¿Es posible el perdón en un país que sufrió un genocidio? Más aún: ¿se puede perdonar a tus compatriotas, a los responsables de la matanza de amigos y familiares? Es lo que plantea Hate Songs, un largometraje que nos traslada hasta Kigali, la capital de Ruanda, veinte años después de la matanza de casi un millón de tutsis () a manos de hutus en menos de diez días.

Los asesinatos eran aleccionados desde la RTLM, la radiotelevisión "libre de las mil colinas" que más tarde fue conocida como "la radio del odio". Allí son citados Stéphanie (Nansi Nsue) y Ncuti (Boré Buika), dos actores que han sido contratados para grabar una radioficción sonora. A cargo del sonido está Simon (Àlex Brendemühl), un belga muy interesado en que la grabación salga adelante.

Entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, casi un millón de tutsis fueron asesinados por facciones hutus, en uno de los peores genocidios de la historia.

(Sonido real de RTLM emitiendo desde Kigali, abril 1994)

La RTLM "Radio Televisión des Mille Collines" fue utilizada por los hutus rdicales para difundir le odio y fomentar el exerminio.

Fragmentos de mensajes, llamadando a la gente cucarachas. Con imágenes reales de la matanza.

30 años después, Ruanda ha realizado un gran esfuerzo por la reconciliación, y hoy los supervivientes conviven cn los que fueron sus verdugos.

Imágenes de calles corrientes. Kigali, 2014.

Gran actriz (ella). "Aquí es donde pasó todo" "La radio del odio" "¿No te da mal rollo?"

Por qué has vuelto? Por mi hija. // Se ponen a grabar un episodio.

"Todo empezó con el viento de una lluviosa tarde abril" (se pone a hacer los efectos de sonido en directo)

Bastante turbio con las palabras que se usan... Ella está bastante agobiada. Para la canción.

El belga también tiene un tipo de visiones mientras escucha los nombres de algunas personas.

Se meten mucho en el papel... "Si no haces algo, no sé si seré capaz de perdonarte"

Qué pasaría si interferimos la señal de radio?"

El belga se mete mucho, da muchas indicaciones

"No es un idiota. No pudo hacerlo mejor", el belga se pone tenso cuando lo dice, cuando le dicen que su personaje no debería actuar así. "¿Esto es una historial real?" "¿Podría haberse hecho? ¿Podría haberse cortado la emisión?"

El belga también empieza a agobiarse.

El director (Simón) se pone a grabar con ellos, en lo mismo plató.

"Se llamaba Cécile" "La asesinaron a pesar de ser utu" "A veces no necesitas un machete para matar" (ella) "Yo no pienso ayudarte a que duermas mejor" // "No pienso ir a la cárcel por tu culpa", le dice Simón. Ella se marcha. // "Teníais que ser concretamente vosotros dos" // La risa del otro, cuando vuelve a su teléfono, hace que se desmaye. Stephanie es su nombre. Shuti es el otro actor. // El director aprobó participar en ello porque así rebajan su condena.

"Sabes quién soy yo y yo sé quién eres" // Wilson era el hermano de Stephanie. "Supongo que le achinaron cuando fuisteis a matarlo" // "Quiero que confieses" (Por eso tenían que ser ellos) Ella le hace daño. "Cuéntame que pasó ese día" // Simón va llamando mientras.

Por qué crees que hemos sido elegidos?" // "Lo averigüé cuando pasastéis el casting" "Soy Berina" Stephánie es el nombre francés.

"Yo no maté a tu hermano. Yo no maté a nadie" // Qué pasó? Qué te hacía tanta gracia? // "Me estaba riendo de mi hermano mayor, no del tuyo" // En realidad así lo sobrellevaba mejor. Los doragaban, les ponían la música alta... "En esos momentos, mis hermanos ya no estaban ahí". // "Tus hermanos asesinaron a mi hermano. No importan las excusas que te hayas inventado para soportarlo" // "Berina, no somos enemigos" (Ella tiene flashbacks recurrentes de ese día durante toda la conversación)

Su madre los entregó a ella y a sus hermanos. Ella huyó, pero volvió con ella.

Hay una cinta de cassette con el nombre de Simón y se pone a escucharla.

La madre de ella lo cuidó en un campo de refugiados. "Ella cree que estás muerta". Se llamaba Odette.

Van a hacer la radionovela a su manera. Ya que les utilizan a todos... Él no se lo impide. Mientras tanto, un montón de agente se dirigen hacia la radio. Revisan todo y solo se llevan a Simón; los otros dos se esconden.