Antes de TikTok ya existía Valerio Lazarov: zooms, cromas y espectáculo en 'Viaje al centro de la tele'

Zooms vertiginosos, movimientos de cámara imposibles, pantallas de croma hasta en la sopa (o mejor dicho, hasta en un piano)… Así era la realización de los años 70 en un momento en que la televisión en color acababa de llegar a nuestro país revolucionando a los pocos privilegiados que podían adquirir esta moderna versión del electrodoméstico, mientras que la gran mayoría seguía viéndolo todo en escala de grises.

Una revolución en la realización que, en el caso de nuestro país, tuvo nombre y apellidos: Valerio Lazarov. Como no podría ser de otro modo, Viaje al centro de la tele le dedica todo un homenaje a su particular forma de entender las grabaciones musicales. En el capítulo que lleva por nombre "Zoombados", vamos a recordar todo ese cúmulo de estímulos visuales que no van a dejar indiferente a nadie con una recopilación de las mejores actuaciones musicales dirigidas y realizadas por el genio Lazarov.

Los zooms que revolucionaron la televisión española En este capítulo, con éxitos de los sesenta y setenta y los mejores artistas del momento, se admira la importancia que le dio Lazarov a las localizaciones, los cromas, los ballets, el atrezo y, sobre todo, sus famosos zooms. La combinación de todos estos elementos da como resultado una hora de auténtico espectáculo a todos los niveles. En aquellos años era un paradigma de la modernidad, aunque con los entrenados ojos del siglo XXI le pondríamos otro tipo de adjetivos que no nos atrevemos a dejar por escrito porque no queremos imaginar qué dirán de nosotros dentro de cinco décadas. Fue un inventor de formas, un vanguardista popular y un polvorín de ideas que abrió nuestra tele al mundo, pero lo que nosotros realmente nos preguntamos hoy es: ¿Quién fue Valerio Lazarov? Viaje al centro de la tele Viaje al centro de la tele - Zoombados (Clásicos) Delirante viaje por las actuaciones musicales de los programas musicales realizados por Valerio Lazarov. rtve play

Valerio Lazarov, el ‘Míster Zoom’ de la televisión El productor y realizador de televisión nació en Bârlad, Rumanía, aunque en la década de los setenta obtuvo la nacionalidad española. Siendo un adolescente se matriculó en el Instituto Teatral y Cinematográfico de Bucarest para estudiar cine, que era su principal objetivo, a pesar de haberse introducido antes en el mundo de la televisión, a la que él consideraba como "el mayor fenómeno sociológico del siglo XX". Con apenas 20 años se convirtió en una de las piezas clave de la rudimentaria televisión rumana incluso durante los tiempos de censura del dictador Ceaucescu. Personajes en el Archivo de RTVE Los inicios de Valerio Lazarov en TVE Ver ahora

Cromas, atrezo y espectáculo: el universo de Lazarov en TVE A España llegaría en 1968 a través de un intercambio con la televisión rumana para realizar en TVE el programa Nada se destruye, todo se transforma. Durante la década siguiente aprovechó la carta blanca que le dio TVE para coreografiar todas las locuras audiovisuales que le vinieron en gana, con especial predilección por los números musicales, lo que le valió el sobrenombre de "Míster Zoom", por su personal uso de la cámara. Los movimientos de alejamiento y acercamiento, poco habituales en la televisión de aquellos años, marcaron una época y un estilo de hacer televisión. El irreal Madrid representó a TVE en el Festival de Montecarlo en 1970 y fue galardonado con la Ninfa de Oro en la categoría de dramático. Más tarde realizó La última moda, Osaka show, Radiografía de un festival y A la española, programas especiales, algunos de los cuales siguieron aportando galardones internacionales a su estantería. Música en el Archivo de RTVE Aquí Radio Sardina, de Valerio Lazarov rtve play

Una fábrica de ideas audiovisuales Su firma también está impresa en formatos como Pasaporte a Dublín, mítico programa al que muchos consideran el precursor de Operación triunfo pero sin academia y convivencia de por medio. En esta preselección de Eurovisión participaron algunos de los mejores cantantes españoles de la época. Nombres como los de Julio Iglesias, Rocío Jurado, Junior o Encarnita Polo se dieron cita semana tras semana en la pequeña pantalla hasta que Karina se alzó con la victoria y ese ansiado pasaporte que le dio el billete para representar a España en Eurovisión. Música en el Archivo de RTVE Primer programa de 'Pasaporte a Dublín' rtve play Estos programas y otros, como Señores y Señoras, Burbujas y La sonrisa de un niño, fueron algunos de sus títulos más significativos con los que Lazarov coloreó, desde la pequeña pantalla, la gris realidad del tardofranquismo y los primeros años de la democracia.