Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 22 y 23 de agosto

Este fin de semana, podrás volver a disfrutar en directo y de forma gratuita del mejor deporte en RTVE. Ciclismo, hockey hierba, baloncesto, voleibol, triatlón, entre otros deportes, tendrán su hueco en Teledeporte y RTVE Play este 22 y 23 de agosto. La gran protagonista de este fin de semana deportivo será La Vuelta a España 2026, que arranca este sábado 22 desde Mónaco y terminará el 13 de septiembre en Granada. Esta edición de la ronda ciciclista más importante de nuestro país se presenta apasionante y llena de novedades. Para empezar, el recorrido ya da muestras de lo especial de esta edición, con Andalucía y la Comunidad Valenciana como escenarios principales, con permiso de la salida en el Principado monegasco y un breve paso por Andorra.
El gran protagonista sobre la bicicleta será el esloveno Tadej Pogacar, que tras ganar su quinto Tour de Francia, quiere conquistar por primera vez La Vuelta. No tendrá enfrente al ganador de la pasada edición, el danés Jonas Vingegaard, que se sigue recuperando de su caída en el Tour. Como máximo rival para Pogacar se presenta su compatriota Primož Roglič, tetracampeón de La Vuelta. Y otros ciclistas como Carapaz, Van Aert, Isaac del Toro, Enric Mas o Mikel Landa querrán hacer cosas importantes en esta ronda tan especial.
Además, prosigue el Mundial de hockey hierba que se está disputando en Bélgica y Países Bajos con la participación de las selecciones españolas masculina y femenina. Y desde Zagreb, los mejores gimnastas del continente se dan cita en el Europeo de gimnasia artística, donde la selección española confía en hacer un buen papel y lograr algún metal. También se disputa el Europeo femenino de voleibol desde Azerbaiyán, donde España se medirá a Bélgica y a la anfitriona. En baloncesto, la selección española femenina disputa el torneo de Tenerife contra Bélgica, como preparación al Mundial que disputará del 4 al 13 de septiembre en Berlín.
¡Consulta nuestra agenda para no perderte ningún evento!
Sábado 22 de agosto
Hockey hierba. Campeonato Del Mundo. 2º ronda (Países Bajos y Bélgica). Teledeporte y RTVE Play
13:30 horas: Voleibol. Campeonato de Europa femenino. España - Bélgica (Azerbaiyán). Teledeporte y RTVE Play
16:10 horas: Ciclismo. La Vuelta 2026. Etapa 1. Mónaco > Mónaco (9 Km) Contrarreloj Individual. La 2 y RTVE Play
16:30 horas: Gimnasia Artística. Campeonato de Europa masculino. Final Aparatos (Parte 2) (Zagreb). Teledeporte y RTVE Play
18:00 horas: Triatlón. Campeonato de España. (Mérida). Teledeporte y RTVE Play
19:30 horas: Baloncesto. Campeonato de Europa sub-16 femenino. Final (Rumanía). Teledeporte y RTVE Play
Domingo 23 de Agosto
Hockey hierba. Campeonato Del Mundo. 2º ronda (Países Bajos y Bélgica). Teledeporte y RTVE Play
14:00 horas: Gimnasia Artística. Campeonato de Europa masculino. Final Equipos (Zagreb). Teledeporte y RTVE Play
14:55 horas: Ciclismo. La Vuelta 2026. Etapa 2. Mónaco > Manosque (215,2 Km) Ondulada. La 2 y RTVE Play
16:30 horas: Voleibol. Campeonato de Europa femenino. España - Azerbaiyán (Azerbaiyán). Teledeporte y RTVE Play
14:45 horas: Automovilismo. Fórmula 4 (Circuito del Jarama - Madrid). Teledeporte y RTVE Play
21:00 horas: Baloncesto femenino. Torneo de Tenerife. España – Bélgica. Teledeporte y RTVE Play