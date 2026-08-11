Cuando la Luna oculta el Sol: diez canciones para escuchar un eclipse

El 12 de agosto, millones de personas volverán a poner su mirada en el cielo para contemplar uno de los fenómenos más especiales, un eclipse solar total. Durante unos minutos, el Sol, origen de la luz y centro de nuestro sistema, quedará oculto por la Luna. Ese breve encuentro entre los dos grandes astros volverá a situar nuestro satélite en el centro de todas las miradas, recordándonos que, además de objeto científico, la Luna sigue siendo uno de los símbolos más poderosos de nuestra imaginación.

Si el Sol ha simbolizado tradicionalmente la razón, la energía y la vida, la Luna ha representado el misterio, la imaginación y el territorio de lo desconocido. El eclipse del 12 de agosto vuelve a reunir ambos imaginarios en un mismo instante, convirtiendo un fenómeno astronómico en un acontecimiento cultural.

Hace unos meses, coincidiendo con la misión espacial Artemis II, Metrópolis dedicó el especial Rumbo a la Luna a explorar cómo el arte contemporáneo ha representado el espacio, la exploración y nuestro satélite desde perspectivas muy distintas. Coincidiendo ahora con el eclipse, recuperamos diez canciones y videoclips que también han construido ese imaginario. Porque la Luna no solo se mira: también se escucha.

Mucho antes de que Neil Armstrong pisara la superficie lunar en 1969, la música ya había llegado allí. Desde entonces, cada generación ha imaginado una Luna distinta: romántica, política, melancólica, futurista o tecnológica. Estas diez canciones y videoclips recorren ese viaje, desde el sueño de la carrera espacial hasta las nuevas formas de representar el cosmos en la cultura contemporánea. Metrópolis ha creado una lista de reproducción en su perfil de Youtube con esta selección para acompañar este momento tan especial.

Soñar la Luna Mucho antes de que existieran las imágenes del Apolo 11, la Luna ya era un destino imaginado. En la música, primero fue un lugar al que viajar con la imaginación y solo después, un territorio conquistado por la ciencia. Pocas canciones han quedado tan asociadas al imaginario lunar como Fly Me to the Moon Frank Sinatra (1964). Aunque fue escrita por Bart Howard en 1954 y popularizada por Frank Sinatra una década más tarde, terminó formando parte de la banda sonora sentimental de la carrera espacial. La NASA la utilizó en distintas misiones del programa Apolo y Buzz Aldrin contó que fue una de las primeras canciones escuchadas tras el alunizaje. Aquí la Luna todavía es una promesa. Un lugar inalcanzable donde proyectar el deseo, el amor y el futuro. Space Oddity de David Bowie (1969) Publicada apenas unos días antes del lanzamiento del Apollo 11, el Space Oddity de David Bowie (1969) convirtió al Major Tom en uno de los grandes personajes de la cultura popular. Bowie confesó años después que el personaje estaba inspirado en el Dr. David Bowman de la popular 2001: Una odisea en el espacio (Stanley Kubrick, 1968). La película le impresionó profundamente y escribió la canción fascinado por esa mezcla de tecnología, aislamiento y misterio que transmite. Mientras el mundo celebraba el éxito de la exploración espacial, Bowie imaginó la otra cara del viaje: la soledad, el aislamiento y la incertidumbre del astronauta perdido en el vacío. El espacio dejaba de ser únicamente una conquista científica para convertirse también en un paisaje emocional.

La otra carrera espacial Tras el entusiasmo inicial, la música comenzó a preguntarse qué significaba realmente viajar al espacio y quién podía hacerlo. El astronauta dejó de ser un héroe para convertirse en un trabajador, un símbolo político o una metáfora de la distancia. Inspirada en parte por un relato de Ray Bradbury y escrita por Bernie Taupin, el Rocket Man de Elton John (1972) presenta a un astronauta que no vive una aventura extraordinaria, sino una rutina marcada por la nostalgia y la distancia. La épica aquí desaparece para dejar paso a la experiencia humana. El espacio ya no es solo un lugar para descubrir, sino también un lugar desde el que echar de menos la Tierra y valorar las pequeñas cosas. Fotograma del videoclip de Rocket Man de Elton John (1972) Whitey on the Moon, de Gil Scott-Heron (1970) es una gran desconocida, pero pocas canciones cuestionan la carrera espacial con tanta contundencia. Escrita apenas un año después del Apollo 11, Whitey on the Moon contrapone el enorme gasto de las misiones lunares con las desigualdades sociales y el racismo en Estados Unidos. Mientras unos celebran la conquista del espacio, otros siguen sin poder pagar el alquiler o acceder a una sanidad digna. Una mirada crítica que conecta con muchas de las obras reunidas en el especial Rumbo a la Luna, donde la exploración espacial también se entiende como un relato político. En este recorrido musical, aunque no habla literalmente de astronautas, no puede faltar Walking on the Moon de The Police (1979), que utiliza la ingravidez como metáfora de un estado emocional. El videoclip, rodado en el Kennedy Space Center de la NASA, refuerza esa conexión con la exploración espacial mediante imágenes del mítico cohete Saturn V. La Luna deja aquí de ser un destino para convertirse en una sensación: la de caminar con una ligereza imposible.

Verdades, conspiraciones y paisajes interiores La Luna también ha sido escenario de dudas, relatos alternativos y búsquedas personales. Algunas canciones no hablan del espacio, sino de nuestra necesidad de imaginarlo. La popular Man on the Moon de R.E.M. (1992), dedicada al cómico Andy Kaufman, juega continuamente con las teorías de la conspiración, incluido el supuesto falso alunizaje. Fotograma del videoclip de Man on the Moon de R.E.M. (1992) La canción convierte la Luna en un lugar donde realidad y ficción se mezclan constantemente, una idea que también aparece en proyectos como Sputnik (1997), de Joan Fontcuberta, o InEvent of Moon Disaster (2019), de Halsey Burgund y Francesca Panetta, presentes en Rumbo a la Luna. Por otra parte, lejos de la épica tecnológica, Nick Drake imaginó una Luna íntima y melancólica en Pink Moon (1972). Durante años pasó desapercibida, hasta que un anuncio de Volkswagen emitido en el año 2000 recuperó la canción y la dio a conocer a millones de espectadores. Aquel breve viaje nocturno en automóvil convirtió Pink Moon en un clásico para una nueva generación. Pink Moon (Nick Drake, 1972) Aquí, el satélite deja de ser un destino científico para convertirse en un paisaje interior. No representa un lugar físico, sino un estado de ánimo. Una presencia silenciosa que ha terminado convirtiéndose en una de las imágenes más evocadoras de la música contemporánea.

Del videoclip al archivo Hoy seguimos imaginando el espacio, aunque ya no solo desde la canción. El videoclip, el archivo audiovisual y las nuevas tecnologías han ampliado nuestra manera de representar el universo. Dirigido por Michel Gondry, el videoclip de Crystalline de Björk (2011) comienza con una imagen de la Luna atravesada por una lluvia de meteoritos. Más que narrar un viaje espacial, construye un universo mineral donde los cristales, las formaciones geológicas y la materia parecen generar mundos enteros. Fotograma del videoclip de Go! de Public Service Broadcasting (2015) En este contexto no puede faltar Go! de Public Service Broadcasting (2015). Pocas piezas resumen tan bien la relación entre archivo e imaginación en torno a la Luna. Construida a partir de las comunicaciones reales entre la NASA y los astronautas del Apollo 11, Go! transforma documentos históricos en una experiencia musical contemporánea. El archivo deja de ser un simple registro del pasado para convertirse en materia creativa. La voz que escuchamos pertenece al controlador de vuelo Gene Kranz y a los astronautas del Apollo 11, cuyas comunicaciones originales fueron convertidas en ritmo y estructura musical. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (David Bowie, 1971) De nuevo toca hablar de David Bowie. Si Space Oddity imaginaba el vértigo de la exploración espacial, Moonage Daydream(1971) lleva esa idea hacia otro territorio. Bowie ya no mira el espacio como un astronauta, sino como un artista. El cosmos deja de ser un lugar físico para convertirse en una metáfora de transformación, identidad y libertad creativa.