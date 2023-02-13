El dia que Ràdio 4, la primera emissora pública integrament en català, va fer un any
- Ràdio 4 va inicar les emissions el 13 de desembre de 1976
- Un any després va organitzar una gran festa popular a Plaça Catalunya de Barcelona i un recital al Teatre Romea
'Ràdio 4, la primera que us parla en català'. Amb aquest lema, l’emissora pública celebrava el seu primer aniversari el desembre de 1977, just un any després d’aquella primera salutació que havia fet història. Les imatges conservades a l’Arxiu de RTVE Catalunya permeten tornar a aquell moment fundacional i veure com, en plena Transició, una emissora de ràdio es convertia també en un espai de recuperació de la llengua i de la cultura catalanes.
Les càmeres van entrar als estudis de Ràdio 4 per mostrar com treballaven els professionals de l’emissora i van enregistrar una de les propostes que millor explica aquell context: el programa ‘Català amb nosaltres’, un curs pensat per facilitar l’aprenentatge de la llengua. En les imatges hi apareixen noms com Maria Matilde Almendros, Rosa Victòria Gras, Joaquim Kremel, Anna Folch, Ricard Palmerola, Miquel Pueyo i la lingüista Carme Serrallonga, entre altres professionals vinculats al programa.
Però aquell aniversari no es va quedar dins dels estudis. Ràdio 4 va sortir al carrer per compartir la celebració amb els seus oients. Es va celebrar una gran festa a Plaça Catalunya de Barcelona, amb entrevistes a personatges coneguts, i també un recital al Teatre Romea. L'especial de l'Arxiu TVE recull, entre altres actuacions, les de Santi Vendrell, Joan Isaac, Marina Rossell, Ramon Muntaner, La Trinca i Quico Pi de la Serra, en una mostra de la vitalitat de la cançó i la cultura catalanes d'aquells anys.
Un aniversari amb molt més que música
La celebració arribava en un moment extraordinari. Ràdio 4 havia començat les emissions el 13 de desembre de 1976, dia de Santa Llúcia, a les set del matí. La primera veu que es va sentir va ser la del locutor Joan Albert Argerich, amb la salutació que acabaria formant part de la memòria de la ràdio catalana: "Bon dia, amics. Benvinguts a Ràdio 4, l’emissora de Ràdio Nacional d’Espanya a Catalunya que us parla en català".
El context lingüístic ajuda a entendre la dimensió d'aquell projecte. Durant el franquisme, el català havia estat exclòs de bona part dels àmbits públics i dels mitjans de comunicació. Amb la Transició, van començar a aparèixer novament mitjans íntegrament en català. Ràdio 4 va ser la primera emissora pública a emetre íntegrament en català després de la Guerra Civil. Ràdio Olot, privada, va començar a fer-ho tres mesos abans.
Un any que ja anunciava una història de dècades
Aquell primer aniversari era, en definitiva, una celebració de la ràdio però també de tot el que començava a canviar al país. La festa a la Plaça Catalunya, el recital al Romea, les cançons, les entrevistes i els programes dedicats a ensenyar català dibuixen el retrat d'una societat que recuperava espais de participació, cultura i expressió.
Ràdio 4 havia nascut en plena Transició amb una missió que anava més enllà d'omplir una freqüència: donar veu a una societat que reclamava pluralitat i normalització lingüística. Amb el temps, l'emissora ha viscut transformacions, canvis tecnològics i fins i tot amenaces de tancament, però ha mantingut la seva presència.
Mig segle després d'aquelles primeres emissions, la memòria d'aquell aniversari continua tenint sentit. Les imatges recuperades per l'Arxiu de RTVE Catalunya ens recorden com era fer ràdio al 1977, però sobretot expliquen què significava poder fer-la en català. Un any després de néixer, Ràdio 4 ja no era només una emissora nova: era una veu reconeguda, una finestra oberta a la cultura del país i un símbol dels nous temps. Ara, 50 anys després, aquella veu que va començar a sonar el 13 de desembre de 1976 continua formant part de la història de la ràdio catalana.