.
1992
Butlletí informatiu de La Ràdio Olímpica, la transformació de Ràdio 4 durant els Jocs Olímpics de Barcelona 1992. Es va emetre informació en dotze idiomes diferents.
1994
Indicatiu especial de Nadal que adapta la identitat sonora de Ràdio 4 a les festes nadalenques.
1995
Sintonia dels serveis informatius de Ràdio 4 de 1995, exemple de la música que acompanyava l’actualitat radiofònica de l’època.
1996
Capçalera sonora dels butlletins informatius de Ràdio 4, corresponent a l’any 1996.
1997
Indicatiu de Ràdio 4 i promoció del programa ‘Fes ta festa’, una mostra de la sonoritat promocional de l’emissora a finals dels noranta.
1999
Identificació sonora de Ràdio 4 de finals dels anys noranta, amb una sonoritat més moderna i dinàmica.
2001
Indicatiu de Ràdio 4 de començaments del segle XXI, que reflecteix una nova etapa en la identitat sonora de l’emissora.
2002
Identificació sonora de Ràdio 4 corresponent a l’any 2002, amb l’eslògan "La força de la paraula en català".
2005
Indicatiu de Ràdio 4 de mitjans de la primera dècada dels 2000, continua la renovació sonora iniciada en els anys anteriors.
2006
Un indicatiu associat a la campanya «Ràdio 4 és viva», en un moment especialment significatiu per al futur de l’emissora davant una de les tres amenaces de tancament que ha viscut Ràdio 4 al llarg dels seus 50 anys de vida.
2018
Identificació de Ràdio 4 en la seva etapa més contemporània, amb una sonoritat adaptada a la nova identitat de l’emissora.
2021
Careta del programa ‘En directe’, que mostra l’evolució de les sintonies i les identificacions dels espais de Ràdio 4 en el segle XXI.
2026
Sintonia actual dels butlletins informatius de Ràdio 4, representativa de la sonoritat de l’emissora avui dia.
Indicatiu actual de Ràdio 4, que tanca el recorregut sonor pels primers cinquanta anys de l’emissora.