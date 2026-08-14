Mig segle de logotips: la imatge de Ràdio 4 al llarg de la seva història
- El 13 de desembre de 1976 va néixer oficialment Ràdio 4 amb l'objectiu de convertir-se en la primera emissora pública que emetia íntegrament en català
- Al llarg dels seus 50 anys d'història l'emissora ha tingut fins a 9 logotips diferents
L'evolució dels logotips de Ràdio 4 mostra dues tendències paral·leles: d'una banda, la voluntat de mantenir una identitat pròpia com a emissora pública en català; de l'altra, l'adaptació a les diferents renovacions corporatives de RNE i RTVE. Cada canvi de logotip ha anat associat a una nova etapa en la història de la radiodifusió pública espanyola, sense perdre mai el vincle amb la missió fundacional de Ràdio 4: oferir una programació íntegrament en català des de l'àmbit del servei públic.
1976-1981
Aquest va ser el primer logotip de l'emissora, creada el 13 de desembre de 1976, pocs mesos després de l'inici de la Transició. Ràdio 4 va néixer amb un objectiu molt clar: ser la primera emissora pública que emetia íntegrament en català. El logotip seguia l'estètica de RNE de finals dels anys setanta, abans que existís una identitat corporativa unificada per a totes les emissores. Era un disseny senzill, propi de l'època, i simbolitzava el naixement d'un nou servei públic de radiodifusió en català.
1981-1997
L'any 1981, Radio Nacional de España va renovar completament la seva identitat visual amb la implantació d'un nou logotip corporatiu format per les sigles «RNE». Aquesta nova imatge es va convertir en el distintiu comú de totes les emissores de la cadena, inclosa Ràdio 4, que la va adoptar mantenint el seu nom en català. Aquest és probablement el logotip més recordat pels oients de les dècades de 1980 i 1990, ja que va estar vigent durant setze anys i va coincidir amb una etapa de consolidació de l'emissora dins de la radiodifusió pública.
15 juliol - 10 agost 1992: La Ràdio Olímpica
Durant els Jocs Olímpics de Barcelona 1992, Ràdio 4 va canviar temporalment de nom i d'imatge per convertir-se en La Ràdio Olímpica. L'emissora va oferir una cobertura especial dels jocs i va arribar a emetre butlletins informatius en dotze idiomes, adaptant-se al gran esdeveniment internacional. Per aquest motiu es va crear un logotip exclusiu, utilitzat només durant aquelles setmanes.
1997-2004
A finals dels noranta, RNE va actualitzar la seva identitat gràfica. El logotip de Ràdio 4 va adoptar una aparença més moderna, amb formes més netes i una tipografia adaptada als criteris de disseny corporatiu del moment. Tot i el canvi estètic, es mantenia el característic color groc i la identificació de l'emissora en català.
2004-2008
Aquesta etapa va representar una evolució del logotip anterior, amb petits ajustos en la composició i la tipografia. Va ser una fase de transició abans de la renovació completa de la identitat corporativa de RTVE que arribaria el 2008.
2008-2016
L'any 2008, totes les emissores de RNE van adoptar una nova imatge amb tipografia en minúscules, formes arrodonides i degradats vermells. Ràdio 4 va incorporar aquesta línia gràfica, reforçant la seva vinculació amb la resta de canals de RNE però conservant la seva personalitat pròpia com a emissora en català.
2016-2026
El 2016 Ràdio 4 va estrenar una identitat pròpia. El nou disseny eliminava completament la marca «RNE» i donava tot el protagonisme al nom de l'emissora. La paraula «Ràdio» es disposava en vertical al costat esquerre, mentre que el número 4, de grans dimensions, ocupava la part dreta del logotip, convertint-se en l'element principal de la composició. Lletres blanques sobre un cercle vermell amb vores difuminades, que recordava una ona de ràdio o un focus de llum. El logotip va romandre vigent durant una dècada i va contribuir a reforçar la identitat visual de Ràdio 4, amb una imatge més clara i fàcilment reconeixible tant en suports impresos com en entorns digitals i xarxes socials.
2026-actualitat
És una evolució de la composició estrenada el 2016, on la tipografia amb serifa i el color vermell corporatiu es van mantenir, tot incorporant un disseny molt més net i minimalista.
50è aniversari de Ràdio 4
Paral·lelament a la renovació de la marca, RTVE va presentar un logotip específic per commemorar els cinquanta anys de Ràdio 4, donat a conèixer oficialment durant la programació especial del Dia Mundial de la Ràdio, el 13 de febrer de 2026, que va servir com a inici dels actes del cinquantè aniversari.
Aquest distintiu commemoratiu incorpora el logotip habitual de Ràdio 4 i hi afegeix el nombre «50» com a element principal, acompanyat de la llegenda «50 anys». L'objectiu és identificar totes les activitats, programes i materials relacionats amb l'efemèride, posant en valor els cinquanta anys d'història de la primera emissora pública que emet íntegrament en català.